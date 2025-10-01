Erwerbstätigkeit von Frauen seit 1991 um 30 % gestiegen

WIESBADEN (ots) -



- Verdienste 2024 im Westen um 21 % höher als im Osten

- Stärkstes Wachstum: Thüringen steigert Wirtschaftskraft pro Kopf seit 1991 um

163 %

- Sonderseite des Statistischen Bundesamtes bündelt Statistiken zum Jubiläum 35

Jahre Deutsche Einheit



Am 3. Oktober feiert Deutschland 35 Jahre Deutsche Einheit. Die Erwerbstätigkeit

von Frauen ist seit dem Jahr nach der deutschen Vereinigung 1991 bundesweit um

30 % gestiegen, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. Waren 1991

mehr als die Hälfte (57 %) der Frauen erwerbstätig, lag die Erwerbstätigenquote

von Frauen im Jahr 2024 bei knapp drei Vierteln (74 %). In den östlichen

Bundesländern und Berlin lag sie 1991 mit zwei Dritteln (66 %) höher als in den

westlichen Ländern mit mehr als der Hälfte (54 %). Im Jahr 2024 hat sich die

Erwerbstätigkeit von Frauen in Ost und West angeglichen (jeweils 74 %).





