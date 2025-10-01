Warburg Research senkt Ziel für Jungheinrich auf 44 Euro - 'Buy'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX





Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jungheinrich Aktie

Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 29,40 auf Tradegate (01. Oktober 2025, 10:31 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jungheinrich Aktie um -2,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,98 %.

Die Marktkapitalisierung von Jungheinrich bezifferte sich zuletzt auf 1,43 Mrd..

Jungheinrich zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2500 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von +30,70 %/+54,16 % bedeutet.