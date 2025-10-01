BARCLAYS stuft Sartorius Stedim Biotech auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Sartorius Stedim mit einem Kursziel von 240 Euro auf "Overweight" belassen. Die Nachfrage nach Labor-Equipment dürfte bald wieder anziehen, schrieb Charles Pitman-King am Dienstagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht./tihVeröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 21:38 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Stedim Biotech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,07 % und einem Kurs von 184,7EUR auf Tradegate (01. Oktober 2025, 10:41 Uhr) gehandelt.