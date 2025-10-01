    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    Erwerbstätigkeit von Frauen seit 1991 um 30 % gestiegen

    WIESBADEN (ots) -

    - Verdienste 2024 im Westen um 21 % höher als im Osten
    - Stärkstes Wachstum: Thüringen steigert Wirtschaftskraft pro Kopf seit 1991 um
    163 %
    - Sonderseite des Statistischen Bundesamtes bündelt Statistiken zum Jubiläum 35
    Jahre Deutsche Einheit

    Am 3. Oktober feiert Deutschland 35 Jahre Deutsche Einheit. Die Erwerbstätigkeit
    von Frauen ist seit dem Jahr nach der deutschen Vereinigung 1991 bundesweit um
    30 % gestiegen, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. Waren 1991
    mehr als die Hälfte (57 %) der Frauen erwerbstätig, lag die Erwerbstätigenquote
    von Frauen im Jahr 2024 bei knapp drei Vierteln (74 %). In den östlichen
    Bundesländern und Berlin lag sie 1991 mit zwei Dritteln (66 %) höher als in den
    westlichen Ländern mit mehr als der Hälfte (54 %). Im Jahr 2024 hat sich die
    Erwerbstätigkeit von Frauen in Ost und West angeglichen (jeweils 74 %).

    Frauen in Bayern und Sachsen am häufigsten erwerbstätig

    Im Vergleich der Bundesländer war der Anteil der erwerbstätigen Frauen im Jahr
    2024 mit 77 % in Bayern und Sachsen am höchsten, gefolgt von Baden-Württemberg
    mit 76 %. Anteilig die wenigsten erwerbstätigen Frauen gab es in Bremen (67 %),
    im Saarland (70 %) und in Berlin (71 %) - dort, wo die Erwerbstätigenquoten
    insgesamt ebenfalls am unteren Rand liegen.

    Gender Pay Gap im Osten niedriger

    Der Verdienstabstand pro Stunde von Frauen und Männern, der Gender Pay Gap, war
    2024 im Osten niedriger als im Westen. Der unbereinigte Gender Pay Gap lag im
    Jahr 2024 deutschlandweit bei 16 %. In den westlichen Bundesländern und Berlin
    lag er bei 17 %, während er in den östlichen Bundesländern mit 5 % deutlich
    geringer ausfiel. Der Gender Pay Gap für Ost und West liegt erstmal für das Jahr
    2006 vor. Damals betrug er in den westlichen Bundesländern und Berlin 24 %, in
    den östlichen Bundesländern 6 % und in Deutschland insgesamt 23 %.

    Verdienste 2024 im Westen im Schnitt 21 % höher als im Osten

    Bei den Verdiensten gab es im Jahr 1991 deutliche Unterschiede zwischen Ost und
    West. Im Jahr 2024 gab es weiterhin einen Verdienstunterschied, der jedoch
    geringer war. 1991 lagen die durchschnittlichen Bruttomonatsverdienste
    vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den östlichen
    Bundesländern bei 924 Euro, in den westlichen Ländern (mit Berlin-West) bei 1
    987 Euro - mehr als doppelt so hoch. Im Jahr 2024 konnten Vollzeitbeschäftigte
    in den westlichen Ländern (mit Berlin) ihren Verdienst mit durchschnittlich 4
    810 Euro gegenüber 1991 mehr als verdoppeln. Vollzeitbeschäftigte in den
    östlichen Ländern konnten ihren Bruttomonatsverdienst in diesem Zeitraum mehr
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
