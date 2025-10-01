Novo Nordisk: Mitarbeiter zittern, Anleger feiern

Die Gewerkschaften berichten von einer Flut an Anfragen. "Unsere Telefone laufen heiß, wir haben die Öffnungszeiten verlängert und zusätzliches Personal hinzugezogen", sagte Susie Staerk Ekstrand, Vorstandsvorsitzende von Pharmadanmark. Auch die Gewerkschaft IDA meldete bereits mehr als 60 Hilfegesuche. Laut der dänischen Zeitung Børsen müssen Mitarbeiter, die bleiben, mit deutlichen Einschnitten rechnen: niedrigere Gehälter, Versetzungen und der Verlust von Führungsaufgaben.

Novo Nordisk sorgt mit harten Sparmaßnahmen und neuen Partnerschaften für Schlagzeilen. Nach Informationen von Bloomberg und dänischen Gewerkschaften zwingt der Pharmakonzern einige Mitarbeiter zu drastischen Entscheidungen: Betroffene sollen entweder eine Degradierung mit geringerem Gehalt und weniger Verantwortung akzeptieren – oder ihren Arbeitsplatz verlieren. In manchen Fällen erhielten Beschäftigte nur 24 Stunden, um sich zwischen einer Herabstufung oder einer Abfindung zu entscheiden.

Die Maßnahmen sind Teil einer umfassenden Umstrukturierung, die vom neuen CEO Maziar Mike Doustdar angestoßen wurde. Anfang September hatte Novo Nordisk bereits das komplette US-Vertriebsteam entlassen, das auf die Aufklärung von Ärzten über Fettleibigkeit und Diabetes spezialisiert war. Der Konzern, der in den vergangenen Jahren durch Blockbuster-Medikamente wie Ozempic und Wegovy stark gewachsen ist, baut derzeit weltweit Tausende Stellen ab.

Parallel setzt das Unternehmen auf Expansion in den USA. Der Telemedizin-Anbieter LifeMD gab am Dienstag bekannt, seine Zusammenarbeit mit Novo Nordisk auszuweiten. Über die Plattform sollen Patienten künftig direkten Zugang zu Ozempic für 499 US-Dollar im Monat erhalten, auch wenn sie nicht oder nur unzureichend versichert sind. Bereits im Mai hatten beide Unternehmen vereinbart, Wegovy für Selbstzahler zum Preis von 299 US-Dollar monatlich anzubieten. "Unsere erweiterte Zusammenarbeit mit Novo Nordisk bringt die Mission von LifeMD, hochwertige Markenmedikamente für Millionen von Amerikanern erschwinglicher und zugänglicher zu machen, weiter voran", erklärte CEO Justin Schreiber.

Die Novo-Aktie steigt am Mittwoch um bis zu 3,8 Prozent. Sie profitierte zusätzlich von einer breiten Branchenrallye: Europäische Gesundheitswerte legten spürbar zu, nachdem Pfizer und US-Präsident Donald Trump am Vortag eine Einigung erzielt hatten. Vereinbart wurden niedrigere Preise für verschreibungspflichtige Medikamente im Medicaid-Programm im Gegenzug für Zollentlastungen – ein Signal, das auch europäischen Pharmawerten Rückenwind verlieh.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 49,83 € , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer