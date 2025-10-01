    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Eurozone

    Industriestimmung trübt sich weniger ein als erwartet

    • Stimmung in Eurozone-Industrie weniger schlecht als erwartet.
    • PMI fiel auf 49,8 Punkte, besser als prognostiziert.
    • Stimmungsindikator bleibt unter 50 Punkten, schwach.

    LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im September weniger eingetrübt als erwartet. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,9 Punkte auf 49,8 Punkte, wie S&P am Mittwoch in London laut einer zweiten Schätzung mitteilte.

    Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung von 49,5 Punkten gerechnet. Der Stimmungsindikator liegt damit knapp unter der Schwelle von 50 Punkten, ab der er eine zunehmende wirtschaftliche Aktivität signalisiert./jsl/jha/



    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
