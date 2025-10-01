    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJungheinrich AktievorwärtsNachrichten zu Jungheinrich

    ANALYSE-FLASH

    Warburg Research senkt Ziel für Jungheinrich auf 44 Euro - 'Buy'

    • Warburg Research senkt Kursziel für Jungheinrich auf 44 Euro.
    • Einstufung bleibt jedoch auf "Buy" trotz Einmalkosten.
    • Prognosen für 2025-2027 wurden ebenfalls reduziert.
    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jungheinrich von 49 auf 44 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Jahresviertel des Gabelstapler-Herstellers dürfte von diversen Einmalkosten belastet worden sein, schrieb Stefan Augustin am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Er reduzierte seine Prognosen für die Jahre 2025 bis 2027, hält die Bewertung aber für unverändert attraktiv./edh/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 08:15 / MESZ

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jungheinrich Aktie

    Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 29,40 auf Tradegate (01. Oktober 2025, 10:31 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jungheinrich Aktie um -2,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,98 %.

    Die Marktkapitalisierung von Jungheinrich bezifferte sich zuletzt auf 1,43 Mrd..

    Jungheinrich zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von +30,70 %/+54,16 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Warburg Research
    Kursziel: 44 Euro


