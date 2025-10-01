Ökosystemrechnungen zeigen Leistungen der Natur

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Grünflächen kühlen Städte im Sommer, Wälder filtern Feinstaub und speichern
    Kohlenstoff, attraktive Landschaften ziehen Tourismus an - Ökosysteme leisten
    einen bedeutenden Beitrag für die Wohlfahrt der Menschen in Deutschland.
    Erstmals veröffentlicht das Statistische Bundesamt (Destatis) umfangreiche Daten
    zu ausgewählten Ökosystemleistungen, die Gesellschaft und Wirtschaft von der
    Natur in Anspruch nehmen. Die Ergebnisse sind im Ökosystematlas des
    Statistischen Bundesamtes als Kartenangebot verfügbar und stehen zudem als
    Geodatendownload sowie Tabellen für Bund-, Länder- und Gemeindeebene bereit.

    Direkten Nutzen für die Gesundheit und das Wohlbefinden bringt die
    Ökosystemleistung "Kühlung in Städten". Diese misst die Kühlleistung von urbanem
    Grün an durchschnittlichen Sommertagen. Demnach senkten die Grünflächen die
    Temperatur in den deutschen Städten im Sommer 2023 im Durchschnitt um 0,9 Grad
    Celsius. Die Daten zur Ökosystemleistung "Feinstaubfilterung" zeigen, dass
    Deutschlands Wälder im Jahr 2023 insgesamt 25 300 Tonnen Feinstaub filterten,
    der sich vorwiegend an Blattflächen ablagert.

    Wirtschaftlich bedeutend ist die Leistung der Natur auch für den Tourismus.
    Deutschlandweit hingen im Jahr 2023 rund 265 Millionen touristische
    Übernachtungen von attraktiven Ökosystemen wie beispielsweise Wäldern, Gewässern
    oder Stränden ab. Diese Ökosystemleistung wird auf Basis der amtlichen
    Tourismusstatistik und Karten zur ästhetischen Landschaftsqualität berechnet.

    Weitere Ökosystemleistungen im Datenangebot sind "Kohlenstoffspeicherung" sowie
    "Bereitstellung von Kulturpflanzen" und "Holzzuwachs". Eine Darstellung als
    Aufkommens- und Verwendungstabelle führt übersichtlich auf, welche Ökosysteme
    den jeweiligen Beitrag leisten (Aufkommen) und wer davon profitiert
    (Verwendung).

    Ergebnisse ab 2015 zeigen Trends zur Entwicklung der Ökosystemleistungen

    Die Ökosystemleistungen sind derzeit als Zeitreihe von 2015 bis 2023 für Bund,
    Länder und teilweise auch Gemeinden verfügbar. Dadurch lassen sich sowohl
    zeitliche als auch räumliche Trends erkennen. Ein kohärentes Gesamtbild ergibt
    sich durch die Verflechtung mit den ebenfalls im Ökosystematlas enthaltenen
    Flächen- und Zustandsbilanzen der Ökosysteme.

    So stieg beispielsweise während der Corona-Pandemie der Anteil des naturnahen
