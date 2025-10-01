    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Garant für europäische Ressourcensouveränität (FOTO)

    Hamburg (ots) - Rohstoffe werden knapper, Recyclingquoten steigen - Unternehmen
    setzen verstärkt auf Kreislaufwirtschaft.

    Europa ringt um Ressourcen, Resilienz und weniger Abhängigkeiten von Big Playern
    wie China, Russland und den USA. Offizielle Daten zeigen erste Fortschritte -
    vor allem in puncto Zirkularität: so lag 2022 die Recyclingquote von
    Verpackungen EU-weit bei rund 65 Prozent, bei Plastikverpackungen bei etwa 41
    Prozent. In Deutschland meldete das Umweltbundesamt für 2023 eine werkstoffliche
    Recyclingquote von 68,9 Prozent bei Kunststoffverpackungen aus Haushalten.
    Zugleich wächst der Druck, Designs, Wiederverwendung und Rücknahme schneller zu
    skalieren, um EU-Vorgaben, u. a. aus dem Green Deal, zu erreichen. Die EU peilt
    bis 2030 rund 70 Prozent Recycling für alle Verpackungen an; bei Kunststoffen
    sind 55 Prozent bis 2030 vorgeschrieben. Ergänzend arbeiten Politik und
    Industrie an neuen Standards, digitaler Produktkennzeichnung sowie innovativen
    Sortiertechnologien. Auch Konsumenten spielen mit bewussteren Kaufentscheidungen
    und richtiger Mülltrennung eine zunehmend wichtige Rolle im Wandel. Wie die
    Unternehmen der Schwarz Gruppe mit diesen Herausforderungen umgehen, erläutert
    Florian Schütze, Geschäftsleiter Corporate Responsibility der Schwarz Corporate
    Affairs, am Beispiel der ganzheitlichen Kreislaufwirtschaftsstrategie REset
    Resources.

    Herr Schütze, die Unternehmen der Schwarz Gruppe haben ihre, seit 2018
    bestehende Plastikstrategie, zu einer umfassenden Kreislaufwirtschaftsstrategie
    weiterentwickelt. Warum war dieser Schritt notwendig - und was unterscheidet
    REset Resources von der Vorgängerstrategie REset Plastic?

    Als weltweit tätige Handelsgruppe tragen wir große Verantwortung und haben einen
    starken Hebel für positive Veränderung. Kreislaufwirtschaft ist für uns kein
    Selbstzweck: Um langfristig handlungsfähig zu bleiben, möchten wir unsere
    Abhängigkeit von globalen Versorgungsengpässen reduzieren und dringend benötigte
    Rohstoffe im Kreislauf halten. Mit unserer ganzheitlichen
    Kreislaufwirtschaftsstrategie REset Resources schließen wir Wertstoffkreisläufe,
    sichern den Zugang zu wichtigen Rohstoffen und leisten damit einen Beitrag zur
    europäischen Ressourcensouveränität.

    REset Resources ist die ganzheitliche Weiterentwicklung unserer bisherigen
    Plastikstrategie REset Plastic. Nun decken wir nicht mehr nur Kunststoff,
    sondern sämtliche Materialströme, unser Produkt- und Verpackungsportfolio sowie
    all unsere Wertschöpfungsprozesse mit konkreten Zielen ab. Sie reichen von der
    Gestaltung von Produkten und unserer Eigenmarkenverpackungen über die Logistik
    bis zur stofflichen Verwertung.
