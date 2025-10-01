Verpackung als Herzstück der Kreislaufwirtschaft Europas (FOTO)
Hamburg (ots) - Europa hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt: weltweit führend in
der Kreislaufwirtschaft zu werden, seine Industrien zu dekarbonisieren und die
strategische Autonomie des Kontinents zu stärken. Es ist eine kühne Vision, doch
ein Sektor macht bereits leise Fortschritte in allen drei Bereichen: die
Verpackungsindustrie.
Verpackung steht nicht immer im Rampenlicht, aber sie ist Teil der alltäglichen
Infrastruktur, auf die Europa angewiesen ist. Sie hält den Handel am Laufen,
sorgt für die sichere Lieferung von Lebensmitteln und Medikamenten und
verhindert Abfall, indem sie Waren während des Transports schützt. Gleichzeitig
treibt die Branche Innovationen voran - sie liefert nachhaltige
Verpackungslösungen, die den Kundenbedürfnissen entsprechen und gleichzeitig
messbare Fortschritte bei der Dekarbonisierung von Betrieben erzielen.
Damit gehört die Verpackungsindustrie zu den Vorreitern des europäischen
Übergangs zur Kreislaufwirtschaft. Über den ganzen Kontinent hinweg hat die
Branche dazu beigetragen, einen der weltweit fortschrittlichsten Märkte für
Sekundärrohstoffe aufzubauen mit Papier und Karton als Spitzenreiter bei den
Recyclingquoten. Und wenn neue Materialien benötigt werden, setzt Europa auch
hier Maßstäbe mit Fasern aus Wäldern, die nach höchsten Nachhaltigkeitsstandards
bewirtschaftet werden und vielfältige Vorteile für Klima, Biodiversität und
lokale Gemeinschaften bringen.
Doch der laufende Fortschritt der Verpackungsindustrie steht unter Druck.
Steigende Kosten, fragmentierte Regulierung und zunehmender Wettbewerb aus
Ländern mit weniger strengen Nachhaltigkeitsvorgaben stehen dem vollen Potenzial
der Branche im Weg. Um auf Kurs zu bleiben, brauchen wir einen
Perspektivenwechsel. "Politische Entscheidungsträger sollten Verpackung nicht
als Abfallproblem betrachten", sagt Gladys Naylor, Group Head of Sustainability
bei Mondi, "sondern die Verpackungsindustrie als eine strategische Branche
verstehen, die die europäische Wirtschaft stützt und eine Schlüsselrolle dabei
spielt, den Übergang zur Kreislaufwirtschaft zu beschleunigen."
Doch der Fortschritt hängt davon ab, ob der politische Rahmen richtig gesetzt
wird. Es gilt, den Punkt zu finden, an dem Kreislaufwirtschaft und
Wettbewerbsfähigkeit im Einklang stehen.
Zum einen kann nachhaltige Verpackung länger in der Herstellung dauern und
zunächst höhere Kosten für Markeninhaber verursachen. In der aktuellen
wirtschaftlichen Lage sind diese Kosten für viele Marken schwer zu tragen. Wenn
sich nachhaltige Optionen durchsetzen sollen, müssen sie zur einfachsten und
