35 Jahre Deutsche Einheit
Erwerbstätigkeit von Frauen seit 1991 um 30 % gestiegen
WIESBADEN (ots) -
- Verdienste 2024 im Westen um 21 % höher als im Osten
- Stärkstes Wachstum: Thüringen steigert Wirtschaftskraft pro Kopf seit 1991 um
163 %
- Sonderseite des Statistischen Bundesamtes bündelt Statistiken zum Jubiläum 35
Jahre Deutsche Einheit
Am 3. Oktober feiert Deutschland 35 Jahre Deutsche Einheit. Die Erwerbstätigkeit
von Frauen ist seit dem Jahr nach der deutschen Vereinigung 1991 bundesweit um
30 % gestiegen, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. Waren 1991
mehr als die Hälfte (57 %) der Frauen erwerbstätig, lag die Erwerbstätigenquote
von Frauen im Jahr 2024 bei knapp drei Vierteln (74 %). In den östlichen
Bundesländern und Berlin lag sie 1991 mit zwei Dritteln (66 %) höher als in den
westlichen Ländern mit mehr als der Hälfte (54 %). Im Jahr 2024 hat sich die
Erwerbstätigkeit von Frauen in Ost und West angeglichen (jeweils 74 %).
Frauen in Bayern und Sachsen am häufigsten erwerbstätig
Im Vergleich der Bundesländer war der Anteil der erwerbstätigen Frauen im Jahr
2024 mit 77 % in Bayern und Sachsen am höchsten, gefolgt von Baden-Württemberg
mit 76 %. Anteilig die wenigsten erwerbstätigen Frauen gab es in Bremen (67 %),
im Saarland (70 %) und in Berlin (71 %) - dort, wo die Erwerbstätigenquoten
insgesamt ebenfalls am unteren Rand liegen.
Gender Pay Gap im Osten niedriger
Der Verdienstabstand pro Stunde von Frauen und Männern, der Gender Pay Gap, war
2024 im Osten niedriger als im Westen. Der unbereinigte Gender Pay Gap lag im
Jahr 2024 deutschlandweit bei 16 %. In den westlichen Bundesländern und Berlin
lag er bei 17 %, während er in den östlichen Bundesländern mit 5 % deutlich
geringer ausfiel. Der Gender Pay Gap für Ost und West liegt erstmal für das Jahr
2006 vor. Damals betrug er in den westlichen Bundesländern und Berlin 24 %, in
den östlichen Bundesländern 6 % und in Deutschland insgesamt 23 %.
Verdienste 2024 im Westen im Schnitt 21 % höher als im Osten
Bei den Verdiensten gab es im Jahr 1991 deutliche Unterschiede zwischen Ost und
West. Im Jahr 2024 gab es weiterhin einen Verdienstunterschied, der jedoch
geringer war. 1991 lagen die durchschnittlichen Bruttomonatsverdienste
vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den östlichen
Bundesländern bei 924 Euro, in den westlichen Ländern (mit Berlin-West) bei 1
987 Euro - mehr als doppelt so hoch. Im Jahr 2024 konnten Vollzeitbeschäftigte
in den westlichen Ländern (mit Berlin) ihren Verdienst mit durchschnittlich 4
810 Euro gegenüber 1991 mehr als verdoppeln. Vollzeitbeschäftigte in den
östlichen Ländern konnten ihren Bruttomonatsverdienst in diesem Zeitraum mehr
