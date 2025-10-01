    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDaimler Truck Holding AktievorwärtsNachrichten zu Daimler Truck Holding

    RBC belässt Daimler Truck auf 'Outperform' - Ziel 42 Euro

    • RBC belässt Daimler Truck auf "Outperform" mit 42 Euro.
    • Gewinnprognosen für 2025/2026 um 7% gesenkt.
    • Starke Nachfrage in Europa, Anstieg im nächsten Jahr.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Outperform" belassen. Aufgrund des anhaltend schwachen nordamerikanischen Lkw-Marktes habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für den deutschen Lastwagen-Hersteller der Jahre 2025 und 2026 um durchschnittlich 7 Prozent reduziert, schrieb Nick Housden in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Dagegen sei die Nachfrage in Europa solide und dürfte im kommenden Jahr noch anziehen./edh/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 17:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 00:45 / EDT

    ISIN:DE000DTR0CK8WKN:DTR0CK

     

    Die Daimler Truck Holding Aktie

    Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 35,09 auf Tradegate (01. Oktober 2025, 10:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Daimler Truck Holding Aktie um -7,70 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,84 %.

    Die Marktkapitalisierung von Daimler Truck Holding bezifferte sich zuletzt auf 28,80 Mrd..

    Daimler Truck Holding zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 9,4500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -8,60 %/+42,82 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst:
    Kursziel: 42 Euro

    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
