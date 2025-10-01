Abfangdrohnen und Störsignale - DLR forscht an Drohnenabwehr

COCHSTEDT (dpa-AFX) - Angesichts der gestiegenen Bedrohung durch Drohnen entwickelt das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt derzeit Technologien, die unerwünschte Drohnen abfangen können. Erste Versuche hätten sehr gut funktioniert, teilte ein Sprecher des DLR mit. Die Versuche liefen bereits seit dem vergangenen Jahr am Nationalen Erprobungszentrum für Unbemannte Luftfahrtsysteme in Cochstedt (Sachsen-Anhalt).

Einerseits gehe es um Methoden, wie Drohnen geortet und verfolgt werden können, um ein Lagebild zu erstellen, teilte das DLR mit. Darüber hinaus gehe es aber auch darum, unerwünschte Drohnen unschädlich zu machen. So können Drohnen mit Störsignalen am Weiterflug gehindert werden oder eine Abfangdrohne nehme die Verfolgung auf und bringe die fremde Drohne zum Absturz oder ramme sie.