Verpackung als Herzstück der Kreislaufwirtschaft Europas (FOTO)

Hamburg (ots) - Europa hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt: weltweit führend in

der Kreislaufwirtschaft zu werden, seine Industrien zu dekarbonisieren und die

strategische Autonomie des Kontinents zu stärken. Es ist eine kühne Vision, doch

ein Sektor macht bereits leise Fortschritte in allen drei Bereichen: die

Verpackungsindustrie.



Verpackung steht nicht immer im Rampenlicht, aber sie ist Teil der alltäglichen

Infrastruktur, auf die Europa angewiesen ist. Sie hält den Handel am Laufen,

sorgt für die sichere Lieferung von Lebensmitteln und Medikamenten und

verhindert Abfall, indem sie Waren während des Transports schützt. Gleichzeitig

treibt die Branche Innovationen voran - sie liefert nachhaltige

Verpackungslösungen, die den Kundenbedürfnissen entsprechen und gleichzeitig

messbare Fortschritte bei der Dekarbonisierung von Betrieben erzielen.





