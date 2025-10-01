Medikamenten-Deal entfesselt Pharma-Aktien

Als Gegenleistung erhält Pfizer eine mehrjährige Ausnahme von den geplanten Importzöllen auf im Ausland produzierte Arzneimittel. Ein weiterer Bestandteil der Vereinbarung ist die Einführung einer neuen Online-Plattform mit dem Namen "TrumpRx". Über diese sollen künftig Medikamente direkt an Endkunden verkauft werden.

Pfizer senkt künftig die Preise für sämtliche verschreibungspflichtigen Medikamente im Rahmen des Medicaid-Programms, das einkommensschwache Patienten aus den USA unterstützt. Laut Pfizer sollen im Rahmen der Vereinbarung sowohl Standardmedikamente als auch Spezialpräparate – je nach Produkt mit Nachlässen von 50 bis 85 Prozent angeboten werden.

Ein Regierungsvertreter stellte klar, dass die Website als Vermittlungsstelle fungieren werde: Patienten würden zu den Verkaufsseiten der Hersteller weitergeleitet. Der Start ist für Anfang 2026 vorgesehen, und die Plattform soll nicht nur Medicaid-Patienten, sondern allen US-Bürgern offenstehen.

Trump äußerte die Erwartung, dass auch andere große Pharmakonzerne dem Beispiel Pfizers folgen werden. Zudem stellte er eine weitere Ankündigung aus der Branche in der kommenden Woche in Aussicht und hob dabei die Rolle von Eli Lilly hervor. Der Hersteller, der im Markt für Adipositas-Medikamente zunehmend an Bedeutung gewinnt, werde in den laufenden Gesprächen besonders geschätzt.

Marktteilnehmer werteten die Entwicklungen als Signal für eine mögliche Trendwende in der Branche. Analyst Evan Seigerman von BMO Capital Markets sprach von einem klar positiven Impuls.

An der Börse legten die Aktien von Pfizer, Eli Lilly, Merck, AbbVie und Bristol Myers Squibb am Dienstag zwischen 2 und 7 Prozent zu.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion