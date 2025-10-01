Entdecke 50 faszinierende Ziegelbauten mit Wienerberger
Die Shortlist des BRICK AWARD 26 zeigt die Vielfalt der Ziegelarchitektur mit 50 Projekten aus 21 Ländern.
Foto: Wienerberger AG
- Die Shortlist für den BRICK AWARD 26 wurde bekanntgegeben, mit 50 faszinierenden Ziegelbauten aus 21 Ländern.
- Der BRICK AWARD wird seit 2004 alle zwei Jahre verliehen und würdigt innovative Architektur mit Ziegeln und keramischen Bauprodukten.
- Der Preis wird in fünf Kategorien vergeben: Feeling at home, Living together, Working together, Sharing public spaces und Building outside the box.
- Die diesjährige Shortlist umfasst Projekte aus fünf Kontinenten, ausgewählt aus 849 Einreichungen von einer Experten-Vorjury.
- Die Preisverleihung findet am 11. Juni 2026 in Wien statt, und die Gewinner werden von einer internationalen Jury ausgewählt.
- Wienerberger, der größte Ziegelproduzent weltweit, organisiert den BRICK AWARD, der jedoch unabhängig vergeben wird und keine Verwendung von Wienerberger-Produkten voraussetzt.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Wienerberger ist am 13.11.2025.
Der Kurs von Wienerberger lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 27,46EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,22 % im
Minus.
0,00 %
-5,58 %
-8,36 %
-13,84 %
-7,62 %
+33,79 %
+20,49 %
+71,69 %
+133,03 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
