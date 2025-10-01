    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBASF AktievorwärtsNachrichten zu BASF

    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan belässt BASF auf 'Underweight' - Ziel 40 Euro

    • JPMorgan stuft BASF auf "Underweight" ein.
    • Kursziel von 40 Euro, schwieriges Branchenumfeld.
    • Negative Prognosen für Q3 und 2026, meiden empfohlen.
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan belässt BASF auf 'Underweight' - Ziel 40 Euro
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Das Branchenumfeld bleibe schwierig, geprägt von zyklischer Nachfrage und strukturellem Wettbewerbsdruck, schrieb Chetan Udeshi am Dienstagabend in einem Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Chemiekonzerne. BASF gehöre neben Yara zu den Werten, die unbedingt gemieden werden sollten und trage daher den Stempel "Negative Catalyst Watch". Bei BASF liegt Udeshi mit seinen operativen Ergebnisschätzungen für das dritte Quartal, das Gesamtjahr und 2026 um bis zu 4 Prozent unter dem Konsens./ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 22:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 00:15 / BST

    Rating: Underweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 40 Euro

    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
