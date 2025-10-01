JEFFERIES stuft PFIZER INC auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pfizer nach dem Deal mit der US-Regierung mit einem Kursziel von 34 US-Dollar auf "Buy" belassen. Durch die von US-Präsident Donald Trump verkündete Einigung sollen bestimmte Medikamente im Rahmen des staatlichen Gesundheitsprogramms Medicaid günstiger abgegeben werden. Darin sieht Analyst Akash Tewari den ersehnten Schritt, der einen großen Unsicherheitsfaktor vom Sektor nehme, wie er am Mittwoch schrieb./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 02:45 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 02:45 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 21,53EUR auf Tradegate (01. Oktober 2025, 10:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Akash Tewari

Analysiertes Unternehmen: PFIZER INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 34

Kursziel alt: 34

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

