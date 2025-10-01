Wertpapiergeschäfte eines mit einem Direktor verbundenen Unternehmens

Johannesburg, 1. Oktober 2025: Sibanye-Stillwater, (Tickers JSE: SSW und NYSE: SBSW) (- https://www.commodity-tv.com/play/sibanye-stillwater-well-on-track-to- ... -) gibt gemäß den Absätzen 3.63 bis 3.74 der JSE Limited Listings Requirements Folgendes bekannt:

Name Neal John Froneman Position Pensionierter Geschäftsführer und CEO Datum der Transaktion 30. September 2025 Wertpapierklasse Stammaktien Art der Transaktionen Außerbörsliche Collar-Absicherung über 274.000 Stammaktien des Unternehmens mit einem Put-Ausübungspreis von 42,15 R, einem Call-Ausübungspreis von 66,40 R und einer Laufzeit bis zum 30. September 2027. Art der Beteiligung Direkt wirtschaftlich Gesamtwert der Transaktion 11.548.278 Herr Froneman schloss mit einem Finanzinstitut eine Eigenkapitalfinanzierungsvereinbarung ab, die aus einem Darlehensvertrag bestand, der durch eine gleichzeitige Collar-Hedge- und Aktienleihetransaktion besichert war.

Name Robert van Niekerk Position Vorgeschriebener leitender Angestellter (Chief Technical and Innovation Officer und Leiter Australien) Unternehmen Sibanye-Stillwater Limited Art des Interesses Direkt und wirtschaftlich Art der Transaktion Verkauf von Aktien über den Markt Datum der Transaktion 25. September 2025 Anzahl der Aktien 310.429 Wertpapierklasse Stammaktien Marktpreis pro Aktie: Tiefstkurs – Höchstkurs – Volumengewichteter Durchschnittspreis – 45,60 R46,45 R45,67 Gesamtwert der Transaktion R14.178.655

Gemäß Absatz 3.66 der Börsenzulassungsvorschriften wurde die erforderliche Genehmigung für den Handel mit den oben genannten Wertpapieren eingeholt.

Ende

Über Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater ist ein multinationaler Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem vielfältigen Portfolio an Betrieben, Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist außerdem einer der weltweit führenden Recycler einer Reihe von Metallen und beteiligt sich an führenden Betrieben zur Wiederaufbereitung von Bergbauabfällen.

Sibanye-Stillwater ist einer der weltweit größten Primärproduzenten von Platin, Palladium und Rhodium und ein führender Goldproduzent. Das Unternehmen produziert und raffiniert außerdem Iridium und Ruthenium, Nickel, Chrom, Kupfer und Kobalt. Der Konzern hat sich auch auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen diversifiziert und seine Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den Ausbau seines weltweiten Engagements im Bereich Recycling und Aufbereitung von Abraum gestärkt. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

Die Sibanye Stillwater Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,36 % und einem Kurs von 2,46EUR auf Tradegate (01. Oktober 2025, 10:17 Uhr) gehandelt.