Der Government Shutdown in den USA ist da und die Aktienmärkte stehen unter Druck - und das obwohl doch der US-Börsenkommentator Jim Cramer versichert, dass der Government Shutdown die Aktienmärkte nicht groß tangieren werde! Aber Vorsicht: Jim Cramer ist der Kontraindikator schlechthin - manche vermuten bei dahinter die Absicht, um die kleinen Fische (Privatanleger) in den Rachen der Haie (Großinvestoren) zu treiben. Wenn also Cramer sagt, der Government Shutdown sei kein Problem, sollte man aufmerken - zumal die erste Reaktion mit schwächeren Aktienmärkten und neuem Allzeithoch bei Gold aufmerken lässt: vielleicht doch ein Problem? Das Problem nämlich dürfte sein, dass die innenpolitischen Spannungen immer weiter zunehmen werden - und Trump gibt sich jede Mühe, diese zu schüren!

Hinweise aus Video:

1. Shutdown-Chaos: Trumps Machtkampf legt Regierung lahm

2. Tesla am Tag vor den Auslieferungszahlen – hohe Bewertung und Roboter-Hoffnung

Das Video "Government Shutdown kein Problem für Aktienmärkte? Achtung: Jim Cramer..!" sehen Sie hier..