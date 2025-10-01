    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPfizer AktievorwärtsNachrichten zu Pfizer
    133 Aufrufe 133 0 Kommentare 0 Kommentare

    JEFFERIES stuft PFIZER INC auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pfizer nach dem Deal mit der US-Regierung mit einem Kursziel von 34 US-Dollar auf "Buy" belassen. Durch die von US-Präsident Donald Trump verkündete Einigung sollen bestimmte Medikamente im Rahmen des staatlichen Gesundheitsprogramms Medicaid günstiger abgegeben werden. Darin sieht Analyst Akash Tewari den ersehnten Schritt, der einen großen Unsicherheitsfaktor vom Sektor nehme, wie er am Mittwoch schrieb./tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 02:45 / ET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 02:45 / ET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 21,53EUR auf Tradegate (01. Oktober 2025, 10:28 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Akash Tewari
    Analysiertes Unternehmen: PFIZER INC
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 34
    Kursziel alt: 34
    Währung: USD
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 34,00$, was eine Steigerung von +33,44% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JEFFERIES stuft PFIZER INC auf 'Buy' Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pfizer nach dem Deal mit der US-Regierung mit einem Kursziel von 34 US-Dollar auf "Buy" belassen. Durch die von US-Präsident Donald Trump verkündete Einigung sollen bestimmte Medikamente im Rahmen des …