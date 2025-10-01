    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHamborner REIT AktievorwärtsNachrichten zu Hamborner REIT
    BERENBERG stuft Hamborner Reit auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hamborner Reit nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 8 Euro auf "Buy" belassen. Die Roadshow mit dem Management des Gewerbeimmobilien-Unternehmens in Helsinki habe bei ihm einen positiven Eindruck hinterlassen, schrieb Kai Klose am Mittwoch. Er ist weiterhin der Ansicht, dass die hohe Ertragsstabilität des Portfolios von den Kapitalmärkten unterschätzt wird./rob/edh/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 16:43 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Hamborner REIT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,58 % und einem Kurs von 5,60EUR auf Tradegate (01. Oktober 2025, 09:36 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Kai Klose
    Analysiertes Unternehmen: Hamborner Reit
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 8
    Kursziel alt: 8
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



