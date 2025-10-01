Formation Metals startet Bohrungen am N2 Goldprojekt in Québec!

In diesem exklusiven GOLDINVEST-Interview spricht CEO Deepak Varshney über die neuesten Entwicklungen bei Formation Metals (CSE: FOMO / WKN A3D492).



Das Unternehmen hat soeben die Bohrgenehmigungen für das N2 Goldprojekt in Québec erhalten und direkt mit einem umfangreichen Bohrprogramm begonnen. Ziel ist es, die bestehende historische Ressource von rund 900.000 Unzen Gold deutlich zu erweitern und mittelfristig auf 3–5 Millionen Unzen zu wachsen.

Erfahren Sie, warum die aktuelle Marktlage und die solide Finanzierung für Formation Metals ein Gamechanger sein könnten, welche Zonen besonders spannend sind und wann erste Bohrergebnisse erwartet werden.



Jetzt das ganze Video ansehen:

https://www.youtube.com/watch?v=gVl48Xbh5-A

Kapitelmarken:

00:00 Einführung & Begrüßung

00:40 Genehmigungen und Start des Bohrprogramms

01:20 Finanzierung: über 5 Mio. CAD für Exploration gesichert

02:00 Geplante Bohrmeter und strategischer Ansatz

03:00 Zeitplan für erste Bohrergebnisse (Q4 2025)

04:00 Ziel: 3–5 Mio. Unzen Ressource

05:00 Fokus auf A-Zone (Bulk Tonnage) und RJ-Zone (High Grade)

06:30 Historische Arbeiten von Agnico Eagle & hohe Trefferquote

07:00 Warum die aktuellen Goldpreise das Projekt besonders attraktiv machen



Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.