    Schmierstoffhersteller Fuchs verlängert Vertrag von Konzernchef Fuchs

    Schmierstoffhersteller Fuchs verlängert Vertrag von Konzernchef Fuchs
    MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Aufsichtsrat des Schmierstoffherstellers Fuchs hat den Vertrag mit seinem Unternehmenschef Stefan Fuchs verlängert. Der 57-Jährige werde für weitere drei Jahre bis Ende Juni 2029 das Unternehmen leiten, teilte der im MDax notierte Konzern am Mittwoch in Mannheim mit. Fuchs ist seit 2004 Vorstandsvorsitzender und ist unter anderem für die Konzernentwicklung und das Personal zuständig.

    Derweil laufen die Verträge der beiden Vorstandsmitglieder Timo Reister und Ralph Rheinboldt bis Dezember 2028. Reister ist seit 2024 auch stellvertretender Unternehmenschef. Der Vertrag von Finanzchefin Esma Saglik läuft bis Ende April 2028 und der von Technikchef Mathieu Boulandet bis Ende Juli 2028. Die beiden letzteren Manager sind erst seit diesem Jahr im Vorstand.

    Für den Mannheimer Schmierstoffhersteller, der rund 6.800 Mitarbeiter beschäftigt, ist vor allem die Auto- und Nutzfahrzeugindustrie wichtig. Fuchs macht rund 30 Prozent des Umsatzes mit diesen Bereichen. Der Umbruch vom Verbrennungsmotor hin zum Elektromotor führt deshalb auch bei Fuchs zu Veränderungen. Daneben hat der Konzern auch Kunden aus Bereichen wie Maschinenbau, Metallverarbeitung, Bergbau, Luft- und Raumfahrt sowie Land- und Forstwirtschaft./mne/stk

    ISIN:DE000A3E5D64WKN:A3E5D6

     

    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
