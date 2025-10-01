Garant für europäische Ressourcensouveränität (FOTO)

Hamburg (ots) - Rohstoffe werden knapper, Recyclingquoten steigen - Unternehmensetzen verstärkt auf Kreislaufwirtschaft.Europa ringt um Ressourcen, Resilienz und weniger Abhängigkeiten von Big Playernwie China, Russland und den USA. Offizielle Daten zeigen erste Fortschritte -vor allem in puncto Zirkularität: so lag 2022 die Recyclingquote vonVerpackungen EU-weit bei rund 65 Prozent, bei Plastikverpackungen bei etwa 41Prozent. In Deutschland meldete das Umweltbundesamt für 2023 eine werkstofflicheRecyclingquote von 68,9 Prozent bei Kunststoffverpackungen aus Haushalten.Zugleich wächst der Druck, Designs, Wiederverwendung und Rücknahme schneller zuskalieren, um EU-Vorgaben, u. a. aus dem Green Deal, zu erreichen. Die EU peiltbis 2030 rund 70 Prozent Recycling für alle Verpackungen an; bei Kunststoffensind 55 Prozent bis 2030 vorgeschrieben. Ergänzend arbeiten Politik undIndustrie an neuen Standards, digitaler Produktkennzeichnung sowie innovativenSortiertechnologien. Auch Konsumenten spielen mit bewussteren Kaufentscheidungenund richtiger Mülltrennung eine zunehmend wichtige Rolle im Wandel. Wie dieUnternehmen der Schwarz Gruppe mit diesen Herausforderungen umgehen, erläutertFlorian Schütze, Geschäftsleiter Corporate Responsibility der Schwarz CorporateAffairs, am Beispiel der ganzheitlichen Kreislaufwirtschaftsstrategie REsetResources.Herr Schütze, die Unternehmen der Schwarz Gruppe haben ihre, seit 2018bestehende Plastikstrategie, zu einer umfassenden Kreislaufwirtschaftsstrategieweiterentwickelt. Warum war dieser Schritt notwendig - und was unterscheidetREset Resources von der Vorgängerstrategie REset Plastic?Als weltweit tätige Handelsgruppe tragen wir große Verantwortung und haben einenstarken Hebel für positive Veränderung. Kreislaufwirtschaft ist für uns keinSelbstzweck: Um langfristig handlungsfähig zu bleiben, möchten wir unsereAbhängigkeit von globalen Versorgungsengpässen reduzieren und dringend benötigteRohstoffe im Kreislauf halten. Mit unserer ganzheitlichenKreislaufwirtschaftsstrategie REset Resources schließen wir Wertstoffkreisläufe,sichern den Zugang zu wichtigen Rohstoffen und leisten damit einen Beitrag zureuropäischen Ressourcensouveränität.REset Resources ist die ganzheitliche Weiterentwicklung unserer bisherigenPlastikstrategie REset Plastic. Nun decken wir nicht mehr nur Kunststoff,sondern sämtliche Materialströme, unser Produkt- und Verpackungsportfolio sowieall unsere Wertschöpfungsprozesse mit konkreten Zielen ab. Sie reichen von derGestaltung von Produkten und unserer Eigenmarkenverpackungen über die Logistikbis zur stofflichen Verwertung.