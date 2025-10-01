    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Videoausblick

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Government Shutdown kein Problem für Aktienmärkte? Achtung: Jim Cramer..!

    Aber Vorsicht: Jim Cramer ist der Kontraindikator schlechthin

    Der Government Shutdown in den USA ist da und die Aktienmärkte stehen unter Druck - und das obwohl doch der US-Börsenkommentator Jim Cramer versichert, dass der Government Shutdown die Aktienmärkte nicht groß tangieren werde! Aber Vorsicht: Jim Cramer ist der Kontraindikator schlechthin - manche vermuten bei dahinter die Absicht, um die kleinen Fische (Privatanleger) in den Rachen der Haie (Großinvestoren) zu treiben. Wenn also Cramer sagt, der Government Shutdown sei kein Problem, sollte man aufmerken - zumal die erste Reaktion mit schwächeren Aktienmärkten und neuem Allzeithoch bei Gold aufmerken lässt: vielleicht doch ein Problem? Das Problem nämlich dürfte sein, dass die innenpolitischen Spannungen immer weiter zunehmen werden - und Trump gibt sich jede Mühe, diese zu schüren!

    Hinweise aus Video:

    1. Shutdown-Chaos: Trumps Machtkampf legt Regierung lahm

    2. Tesla am Tag vor den Auslieferungszahlen – hohe Bewertung und Roboter-Hoffnung

     

    Das Video "Government Shutdown kein Problem für Aktienmärkte? Achtung: Jim Cramer..!" sehen Sie hier..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Videoausblick Government Shutdown kein Problem für Aktienmärkte? Achtung: Jim Cramer..! Der Government Shutdown in den USA ist da und die Aktienmärkte stehen unter Druck - und das obwohl doch der US-Börsenkommentator Jim Cramer versichert, dass der Government Shutdown die Aktienmärkte nicht groß tangieren werde!