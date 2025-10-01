Schmierstoffhersteller Fuchs verlängert Vertrag von Konzernchef Fuchs

Für den Mannheimer Schmierstoffhersteller, der rund 6.800 Mitarbeiter beschäftigt, ist vor allem die Auto- und Nutzfahrzeugindustrie wichtig. Fuchs macht rund 30 Prozent des Umsatzes mit diesen Bereichen. Der Umbruch vom Verbrennungsmotor hin zum Elektromotor führt deshalb auch bei Fuchs zu Veränderungen. Daneben hat der Konzern auch Kunden aus Bereichen wie Maschinenbau, Metallverarbeitung, Bergbau, Luft- und Raumfahrt sowie Land- und Forstwirtschaft./mne/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur FUCHS Pref Aktie

Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 38,16 auf Tradegate (01. Oktober 2025, 10:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der FUCHS Pref Aktie um -2,81 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,13 %.

Die Marktkapitalisierung von FUCHS Pref bezifferte sich zuletzt auf 2,50 Mrd..

FUCHS Pref zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 56,00EUR was eine Bandbreite von +2,20 %/+46,75 % bedeutet.