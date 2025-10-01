    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsASOS AktievorwärtsNachrichten zu ASOS
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ASOS auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Asos nach Geschäftsjahreszahlen mit einem Kursziel von 440 Pence auf "Buy" belassen. Der operative Gewinn (Ebitda) des Online-Modehändlers habe die Erwartungen knapp verfehlt aufgrund schwacher Umsätze, schrieb Adam Cochrane in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das Unternehmen äußere sich aber zuversichtlich für das operative Abschneiden im neuen Geschäftsjahr./tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 07:50 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die ASOS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,92 % und einem Kurs von 3,246EUR auf Tradegate (01. Oktober 2025, 09:54 Uhr) gehandelt.


