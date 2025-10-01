ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt BASF auf 'Underweight' - Ziel 40 Euro
- JPMorgan stuft BASF auf "Underweight" ein.
- Kursziel von 40 Euro, schwieriges Branchenumfeld.
- Negative Prognosen für Q3 und 2026, meiden empfohlen.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Das Branchenumfeld bleibe schwierig, geprägt von zyklischer Nachfrage und strukturellem Wettbewerbsdruck, schrieb Chetan Udeshi am Dienstagabend in einem Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Chemiekonzerne. BASF gehöre neben Yara zu den Werten, die unbedingt gemieden werden sollten und trage daher den Stempel "Negative Catalyst Watch". Bei BASF liegt Udeshi mit seinen operativen Ergebnisschätzungen für das dritte Quartal, das Gesamtjahr und 2026 um bis zu 4 Prozent unter dem Konsens./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 22:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 00:15 / BST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 42,55 auf Tradegate (01. Oktober 2025, 10:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um -1,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,04 %.
Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 37,85 Mrd..
BASF zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -5,84 %/+17,70 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 40 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu BASF - BASF11 - DE000BASF111
Das denkt die wallstreetONLINE Community über BASF. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Bei mir wäre es dann ersteres, weil, lügen habe ich nicht nötig und bei den momentanen Kursen fehlt auch der BASF das Selbstbewusstsein.
Der neue Verbundstandort in China und jetzt noch die Erfolgsmeldung über die Serienproduktion von Kathodenmaterialien für Feststoffbatterien (https://www.basf.com/global/de/media/news-releases/2025/08/p…): BASF wird seinen Weg gehen. Halt nur nicht mehr in Ludwigshafen, sondern in anderen Teilen des Planeten, z.B. in China.
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-09/66371470-basf-aktie-verkaufen-der-abstieg-geht-weiter-index-rausschmiss-trifft-den-chemiekonzern-hart-012.htm