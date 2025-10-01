Shailene Woodley tut sich mit Mars und Calm zusammen, um zu zeigen, wie die Adoption eines Haustiers zwei Leben verändern kann

In Zusammenarbeit mit der Schauspielerin und Mutter einer geretteten Katze - Shailene Woodley - beleuchten Mars und Calm den positiven Einfluss von Haustieren auf das psychische Wohlbefinden und zeigen, wie die Adoption eines Haustieres zwei Leben verändern kann - das des Haustiers und das seines Besitzers.

Eine kürzlich von Mars und Calm in Auftrag gegebene weltweite Umfrage ergab, dass 83 % der Haustierbesitzer sagen, ihr Haustier habe ihr psychisches Wohlbefinden verbessert. 1

Angesichts von schätzungsweise 12 Millionen Hunden und 4 Millionen Katzen, die in Tierheimen auf der ganzen Welt auf eine Familie für immer warten, haben sich Mars, Calm und Shailene zusammengetan, um im Vorfeld des Mars Global Adoption Weekend (3. bis 5. Oktober 2025) für die Adoption von Haustieren zu werben und die Kraft der Bindung zwischen Mensch und Tier zu unterstreichen.

BRÜSSEL, 1. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Mars, ein führendes Unternehmen im Bereich Haustierpflege, das für Marken steht, die Haustiere und Tierhalter lieben, darunter ROYAL CANIN, WHISKAS, CESAR, BANFIELD, BLUEPEARL, VCA und ANTECH, hat sich mit der preisgekrönten Schauspielerin Shailene Woodley („Motor City", „Paradise", „Big Little Lies") und dem führenden Unternehmen für psychische Gesundheit Calm zusammengetan, um die Bedeutung von Haustieren für das psychische Wohlbefinden zu verdeutlichen und die Adoption eines Haustieres als Weg zur Tierhaltung zu fördern.

Weltweit gibt es etwa 16 Millionen Hunde und Katzen in Tierheimen, die auf ein Zuhause warten.2 In dem Bestreben, Haustieren in Tierheimen zu helfen, ein liebevolles Zuhause zu finden, veranstaltet Mars sein zweites jährliches Global Adoption Weekend. Für diejenigen, die ihr Zuhause für Haustiere öffnen, ist die Belohnung groß. Die Bindung zu einem Haustier hat einen messbaren, positiven Einfluss auf das psychische Wohlbefinden. Eine kürzlich von Mars und Calm in Auftrag gegebene weltweite Umfrage ergab, dass 83 % der Haustierbesitzer sagen, dass ihr Haustier ihr psychisches Wohlbefinden verbessert hat, und 73 % sagen, dass ihr Haustier sie ermutigt, nicht mehr zu viel nachzudenken oder sich Sorgen zu machen.1