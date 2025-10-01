    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPorsche Holding SE AktievorwärtsNachrichten zu Porsche Holding SE

    ANALYSE-FLASH

    Deutsche Bank senkt Ziel für Porsche SE auf 46 Euro - 'Buy'

    • Kursziel für Porsche SE auf 46 Euro gesenkt.
    • Einstufung bleibt auf "Buy" trotz Anpassung.
    • Schätzungen nach Gewinnwarnung von Porsche AG aktualisiert.
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank senkt Ziel für Porsche SE auf 46 Euro - 'Buy'
    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Porsche SE von 50 auf 46 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Tim Rokossa passte seine Schätzungen für die VW-Konzernholding in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar an die jüngste Gewinnwarnung des Sportwagenbauers Porsche AG an. Außerdem berücksichtigte er in seinem Modell die in diesem Jahr zugeflossenen Dividenden./tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 07:50 / CET

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Porsche Holding SE Aktie

    Die Porsche Holding SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,90 % und einem Kurs von 33,77 auf Tradegate (01. Oktober 2025, 10:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Porsche Holding SE Aktie um +1,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,11 %.

    Die Marktkapitalisierung von Porsche Holding SE bezifferte sich zuletzt auf 5,18 Mrd..

    Porsche Holding SE zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,4700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 12,560 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von +3,64 %/+48,06 % bedeutet.


    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
