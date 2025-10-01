Kühlung in Städten, Feinstaubfilterung, Landschaften für Tourismus
Ökosystemrechnungen zeigen Leistungen der Natur
- Grünflächen kühlten Städte im Sommer 2023 um durchschnittlich 0,9 Grad Celsius
- Deutschlands Wälder filterten im Jahr 2023 insgesamt 25 300 Tonnen Feinstaub
- Attraktive Ökosysteme waren Grundlage für 265 Millionen touristische
Übernachtungen
- Ökosystemleistungen bundesweit statistisch erfasst und im Ökosystematlas als
Karten dargestellt
Grünflächen kühlen Städte im Sommer, Wälder filtern Feinstaub und speichern
Kohlenstoff, attraktive Landschaften ziehen Tourismus an - Ökosysteme leisten
einen bedeutenden Beitrag für die Wohlfahrt der Menschen in Deutschland.
Erstmals veröffentlicht das Statistische Bundesamt (Destatis) umfangreiche Daten
zu ausgewählten Ökosystemleistungen, die Gesellschaft und Wirtschaft von der
Natur in Anspruch nehmen. Die Ergebnisse sind im Ökosystematlas des
Statistischen Bundesamtes als Kartenangebot verfügbar und stehen zudem als
Geodatendownload sowie Tabellen für Bund-, Länder- und Gemeindeebene bereit.
Direkten Nutzen für die Gesundheit und das Wohlbefinden bringt die
Ökosystemleistung "Kühlung in Städten". Diese misst die Kühlleistung von urbanem
Grün an durchschnittlichen Sommertagen. Demnach senkten die Grünflächen die
Temperatur in den deutschen Städten im Sommer 2023 im Durchschnitt um 0,9 Grad
Celsius. Die Daten zur Ökosystemleistung "Feinstaubfilterung" zeigen, dass
Deutschlands Wälder im Jahr 2023 insgesamt 25 300 Tonnen Feinstaub filterten,
der sich vorwiegend an Blattflächen ablagert.
Wirtschaftlich bedeutend ist die Leistung der Natur auch für den Tourismus.
Deutschlandweit hingen im Jahr 2023 rund 265 Millionen touristische
Übernachtungen von attraktiven Ökosystemen wie beispielsweise Wäldern, Gewässern
oder Stränden ab. Diese Ökosystemleistung wird auf Basis der amtlichen
Tourismusstatistik und Karten zur ästhetischen Landschaftsqualität berechnet.
Weitere Ökosystemleistungen im Datenangebot sind "Kohlenstoffspeicherung" sowie
"Bereitstellung von Kulturpflanzen" und "Holzzuwachs". Eine Darstellung als
Aufkommens- und Verwendungstabelle führt übersichtlich auf, welche Ökosysteme
den jeweiligen Beitrag leisten (Aufkommen) und wer davon profitiert
(Verwendung).
Ergebnisse ab 2015 zeigen Trends zur Entwicklung der Ökosystemleistungen
Die Ökosystemleistungen sind derzeit als Zeitreihe von 2015 bis 2023 für Bund,
Länder und teilweise auch Gemeinden verfügbar. Dadurch lassen sich sowohl
zeitliche als auch räumliche Trends erkennen. Ein kohärentes Gesamtbild ergibt
sich durch die Verflechtung mit den ebenfalls im Ökosystematlas enthaltenen
Flächen- und Zustandsbilanzen der Ökosysteme.
So stieg beispielsweise während der Corona-Pandemie der Anteil des naturnahen
