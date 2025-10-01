Schmierstoffhersteller Fuchs verlängert Vertrag von Konzernchef Fuchs
- Vertrag von Stefan Fuchs bis Juni 2029 verlängert.
- Timo Reister und Ralph Rheinboldt bis 2028 im Amt.
- Fuchs profitiert von Auto- und Nutzfahrzeugindustrie.
MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Aufsichtsrat des Schmierstoffherstellers Fuchs hat den Vertrag mit seinem Unternehmenschef Stefan Fuchs verlängert. Der 57-Jährige werde für weitere drei Jahre bis Ende Juni 2029 das Unternehmen leiten, teilte der im MDax notierte Konzern am Mittwoch in Mannheim mit. Fuchs ist seit 2004 Vorstandsvorsitzender und ist unter anderem für die Konzernentwicklung und das Personal zuständig.
Derweil laufen die Verträge der beiden Vorstandsmitglieder Timo Reister und Ralph Rheinboldt bis Dezember 2028. Reister ist seit 2024 auch stellvertretender Unternehmenschef. Der Vertrag von Finanzchefin Esma Saglik läuft bis Ende April 2028 und der von Technikchef Mathieu Boulandet bis Ende Juli 2028. Die beiden letzteren Manager sind erst seit diesem Jahr im Vorstand.
Für den Mannheimer Schmierstoffhersteller, der rund 6.800 Mitarbeiter beschäftigt, ist vor allem die Auto- und Nutzfahrzeugindustrie wichtig. Fuchs macht rund 30 Prozent des Umsatzes mit diesen Bereichen. Der Umbruch vom Verbrennungsmotor hin zum Elektromotor führt deshalb auch bei Fuchs zu Veränderungen. Daneben hat der Konzern auch Kunden aus Bereichen wie Maschinenbau, Metallverarbeitung, Bergbau, Luft- und Raumfahrt sowie Land- und Forstwirtschaft./mne/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur FUCHS Pref Aktie
Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 38,16 auf Tradegate (01. Oktober 2025, 10:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der FUCHS Pref Aktie um -2,81 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,13 %.
Die Marktkapitalisierung von FUCHS Pref bezifferte sich zuletzt auf 2,50 Mrd..
FUCHS Pref zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 56,00EUR was eine Bandbreite von +2,20 %/+46,75 % bedeutet.
