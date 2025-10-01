Kreislaufwirtschaft
Garant für europäische Ressourcensouveränität (FOTO)
Hamburg (ots) - Rohstoffe werden knapper, Recyclingquoten steigen - Unternehmen
setzen verstärkt auf Kreislaufwirtschaft.
Europa ringt um Ressourcen, Resilienz und weniger Abhängigkeiten von Big Playern
wie China, Russland und den USA. Offizielle Daten zeigen erste Fortschritte -
vor allem in puncto Zirkularität: so lag 2022 die Recyclingquote von
Verpackungen EU-weit bei rund 65 Prozent, bei Plastikverpackungen bei etwa 41
Prozent. In Deutschland meldete das Umweltbundesamt für 2023 eine werkstoffliche
Recyclingquote von 68,9 Prozent bei Kunststoffverpackungen aus Haushalten.
Zugleich wächst der Druck, Designs, Wiederverwendung und Rücknahme schneller zu
skalieren, um EU-Vorgaben, u. a. aus dem Green Deal, zu erreichen. Die EU peilt
bis 2030 rund 70 Prozent Recycling für alle Verpackungen an; bei Kunststoffen
sind 55 Prozent bis 2030 vorgeschrieben. Ergänzend arbeiten Politik und
Industrie an neuen Standards, digitaler Produktkennzeichnung sowie innovativen
Sortiertechnologien. Auch Konsumenten spielen mit bewussteren Kaufentscheidungen
und richtiger Mülltrennung eine zunehmend wichtige Rolle im Wandel. Wie die
Unternehmen der Schwarz Gruppe mit diesen Herausforderungen umgehen, erläutert
Florian Schütze, Geschäftsleiter Corporate Responsibility der Schwarz Corporate
Affairs, am Beispiel der ganzheitlichen Kreislaufwirtschaftsstrategie REset
Resources.
Herr Schütze, die Unternehmen der Schwarz Gruppe haben ihre, seit 2018
bestehende Plastikstrategie, zu einer umfassenden Kreislaufwirtschaftsstrategie
weiterentwickelt. Warum war dieser Schritt notwendig - und was unterscheidet
REset Resources von der Vorgängerstrategie REset Plastic?
Als weltweit tätige Handelsgruppe tragen wir große Verantwortung und haben einen
starken Hebel für positive Veränderung. Kreislaufwirtschaft ist für uns kein
Selbstzweck: Um langfristig handlungsfähig zu bleiben, möchten wir unsere
Abhängigkeit von globalen Versorgungsengpässen reduzieren und dringend benötigte
Rohstoffe im Kreislauf halten. Mit unserer ganzheitlichen
Kreislaufwirtschaftsstrategie REset Resources schließen wir Wertstoffkreisläufe,
sichern den Zugang zu wichtigen Rohstoffen und leisten damit einen Beitrag zur
europäischen Ressourcensouveränität.
REset Resources ist die ganzheitliche Weiterentwicklung unserer bisherigen
Plastikstrategie REset Plastic. Nun decken wir nicht mehr nur Kunststoff,
sondern sämtliche Materialströme, unser Produkt- und Verpackungsportfolio sowie
all unsere Wertschöpfungsprozesse mit konkreten Zielen ab. Sie reichen von der
Gestaltung von Produkten und unserer Eigenmarkenverpackungen über die Logistik
bis zur stofflichen Verwertung.
