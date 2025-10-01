Sartorius Vz. Aktie schießt durch die Decke - 01.10.2025

Die Sartorius Vz. Aktie konnte bisher um +6,01 % auf 210,30€ zulegen. Das sind +11,93 € mehr als am letzten Handelstag. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Sartorius Vz. ist ein führender Anbieter von Labor- und Prozesstechnologie für die Biopharma-Industrie, bekannt für innovative Produkte und starke Marktstellung. Hauptkonkurrenten sind Thermo Fisher, Merck und Danaher. Sartorius hebt sich durch hohe Qualität und Spezialisierung auf Biopharmazeutika ab.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Sartorius Vz. in den letzten drei Monaten Verluste von -8,63 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Sartorius Vz. Aktie damit um -5,03 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,21 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Sartorius Vz. auf -7,35 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,32 % geändert.

Sartorius Vz. Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,03 % 1 Monat -0,21 % 3 Monate -8,63 % 1 Jahr -21,61 %

Informationen zur Sartorius Vz. Aktie

Es gibt 37 Mio. Sartorius Vz. Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,89 Mrd.EUR wert.

Am deutschen Aktienmarkt hat der "Shutdown" in den USA für leichte Verunsicherung gesorgt. Der Leitindex Dax gab am Mittwoch um 0,27 Prozent auf 23.815 Punkte nach. Der MDax mit den mittelgroßen Unternehmen fiel um 0,22 Prozent auf 30.202 …

Europas Pharmawerte haben am Mittwoch stark von einem Deal zwischen der US-Regierung und Pfizer profitiert. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Health Care holte fast seine kompletten Verluste seit Anfang September auf. Die US-Regierung hatte …

Sartorius Vz. Aktie jetzt kaufen?

Ob die Sartorius Vz. Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sartorius Vz. Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.