Magnet für Kongresse (FOTO)
Dresden (ots) - In der Elbmetropole trifft Geschichte auf zukunftsweisende
Innovation. Warum Dresden nicht nur Touristen, sondern auch Vordenker und
Visionäre anzieht.
Wussten Sie, dass die Filtertüte, der BH, die Spiegelreflexkamera, die Zahncreme
und das erste Tonband in Dresden erfunden wurden? Die sächsische
Landeshauptstadt überrascht nicht nur mit kulturellem Erbe und architektonischer
Eleganz - sie ist auch ein Ort, an dem Ideen Geschichte schreiben. Für die
MICE-Branche bietet Dresden damit weit mehr als Kulisse: Es ist ein aktiver
Impulsgeber für Innovation, Forschung und Zukunftsthemen.
Wussten Sie, dass die Filtertüte, der BH, die Spiegelreflexkamera, die Zahncreme
und das erste Tonband in Dresden erfunden wurden? Die sächsische
Landeshauptstadt überrascht nicht nur mit kulturellem Erbe und architektonischer
Eleganz - sie ist auch ein Ort, an dem Ideen Geschichte schreiben. Für die
MICE-Branche bietet Dresden damit weit mehr als Kulisse: Es ist ein aktiver
Impulsgeber für Innovation, Forschung und Zukunftsthemen.
Wussten Sie beispielsweise, dass ....
... Dresden eine zentrale Rolle in der globalen Halbleiterindustrie einnimmt?
Die Stadt ist der größte Produktionsstandort für Mikroprozessoren in Europa:
Rund ein Drittel aller auf dem Kontinent gefertigten Mikrochips stammen aus der
sächsischen Landeshauptstadt. Mit dem Branchennetzwerk Silicon Saxony, ebenso
dem größten seiner Art in Europa, bündelt die Region Kompetenzen in
Mikroelektronik, Smart Systems und Software. Zudem verfügt Dresden über elf
Fraunhofer-Institute und damit die höchste Forschungsdichte in Deutschland.
Diese einzigartige Kombination aus Know-how und Unternehmensnähe macht Dresden
zum attraktiven Veranstaltungsort für wissenschaftliche Kongresse,
interdisziplinäre Tagungen und Branchenevents.
... sich die historische Innovationskraft auch heute in einer besonders
lebendigen Start-up-Szene zeigt?
U. a. angetrieben von der Technischen Universität Dresden bringt die einzige
Exzellenzuniversität in Ostdeutschland jährlich durchschnittlich 20
Ausgründungen hervor und gilt als eine der patentstärksten Universitäten
Deutschlands -ein Magnet für Veranstaltungen rund um Entrepreneurship, Forschung
und Technologietransfer. Auf dem TUD Campus steht mit dem CUBE das weltweit
erste Gebäude aus Carbonbeton. Der "grüne Beton" gilt als besonders langlebig,
leicht und formbar und als Paradebeispiel für nachhaltige Bauinnovation. Nicht
weniger als neue Maßstäbe zu setzen, ist auch der Anspruch bei der Entwicklung
innovativer Smart City-Lösungen und nachhaltiger Energie- und Umweltprojekte,
die das Stadtleben effizienter und lebenswerter machen: Fortschritte, durch die
Dresden im Smart City Index 2024 den fünften Platz unter den deutschen
Großstädten belegte.
... Dresden Deutschlands erste Schokoladenhauptstadt ist?
1839 wurde hier die erste Milchschokolade produziert, damals noch mit
Eselsmilch. Darüber hinaus ist die Stadt bekannt für Porzellan, Wein,
Elektroautos und eine historische Raddampferfl otte: Besonderheiten, die den
urbanen und lebenswerten Charakter Dresdens prägen. Die kompakte Stadtstruktur
mit kurzen Wegen, einer guten Verkehrsanbindung und der zentralen Lage mitten in
Europa schaffen in diesem inspirierenden Umfeld optimale Bedingungen für eine
effiziente Logistik jeder Veranstaltungsgröße.
... sich Dresden auch als Sporthauptstadt vielfältig in Szene setzt?
Ein Höhepunkt war in diesem Jahr das Multisportevent "Die Finals 2025", bei dem
in rund 20 Sportarten deutsche Meistertitel vergeben wurden, von Leichtathletik
und Turnen bis hin zu Breaking und 3 x 3-Basketball. Weitere bedeutende Events
sind die World Transplant Games, die weltweit größte Sportveranstaltung für
transplantierte Menschen, lebende Organspender und deren Familien; der City
Biathlon und Dresden-Marathon sowie das Arena-Polo-Turnier Bentley Dresden
Trophy. Highlights, die Besucher und Sportbegeisterte aus aller Welt anziehen.
... die Elbmetropole 2024 weit mehr als 16.400 Präsenzveranstaltungen und über
1,87 Millionen Kongress- und Tagungsgästen verzeichnete*?
Der Dresden Convention Service unterstützt Veranstalter, Eventplaner und
Geschäftsreisende dabei als zentrale Anlaufstelle. Kostenlos, mit umfassendem
Know-how und persönlicher Beratung, von der Auswahl passender Locations über die
Organisation individueller Rahmenprogramme bis hin zur Einwerbung von Tagungen
und Kongressen.
Sie wollen noch mehr wissen? Lernen Sie Dresden als Kongressdestination kennen.
Unter https://www.dresden-convention.com
*Basis: EITW Tagungsbarometer Dresden 2024
Pressekontakt:
Karla Kallauch
Pressesprecherin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Phone: +49 351 50 17 31 24
mailto:karla.kallauch@marketing.dresden.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181062/6128933
OTS: Dresden Marketing GmbH
Autor folgen