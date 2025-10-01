Magnet für Kongresse (FOTO)

Dresden (ots) - In der Elbmetropole trifft Geschichte auf zukunftsweisende

Innovation. Warum Dresden nicht nur Touristen, sondern auch Vordenker und

Visionäre anzieht.



Wussten Sie, dass die Filtertüte, der BH, die Spiegelreflexkamera, die Zahncreme

und das erste Tonband in Dresden erfunden wurden? Die sächsische

Landeshauptstadt überrascht nicht nur mit kulturellem Erbe und architektonischer

Eleganz - sie ist auch ein Ort, an dem Ideen Geschichte schreiben. Für die

MICE-Branche bietet Dresden damit weit mehr als Kulisse: Es ist ein aktiver

Impulsgeber für Innovation, Forschung und Zukunftsthemen.





Wussten Sie beispielsweise, dass ....



... Dresden eine zentrale Rolle in der globalen Halbleiterindustrie einnimmt?



Die Stadt ist der größte Produktionsstandort für Mikroprozessoren in Europa:

Rund ein Drittel aller auf dem Kontinent gefertigten Mikrochips stammen aus der

sächsischen Landeshauptstadt. Mit dem Branchennetzwerk Silicon Saxony, ebenso

dem größten seiner Art in Europa, bündelt die Region Kompetenzen in

Mikroelektronik, Smart Systems und Software. Zudem verfügt Dresden über elf

Fraunhofer-Institute und damit die höchste Forschungsdichte in Deutschland.

Diese einzigartige Kombination aus Know-how und Unternehmensnähe macht Dresden

zum attraktiven Veranstaltungsort für wissenschaftliche Kongresse,

interdisziplinäre Tagungen und Branchenevents.



... sich die historische Innovationskraft auch heute in einer besonders

lebendigen Start-up-Szene zeigt?



U. a. angetrieben von der Technischen Universität Dresden bringt die einzige

Exzellenzuniversität in Ostdeutschland jährlich durchschnittlich 20

Ausgründungen hervor und gilt als eine der patentstärksten Universitäten

Deutschlands -ein Magnet für Veranstaltungen rund um Entrepreneurship, Forschung

und Technologietransfer. Auf dem TUD Campus steht mit dem CUBE das weltweit

erste Gebäude aus Carbonbeton. Der "grüne Beton" gilt als besonders langlebig,

leicht und formbar und als Paradebeispiel für nachhaltige Bauinnovation. Nicht

weniger als neue Maßstäbe zu setzen, ist auch der Anspruch bei der Entwicklung

innovativer Smart City-Lösungen und nachhaltiger Energie- und Umweltprojekte,

die das Stadtleben effizienter und lebenswerter machen: Fortschritte, durch die

Dresden im Smart City Index 2024 den fünften Platz unter den deutschen

Großstädten belegte.



... Dresden Deutschlands erste Schokoladenhauptstadt ist?



1839 wurde hier die erste Milchschokolade produziert, damals noch mit

Eselsmilch. Darüber hinaus ist die Stadt bekannt für Porzellan, Wein,

Elektroautos und eine historische Raddampferfl otte: Besonderheiten, die den

urbanen und lebenswerten Charakter Dresdens prägen. Die kompakte Stadtstruktur

mit kurzen Wegen, einer guten Verkehrsanbindung und der zentralen Lage mitten in

Europa schaffen in diesem inspirierenden Umfeld optimale Bedingungen für eine

effiziente Logistik jeder Veranstaltungsgröße.



... sich Dresden auch als Sporthauptstadt vielfältig in Szene setzt?



Ein Höhepunkt war in diesem Jahr das Multisportevent "Die Finals 2025", bei dem

in rund 20 Sportarten deutsche Meistertitel vergeben wurden, von Leichtathletik

und Turnen bis hin zu Breaking und 3 x 3-Basketball. Weitere bedeutende Events

sind die World Transplant Games, die weltweit größte Sportveranstaltung für

transplantierte Menschen, lebende Organspender und deren Familien; der City

Biathlon und Dresden-Marathon sowie das Arena-Polo-Turnier Bentley Dresden

Trophy. Highlights, die Besucher und Sportbegeisterte aus aller Welt anziehen.



... die Elbmetropole 2024 weit mehr als 16.400 Präsenzveranstaltungen und über

1,87 Millionen Kongress- und Tagungsgästen verzeichnete*?



Der Dresden Convention Service unterstützt Veranstalter, Eventplaner und

Geschäftsreisende dabei als zentrale Anlaufstelle. Kostenlos, mit umfassendem

Know-how und persönlicher Beratung, von der Auswahl passender Locations über die

Organisation individueller Rahmenprogramme bis hin zur Einwerbung von Tagungen

und Kongressen.



Sie wollen noch mehr wissen? Lernen Sie Dresden als Kongressdestination kennen.

Unter https://www.dresden-convention.com



*Basis: EITW Tagungsbarometer Dresden 2024



