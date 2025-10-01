    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSartorius Vz. AktievorwärtsNachrichten zu Sartorius Vz.
    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    BARCLAYS stuft Sartorius Vorzuege auf 'Overweight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sartorius von 300 auf 280 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Nachfrage nach Labor-Equipment dürfte bald wieder anziehen, schrieb Charles Pitman-King am Dienstagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Seine Umsatzprognose für das Quartal dämpfte er aber etwas./ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 21:38 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 03:00 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,17 % und einem Kurs von 210,7EUR auf Tradegate (01. Oktober 2025, 10:38 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Charles Pitman-King
    Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 280
    Kursziel alt: 300
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 280,00, was eine Steigerung von +29,87% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BARCLAYS stuft Sartorius Vorzuege auf 'Overweight' Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sartorius von 300 auf 280 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Nachfrage nach Labor-Equipment dürfte bald wieder anziehen, schrieb Charles Pitman-King am …