    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kommunales Finanzierungsdefizit im 1. Halbjahr 2025 bei 19,7 Milliarden Euro

    WIESBADEN (ots) -

    - Ausgaben der kommunalen Kern- und Extrahaushalte wachsen mit +6,9 % zum
    Vorjahreszeitraum stärker als die Einnahmen mit +6,2 %
    - Gewerbesteuereinnahmen stagnieren, Einnahmen aus Gebühren steigen kräftig
    - Ausgabenwachstum der Kernhaushalte schwächt sich ab

    Die Kern- und Extrahaushalte der Gemeinden und Gemeindeverbände (ohne
    Stadtstaaten) in Deutschland wiesen im 1. Halbjahr 2025 ein Finanzierungsdefizit
    von 19,7 Milliarden Euro auf. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach
    vorläufigen Ergebnissen der vierteljährlichen Kassenstatistik mitteilt, hat sich
    das kommunale Finanzierungsdefizit damit weiter vergrößert. Im 1. Halbjahr 2024
    hatte das Defizit bei 17,5 Milliarden Euro gelegen, im 1. Halbjahr 2023 bei 7,3
    Milliarden Euro.

    Das Defizit im 1. Halbjahr 2025 ist vor allem auf die kommunalen Kernhaushalte
    zurückzuführen: Hier überstiegen die bereinigten Ausgaben die Einnahmen um 19,0
    Milliarden Euro. Im 1. Halbjahr 2024 hatte das Defizit der Kernhaushalte 17,5
    Milliarden Euro betragen. Die Extrahaushalte wiesen im 1. Halbjahr 2025 ein
    Defizit von 0,7 Milliarden Euro auf. Im Vorjahreszeitraum hatten sie einen
    kleinen Überschuss verzeichnet (35,2 Millionen Euro).

    Einnahmenzuwachs schwächer als das Ausgabenwachstum

    Das Defizit wuchs, weil der Einnahmenzuwachs nicht mit dem Ausgabenwachstum
    Schritt hielt: Die bereinigten Ausgaben der Kern- und Extrahaushalte der
    Gemeinden und Gemeindeverbände stiegen im 1. Halbjahr 2025 im Vergleich zum 1.
    Halbjahr 2024 erneut deutlich um 6,9 % oder 12,8 Milliarden Euro auf 198,7
    Milliarden Euro.

    Die bereinigten Einnahmen der Kern- und Extrahaushalte der Gemeinden und
    Gemeindeverbände stiegen dagegen im selben Zeitraum etwas schwächer um 6,2 %
    oder 10,5 Milliarden Euro auf 179,0 Milliarden Euro.

    Die wesentlichen Ausgabekategorien der Kern- und Extrahaushalte wuchsen dabei
    recht gleichmäßig: Die Personalausgaben stiegen um 6,3 % auf 52,0 Milliarden
    Euro, die laufenden Sachaufwendungen um 5,6 % auf 47,6 Milliarden Euro und die
    Sozialen Leistungen um 6,4 % auf 44,5 Milliarden Euro. Die Sachinvestitionen
    wuchsen um 5,5 % auf 22,6 Milliarden Euro. Außerdem erhöhten die Gemeinden und
    Gemeindeverbände ihre Zuschüsse für laufende Zwecke an den nicht-öffentlichen
    Bereich (z. B. Förderung von Kindertagesstätten und anderer Einrichtungen freier
    Träger) um 7,9 % auf 24,1 Milliarden Euro. Beachtlich ist der Anstieg der
    kommunalen Zinsausgaben um 18,8 % auf 2,1 Milliarden Euro.

    Stagnierende Gewerbesteuer

    Die Steuereinnahmen der Gemeinden und Gemeindeverbände (netto) stiegen im 1.
    Halbjahr 2025 nur mäßig um 2,8 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 56,5
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Kommunales Finanzierungsdefizit im 1. Halbjahr 2025 bei 19,7 Milliarden Euro - Ausgaben der kommunalen Kern- und Extrahaushalte wachsen mit +6,9 % zum Vorjahreszeitraum stärker als die Einnahmen mit +6,2 % - Gewerbesteuereinnahmen stagnieren, Einnahmen aus Gebühren steigen kräftig - Ausgabenwachstum der Kernhaushalte …