    Wertpapiergeschäfte eines mit einem Direktor verbundenen Unternehmens

    Johannesburg, 1. Oktober 2025: Sibanye-Stillwater, (Tickers JSE: SSW und NYSE: SBSW) (- https://www.commodity-tv.com/play/sibanye-stillwater-well-on-track-to- ... -) gibt gemäß den Absätzen 3.63 bis 3.74 der JSE Limited Listings Requirements Folgendes bekannt:

     

    Name

    Neal John Froneman

    Position

    Pensionierter Geschäftsführer und CEO

    Datum der Transaktion

    30. September 2025

    Wertpapierklasse

    Stammaktien

    Art der Transaktionen

    Außerbörsliche Collar-Absicherung über 274.000 Stammaktien des Unternehmens mit einem Put-Ausübungspreis von 42,15 R, einem Call-Ausübungspreis von 66,40 R und einer Laufzeit bis zum 30. September 2027.

    Art der Beteiligung

    Direkt wirtschaftlich

    Gesamtwert der Transaktion

    11.548.278

    Herr Froneman schloss mit einem Finanzinstitut eine Eigenkapitalfinanzierungsvereinbarung ab, die aus einem Darlehensvertrag bestand, der durch eine gleichzeitige Collar-Hedge- und Aktienleihetransaktion besichert war.

     

    Name

    Robert van Niekerk

    Position

    Vorgeschriebener leitender Angestellter (Chief Technical and Innovation Officer und Leiter Australien)

    Unternehmen

    Sibanye-Stillwater Limited

    Art des Interesses

    Direkt und wirtschaftlich

    Art der Transaktion

    Verkauf von Aktien über den Markt

    Datum der Transaktion

    25. September 2025

    Anzahl der Aktien  

    310.429

    Wertpapierklasse

    Stammaktien

    Marktpreis pro Aktie:

    Tiefstkurs –

    Höchstkurs –

    Volumengewichteter Durchschnittspreis –

     

    45,60

    R46,45

    R45,67

    Gesamtwert der Transaktion

    R14.178.655

     

    Gemäß Absatz 3.66 der Börsenzulassungsvorschriften wurde die erforderliche Genehmigung für den Handel mit den oben genannten Wertpapieren eingeholt.

     

    Ende

     

    Über Sibanye-Stillwater

     

    Sibanye-Stillwater ist ein multinationaler Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem vielfältigen Portfolio an Betrieben, Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist außerdem einer der weltweit führenden Recycler einer Reihe von Metallen und beteiligt sich an führenden Betrieben zur Wiederaufbereitung von Bergbauabfällen.

     

    Sibanye-Stillwater ist einer der weltweit größten Primärproduzenten von Platin, Palladium und Rhodium und ein führender Goldproduzent. Das Unternehmen produziert und raffiniert außerdem Iridium und Ruthenium, Nickel, Chrom, Kupfer und Kobalt. Der Konzern hat sich auch auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen diversifiziert und seine Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den Ausbau seines weltweiten Engagements im Bereich Recycling und Aufbereitung von Abraum gestärkt. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.

     

    Ansprechpartner für Investor Relations:

    E-Mail: ir@sibanyestillwater.com

    James Wellsted, Executive Vice President: Investor Relations und Unternehmensangelegenheiten

    Tel.: +27 (0) 83 453 4014

    Website: www.sibanyestillwater.com

     

    In Europa

    Swiss Resource Capital AG

    Jochen Staiger & Marc Ollinger

    info@resource-capital.ch

    www.resource-capital.ch

     

    LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sibanye-stillwater

    Facebook: https://www.facebook.com/SibanyeStillwater

    YouTube: https://www.youtube.com/@sibanyestillwater/videos

    Twitter: https://twitter.com/SIBSTILL

     

    Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

     

    Sibanye Stillwater Limited

    Incorporated in the Republic of South Africa Registration number 2014/243852/06

    Share codes: SSW (JSE) and SBSW (NYSE) ISIN – ZAE000259701

    Issuer code: SSW

    (“Sibanye-Stillwater”,”the Company” and/or “the Group”)

     

    Eingetragene Adresse:

    Constantia Office Park

    Bridgeview House • Building 11 • Ground Floor Cnr 14th Avenue & Hendrik Potgieter Road Weltevreden Park • 1709

     

    Postanschrift:

    Private Bag X5 • Westonaria • 1780

     

    Tel. +27 11 278 9600 • Fax +27 11 278 9863

     

    Website: www.sibanyestillwater.com

     


    Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
    Englische Originalmeldung
    Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:
    Übersetzung

    Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

    Die Sibanye Stillwater Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,36 % und einem Kurs von 2,46EUR auf Tradegate (01. Oktober 2025, 10:17 Uhr) gehandelt.



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
