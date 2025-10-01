Kommunales Finanzierungsdefizit im 1. Halbjahr 2025 bei 19,7 Milliarden Euro
WIESBADEN (ots) -
- Ausgaben der kommunalen Kern- und Extrahaushalte wachsen mit +6,9 % zum
Vorjahreszeitraum stärker als die Einnahmen mit +6,2 %
- Gewerbesteuereinnahmen stagnieren, Einnahmen aus Gebühren steigen kräftig
- Ausgabenwachstum der Kernhaushalte schwächt sich ab
Die Kern- und Extrahaushalte der Gemeinden und Gemeindeverbände (ohne
Stadtstaaten) in Deutschland wiesen im 1. Halbjahr 2025 ein Finanzierungsdefizit
von 19,7 Milliarden Euro auf. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach
vorläufigen Ergebnissen der vierteljährlichen Kassenstatistik mitteilt, hat sich
das kommunale Finanzierungsdefizit damit weiter vergrößert. Im 1. Halbjahr 2024
hatte das Defizit bei 17,5 Milliarden Euro gelegen, im 1. Halbjahr 2023 bei 7,3
Milliarden Euro.
- Ausgaben der kommunalen Kern- und Extrahaushalte wachsen mit +6,9 % zum
Vorjahreszeitraum stärker als die Einnahmen mit +6,2 %
- Gewerbesteuereinnahmen stagnieren, Einnahmen aus Gebühren steigen kräftig
- Ausgabenwachstum der Kernhaushalte schwächt sich ab
Die Kern- und Extrahaushalte der Gemeinden und Gemeindeverbände (ohne
Stadtstaaten) in Deutschland wiesen im 1. Halbjahr 2025 ein Finanzierungsdefizit
von 19,7 Milliarden Euro auf. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach
vorläufigen Ergebnissen der vierteljährlichen Kassenstatistik mitteilt, hat sich
das kommunale Finanzierungsdefizit damit weiter vergrößert. Im 1. Halbjahr 2024
hatte das Defizit bei 17,5 Milliarden Euro gelegen, im 1. Halbjahr 2023 bei 7,3
Milliarden Euro.
Das Defizit im 1. Halbjahr 2025 ist vor allem auf die kommunalen Kernhaushalte
zurückzuführen: Hier überstiegen die bereinigten Ausgaben die Einnahmen um 19,0
Milliarden Euro. Im 1. Halbjahr 2024 hatte das Defizit der Kernhaushalte 17,5
Milliarden Euro betragen. Die Extrahaushalte wiesen im 1. Halbjahr 2025 ein
Defizit von 0,7 Milliarden Euro auf. Im Vorjahreszeitraum hatten sie einen
kleinen Überschuss verzeichnet (35,2 Millionen Euro).
Einnahmenzuwachs schwächer als das Ausgabenwachstum
Das Defizit wuchs, weil der Einnahmenzuwachs nicht mit dem Ausgabenwachstum
Schritt hielt: Die bereinigten Ausgaben der Kern- und Extrahaushalte der
Gemeinden und Gemeindeverbände stiegen im 1. Halbjahr 2025 im Vergleich zum 1.
Halbjahr 2024 erneut deutlich um 6,9 % oder 12,8 Milliarden Euro auf 198,7
Milliarden Euro.
Die bereinigten Einnahmen der Kern- und Extrahaushalte der Gemeinden und
Gemeindeverbände stiegen dagegen im selben Zeitraum etwas schwächer um 6,2 %
oder 10,5 Milliarden Euro auf 179,0 Milliarden Euro.
Die wesentlichen Ausgabekategorien der Kern- und Extrahaushalte wuchsen dabei
recht gleichmäßig: Die Personalausgaben stiegen um 6,3 % auf 52,0 Milliarden
Euro, die laufenden Sachaufwendungen um 5,6 % auf 47,6 Milliarden Euro und die
Sozialen Leistungen um 6,4 % auf 44,5 Milliarden Euro. Die Sachinvestitionen
wuchsen um 5,5 % auf 22,6 Milliarden Euro. Außerdem erhöhten die Gemeinden und
Gemeindeverbände ihre Zuschüsse für laufende Zwecke an den nicht-öffentlichen
Bereich (z. B. Förderung von Kindertagesstätten und anderer Einrichtungen freier
Träger) um 7,9 % auf 24,1 Milliarden Euro. Beachtlich ist der Anstieg der
kommunalen Zinsausgaben um 18,8 % auf 2,1 Milliarden Euro.
Stagnierende Gewerbesteuer
Die Steuereinnahmen der Gemeinden und Gemeindeverbände (netto) stiegen im 1.
Halbjahr 2025 nur mäßig um 2,8 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 56,5
zurückzuführen: Hier überstiegen die bereinigten Ausgaben die Einnahmen um 19,0
Milliarden Euro. Im 1. Halbjahr 2024 hatte das Defizit der Kernhaushalte 17,5
Milliarden Euro betragen. Die Extrahaushalte wiesen im 1. Halbjahr 2025 ein
Defizit von 0,7 Milliarden Euro auf. Im Vorjahreszeitraum hatten sie einen
kleinen Überschuss verzeichnet (35,2 Millionen Euro).
Einnahmenzuwachs schwächer als das Ausgabenwachstum
Das Defizit wuchs, weil der Einnahmenzuwachs nicht mit dem Ausgabenwachstum
Schritt hielt: Die bereinigten Ausgaben der Kern- und Extrahaushalte der
Gemeinden und Gemeindeverbände stiegen im 1. Halbjahr 2025 im Vergleich zum 1.
Halbjahr 2024 erneut deutlich um 6,9 % oder 12,8 Milliarden Euro auf 198,7
Milliarden Euro.
Die bereinigten Einnahmen der Kern- und Extrahaushalte der Gemeinden und
Gemeindeverbände stiegen dagegen im selben Zeitraum etwas schwächer um 6,2 %
oder 10,5 Milliarden Euro auf 179,0 Milliarden Euro.
Die wesentlichen Ausgabekategorien der Kern- und Extrahaushalte wuchsen dabei
recht gleichmäßig: Die Personalausgaben stiegen um 6,3 % auf 52,0 Milliarden
Euro, die laufenden Sachaufwendungen um 5,6 % auf 47,6 Milliarden Euro und die
Sozialen Leistungen um 6,4 % auf 44,5 Milliarden Euro. Die Sachinvestitionen
wuchsen um 5,5 % auf 22,6 Milliarden Euro. Außerdem erhöhten die Gemeinden und
Gemeindeverbände ihre Zuschüsse für laufende Zwecke an den nicht-öffentlichen
Bereich (z. B. Förderung von Kindertagesstätten und anderer Einrichtungen freier
Träger) um 7,9 % auf 24,1 Milliarden Euro. Beachtlich ist der Anstieg der
kommunalen Zinsausgaben um 18,8 % auf 2,1 Milliarden Euro.
Stagnierende Gewerbesteuer
Die Steuereinnahmen der Gemeinden und Gemeindeverbände (netto) stiegen im 1.
Halbjahr 2025 nur mäßig um 2,8 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 56,5
Autor folgen