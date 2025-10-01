    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMondi AktievorwärtsNachrichten zu Mondi
    Verpackung als Herzstück der Kreislaufwirtschaft Europas (FOTO)

    Hamburg (ots) - Europa hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt: weltweit führend in
    der Kreislaufwirtschaft zu werden, seine Industrien zu dekarbonisieren und die
    strategische Autonomie des Kontinents zu stärken. Es ist eine kühne Vision, doch
    ein Sektor macht bereits leise Fortschritte in allen drei Bereichen: die
    Verpackungsindustrie.

    Verpackung steht nicht immer im Rampenlicht, aber sie ist Teil der alltäglichen
    Infrastruktur, auf die Europa angewiesen ist. Sie hält den Handel am Laufen,
    sorgt für die sichere Lieferung von Lebensmitteln und Medikamenten und
    verhindert Abfall, indem sie Waren während des Transports schützt. Gleichzeitig
    treibt die Branche Innovationen voran - sie liefert nachhaltige
    Verpackungslösungen, die den Kundenbedürfnissen entsprechen und gleichzeitig
    messbare Fortschritte bei der Dekarbonisierung von Betrieben erzielen.

    Damit gehört die Verpackungsindustrie zu den Vorreitern des europäischen
    Übergangs zur Kreislaufwirtschaft. Über den ganzen Kontinent hinweg hat die
    Branche dazu beigetragen, einen der weltweit fortschrittlichsten Märkte für
    Sekundärrohstoffe aufzubauen mit Papier und Karton als Spitzenreiter bei den
    Recyclingquoten. Und wenn neue Materialien benötigt werden, setzt Europa auch
    hier Maßstäbe mit Fasern aus Wäldern, die nach höchsten Nachhaltigkeitsstandards
    bewirtschaftet werden und vielfältige Vorteile für Klima, Biodiversität und
    lokale Gemeinschaften bringen.

    Doch der laufende Fortschritt der Verpackungsindustrie steht unter Druck.
    Steigende Kosten, fragmentierte Regulierung und zunehmender Wettbewerb aus
    Ländern mit weniger strengen Nachhaltigkeitsvorgaben stehen dem vollen Potenzial
    der Branche im Weg. Um auf Kurs zu bleiben, brauchen wir einen
    Perspektivenwechsel. "Politische Entscheidungsträger sollten Verpackung nicht
    als Abfallproblem betrachten", sagt Gladys Naylor, Group Head of Sustainability
    bei Mondi, "sondern die Verpackungsindustrie als eine strategische Branche
    verstehen, die die europäische Wirtschaft stützt und eine Schlüsselrolle dabei
    spielt, den Übergang zur Kreislaufwirtschaft zu beschleunigen."

    Doch der Fortschritt hängt davon ab, ob der politische Rahmen richtig gesetzt
    wird. Es gilt, den Punkt zu finden, an dem Kreislaufwirtschaft und
    Wettbewerbsfähigkeit im Einklang stehen.

    Zum einen kann nachhaltige Verpackung länger in der Herstellung dauern und
    zunächst höhere Kosten für Markeninhaber verursachen. In der aktuellen
    wirtschaftlichen Lage sind diese Kosten für viele Marken schwer zu tragen. Wenn
    sich nachhaltige Optionen durchsetzen sollen, müssen sie zur einfachsten und
