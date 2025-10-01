NX Belgium nimmt an der „Transport & Logistics Antwerp 2025" teil

TOKIO, 1. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Nippon Express (Belgium) N.V./S.A. (im Folgenden „NX Belgium"), ein Unternehmen der NIPPON EXPRESS HOLDINGS, Inc., wird an der dreitägigen Fachmesse „Transport & Logistics Antwerp 2025" teilnehmen, die vom Dienstag, 14. Oktober, bis Donnerstag, 16. Oktober, in Antwerpen, Belgien, stattfindet.

Die Transport & Logistics Antwerp 2025 ist Belgiens größte Logistikmesse, auf der die neuesten Produkte, Dienstleistungen und Innovationen in den Bereichen Logistik, Transport, Informationstechnologie und Lieferkettenmanagement vorgestellt werden. Es wird erwartet, dass über 300 Unternehmen ihre Waren und Dienstleistungen mehr als 15.000 Besuchern präsentieren werden.

Ein engagiertes Team am Stand von NX Belgium wird die neuesten Logistikdienstleistungen und fortschrittlichen Lösungen der NX Group vorstellen und bietet damit eine informative und bereichernde Gelegenheit für alle, die sich für die Dienstleistungen der Group interessieren und sich vernetzen sowie Ideen austauschen möchten. Besucher sind jederzeit herzlich willkommen.

Überblick über die Ausstellung

-Titel der Ausstellung: Transport & Logistik Antwerpen 2025

-Termine: Dienstag, 14. Oktober bis Donnerstag, 16. Oktober, 2025

-Öffnungszeiten:

10:00 - 19:00, Dienstag, 14. Oktober

10:00 - 20:00, Mittwoch, 15. Oktober

10:00 - 17:00, Donnerstag, 16. Oktober (*Die Zeiten sind in belgischer Zeit angegeben.)

-Veranstaltungsort: Antwerp Expo, Jan Van Rijswijcklaan 191, 2020 Antwerpen, Belgien

-Stand: Stand 4086, Halle 4

Einzelheiten der Ausstellung

-Globales Logistiknetzwerk und vielfältige Dienstleistungen

Die Ausstellung präsentiert umfassende Dienstleistungen, die auf eine Vielzahl von Logistikbedürfnissen zugeschnitten sind, darunter Transporte über die wichtigsten Drehkreuze der NX Group in Mittel- und Osteuropa, spezialisierte Logistik für den Medizin- und Hightech-Sektor sowie Lieferkettenunterstützung für Pharmazeutika und Konsumgüter in den USA.

-Umweltbewusste Logistiklösungen

Unter dem Motto „Nachhaltigkeit" werden am Stand umweltfreundliche Designs und Materialien präsentiert, um Logistikdienstleistungen vorzustellen, die zum Nachhaltigkeitsmanagement der Kunden beitragen.

Informationen zur NX Group:

