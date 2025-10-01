Abschluss des CEO-Wechsels bei Sibanye-Stillwater und Ernennung des EVP Business Development

Johannesburg, 1. Oktober 2025: Sibanye-Stillwater (JSE: SSW und NYSE: SBSW) (- https://www.commodity-tv.com/play/sibanye-stillwater-well-on-track-to- ... -) freut sich bekannt zu geben, dass Richard Stewart mit Wirkung zum 1. Oktober 2025 offiziell die Position des Chief Executive Officer (CEO) der Gruppe übernommen hat. Richard tritt die Nachfolge von Neal Froneman an, der am 30. September 2025 nach einer erfolgreichen 12-jährigen Amtszeit, in der er die Gruppe zu einem führenden multinationalen Bergbau- und Metallverarbeitungsunternehmen gemacht hat, als CEO und Executive Director in den Ruhestand getreten ist.

Die Gruppe freut sich außerdem, die Ernennung von Mduduzi (Mdu) Bhulose zum Executive Vice President: Business Development bekannt zu geben. Mdu wechselt von der Public Investment Corporation (PIC) zur Gruppe, wo er zuletzt als Head of Listed Equities tätig war. Seine Ernennung wird Sibanye-Stillwaters kontinuierlichen Fokus auf Wertschöpfung in unserem Portfolio, strategische Partnerschaften und diszipliniertes Wachstum unterstützen.

Mdu verfügt über mehr als 21 Jahre Erfahrung in der Investment- und Bergbauindustrie und war in verschiedenen Funktionen bei der PIC, Anglo American Plc, Rand Merchant Bank und der Ukhozi Group tätig. Er ist qualifizierter Bergbauingenieur und hat einen BSc in Bergbauingenieurwesen und ein Graduate Diploma in Engineering (GDE) in Bergbau von der University of the Witwatersrand sowie einen MBA vom Gordon Institute of Business Science.

CEO Richard Stewart kommentierte: „Wir danken Neal herzlich für seine visionäre Führung in den letzten 13 Jahren und heißen Mdu bei Sibanye-Stillwater willkommen, um den nächsten Abschnitt unserer Reise zu leiten, während wir weiterhin einen überragenden gemeinsamen Wert für alle Stakeholder schaffen.

Ich möchte auch Andrew Brady danken, der seit dem 1. Juli 2025 als Leiter der Geschäftsentwicklung tätig war und Mdu und sein Team für den Rest des Jahres 2025 weiterhin unterstützen wird.“

Die vollständigen Biografien der Führungskräfte finden Sie unter https://www.sibanyestillwater.com/about-us/leadership.

Über Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater ist ein multinationaler Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem vielfältigen Portfolio an Betrieben, Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist außerdem einer der weltweit führenden Recycler einer Reihe von Metallen und beteiligt sich an führenden Betrieben zur Wiederaufbereitung von Bergbauabfällen.