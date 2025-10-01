Kommunales Finanzierungsdefizit im 1. Halbjahr 2025 bei 19,7 Milliarden Euro

WIESBADEN (ots) -



- Ausgaben der kommunalen Kern- und Extrahaushalte wachsen mit +6,9 % zum

Vorjahreszeitraum stärker als die Einnahmen mit +6,2 %

- Gewerbesteuereinnahmen stagnieren, Einnahmen aus Gebühren steigen kräftig

- Ausgabenwachstum der Kernhaushalte schwächt sich ab



Die Kern- und Extrahaushalte der Gemeinden und Gemeindeverbände (ohne

Stadtstaaten) in Deutschland wiesen im 1. Halbjahr 2025 ein Finanzierungsdefizit

von 19,7 Milliarden Euro auf. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach

vorläufigen Ergebnissen der vierteljährlichen Kassenstatistik mitteilt, hat sich

das kommunale Finanzierungsdefizit damit weiter vergrößert. Im 1. Halbjahr 2024

hatte das Defizit bei 17,5 Milliarden Euro gelegen, im 1. Halbjahr 2023 bei 7,3

Milliarden Euro.





Das Defizit im 1. Halbjahr 2025 ist vor allem auf die kommunalen Kernhaushaltezurückzuführen: Hier überstiegen die bereinigten Ausgaben die Einnahmen um 19,0Milliarden Euro. Im 1. Halbjahr 2024 hatte das Defizit der Kernhaushalte 17,5Milliarden Euro betragen. Die Extrahaushalte wiesen im 1. Halbjahr 2025 einDefizit von 0,7 Milliarden Euro auf. Im Vorjahreszeitraum hatten sie einenkleinen Überschuss verzeichnet (35,2 Millionen Euro).Einnahmenzuwachs schwächer als das AusgabenwachstumDas Defizit wuchs, weil der Einnahmenzuwachs nicht mit dem AusgabenwachstumSchritt hielt: Die bereinigten Ausgaben der Kern- und Extrahaushalte derGemeinden und Gemeindeverbände stiegen im 1. Halbjahr 2025 im Vergleich zum 1.Halbjahr 2024 erneut deutlich um 6,9 % oder 12,8 Milliarden Euro auf 198,7Milliarden Euro.Die bereinigten Einnahmen der Kern- und Extrahaushalte der Gemeinden undGemeindeverbände stiegen dagegen im selben Zeitraum etwas schwächer um 6,2 %oder 10,5 Milliarden Euro auf 179,0 Milliarden Euro.Die wesentlichen Ausgabekategorien der Kern- und Extrahaushalte wuchsen dabeirecht gleichmäßig: Die Personalausgaben stiegen um 6,3 % auf 52,0 MilliardenEuro, die laufenden Sachaufwendungen um 5,6 % auf 47,6 Milliarden Euro und dieSozialen Leistungen um 6,4 % auf 44,5 Milliarden Euro. Die Sachinvestitionenwuchsen um 5,5 % auf 22,6 Milliarden Euro. Außerdem erhöhten die Gemeinden undGemeindeverbände ihre Zuschüsse für laufende Zwecke an den nicht-öffentlichenBereich (z. B. Förderung von Kindertagesstätten und anderer Einrichtungen freierTräger) um 7,9 % auf 24,1 Milliarden Euro. Beachtlich ist der Anstieg derkommunalen Zinsausgaben um 18,8 % auf 2,1 Milliarden Euro.Stagnierende GewerbesteuerDie Steuereinnahmen der Gemeinden und Gemeindeverbände (netto) stiegen im 1.Halbjahr 2025 nur mäßig um 2,8 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 56,5