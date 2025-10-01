JPMorgan belässt BASF auf 'Underweight' - Ziel 40 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 42,55 auf Tradegate (01. Oktober 2025, 10:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um -1,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,04 %.

Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 37,85 Mrd..

BASF zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0600 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -5,84 %/+17,70 % bedeutet.