Ökosystemrechnungen zeigen Leistungen der Natur

WIESBADEN (ots) -



- Grünflächen kühlten Städte im Sommer 2023 um durchschnittlich 0,9 Grad Celsius

- Deutschlands Wälder filterten im Jahr 2023 insgesamt 25 300 Tonnen Feinstaub

- Attraktive Ökosysteme waren Grundlage für 265 Millionen touristische

Übernachtungen

- Ökosystemleistungen bundesweit statistisch erfasst und im Ökosystematlas als

Karten dargestellt



Grünflächen kühlen Städte im Sommer, Wälder filtern Feinstaub und speichern

Kohlenstoff, attraktive Landschaften ziehen Tourismus an - Ökosysteme leisten

einen bedeutenden Beitrag für die Wohlfahrt der Menschen in Deutschland.

Erstmals veröffentlicht das Statistische Bundesamt (Destatis) umfangreiche Daten

zu ausgewählten Ökosystemleistungen, die Gesellschaft und Wirtschaft von der

Natur in Anspruch nehmen. Die Ergebnisse sind im Ökosystematlas des

Statistischen Bundesamtes als Kartenangebot verfügbar und stehen zudem als

Geodatendownload sowie Tabellen für Bund-, Länder- und Gemeindeebene bereit.







Ökosystemleistung "Kühlung in Städten". Diese misst die Kühlleistung von urbanem

Grün an durchschnittlichen Sommertagen. Demnach senkten die Grünflächen die

Temperatur in den deutschen Städten im Sommer 2023 im Durchschnitt um 0,9 Grad

Celsius. Die Daten zur Ökosystemleistung "Feinstaubfilterung" zeigen, dass

Deutschlands Wälder im Jahr 2023 insgesamt 25 300 Tonnen Feinstaub filterten,

der sich vorwiegend an Blattflächen ablagert.



Wirtschaftlich bedeutend ist die Leistung der Natur auch für den Tourismus.

Deutschlandweit hingen im Jahr 2023 rund 265 Millionen touristische

Übernachtungen von attraktiven Ökosystemen wie beispielsweise Wäldern, Gewässern

oder Stränden ab. Diese Ökosystemleistung wird auf Basis der amtlichen

Tourismusstatistik und Karten zur ästhetischen Landschaftsqualität berechnet.



Weitere Ökosystemleistungen im Datenangebot sind "Kohlenstoffspeicherung" sowie

"Bereitstellung von Kulturpflanzen" und "Holzzuwachs". Eine Darstellung als

Aufkommens- und Verwendungstabelle führt übersichtlich auf, welche Ökosysteme

den jeweiligen Beitrag leisten (Aufkommen) und wer davon profitiert

(Verwendung).



Ergebnisse ab 2015 zeigen Trends zur Entwicklung der Ökosystemleistungen



Die Ökosystemleistungen sind derzeit als Zeitreihe von 2015 bis 2023 für Bund,

Länder und teilweise auch Gemeinden verfügbar. Dadurch lassen sich sowohl

zeitliche als auch räumliche Trends erkennen. Ein kohärentes Gesamtbild ergibt

sich durch die Verflechtung mit den ebenfalls im Ökosystematlas enthaltenen

Flächen- und Zustandsbilanzen der Ökosysteme.



