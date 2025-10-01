    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Magnet für Kongresse (FOTO)

    Dresden (ots) - In der Elbmetropole trifft Geschichte auf zukunftsweisende
    Innovation. Warum Dresden nicht nur Touristen, sondern auch Vordenker und
    Visionäre anzieht.

    Wussten Sie, dass die Filtertüte, der BH, die Spiegelreflexkamera, die Zahncreme
    und das erste Tonband in Dresden erfunden wurden? Die sächsische
    Landeshauptstadt überrascht nicht nur mit kulturellem Erbe und architektonischer
    Eleganz - sie ist auch ein Ort, an dem Ideen Geschichte schreiben. Für die
    MICE-Branche bietet Dresden damit weit mehr als Kulisse: Es ist ein aktiver
    Impulsgeber für Innovation, Forschung und Zukunftsthemen.

    Wussten Sie beispielsweise, dass ....

    ... Dresden eine zentrale Rolle in der globalen Halbleiterindustrie einnimmt?

    Die Stadt ist der größte Produktionsstandort für Mikroprozessoren in Europa:
    Rund ein Drittel aller auf dem Kontinent gefertigten Mikrochips stammen aus der
    sächsischen Landeshauptstadt. Mit dem Branchennetzwerk Silicon Saxony, ebenso
    dem größten seiner Art in Europa, bündelt die Region Kompetenzen in
    Mikroelektronik, Smart Systems und Software. Zudem verfügt Dresden über elf
    Fraunhofer-Institute und damit die höchste Forschungsdichte in Deutschland.
    Diese einzigartige Kombination aus Know-how und Unternehmensnähe macht Dresden
    zum attraktiven Veranstaltungsort für wissenschaftliche Kongresse,
    interdisziplinäre Tagungen und Branchenevents.

    ... sich die historische Innovationskraft auch heute in einer besonders
    lebendigen Start-up-Szene zeigt?

    U. a. angetrieben von der Technischen Universität Dresden bringt die einzige
    Exzellenzuniversität in Ostdeutschland jährlich durchschnittlich 20
    Ausgründungen hervor und gilt als eine der patentstärksten Universitäten
    Deutschlands -ein Magnet für Veranstaltungen rund um Entrepreneurship, Forschung
    und Technologietransfer. Auf dem TUD Campus steht mit dem CUBE das weltweit
    erste Gebäude aus Carbonbeton. Der "grüne Beton" gilt als besonders langlebig,
    leicht und formbar und als Paradebeispiel für nachhaltige Bauinnovation. Nicht
    weniger als neue Maßstäbe zu setzen, ist auch der Anspruch bei der Entwicklung
    innovativer Smart City-Lösungen und nachhaltiger Energie- und Umweltprojekte,
    die das Stadtleben effizienter und lebenswerter machen: Fortschritte, durch die
    Dresden im Smart City Index 2024 den fünften Platz unter den deutschen
    Großstädten belegte.

    ... Dresden Deutschlands erste Schokoladenhauptstadt ist?

    1839 wurde hier die erste Milchschokolade produziert, damals noch mit
    Eselsmilch. Darüber hinaus ist die Stadt bekannt für Porzellan, Wein,
    Elektroautos und eine historische Raddampferfl otte: Besonderheiten, die den
    urbanen und lebenswerten Charakter Dresdens prägen. Die kompakte Stadtstruktur
    mit kurzen Wegen, einer guten Verkehrsanbindung und der zentralen Lage mitten in
    Europa schaffen in diesem inspirierenden Umfeld optimale Bedingungen für eine
    effiziente Logistik jeder Veranstaltungsgröße.

    ... sich Dresden auch als Sporthauptstadt vielfältig in Szene setzt?

    Ein Höhepunkt war in diesem Jahr das Multisportevent "Die Finals 2025", bei dem
    in rund 20 Sportarten deutsche Meistertitel vergeben wurden, von Leichtathletik
    und Turnen bis hin zu Breaking und 3 x 3-Basketball. Weitere bedeutende Events
    sind die World Transplant Games, die weltweit größte Sportveranstaltung für
    transplantierte Menschen, lebende Organspender und deren Familien; der City
    Biathlon und Dresden-Marathon sowie das Arena-Polo-Turnier Bentley Dresden
    Trophy. Highlights, die Besucher und Sportbegeisterte aus aller Welt anziehen.

    ... die Elbmetropole 2024 weit mehr als 16.400 Präsenzveranstaltungen und über
    1,87 Millionen Kongress- und Tagungsgästen verzeichnete*?

    Der Dresden Convention Service unterstützt Veranstalter, Eventplaner und
    Geschäftsreisende dabei als zentrale Anlaufstelle. Kostenlos, mit umfassendem
    Know-how und persönlicher Beratung, von der Auswahl passender Locations über die
    Organisation individueller Rahmenprogramme bis hin zur Einwerbung von Tagungen
    und Kongressen.

    Sie wollen noch mehr wissen? Lernen Sie Dresden als Kongressdestination kennen.
    Unter https://www.dresden-convention.com

    *Basis: EITW Tagungsbarometer Dresden 2024

    Pressekontakt:

    Karla Kallauch
    Pressesprecherin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
    Phone: +49 351 50 17 31 24
    mailto:karla.kallauch@marketing.dresden.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181062/6128933
    OTS: Dresden Marketing GmbH




