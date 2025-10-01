ANALYSE-FLASH
Barclays senkt Ziel für Sartorius auf 280 Euro - 'Overweight'
- Barclays senkt Kursziel für Sartorius auf 280 Euro.
- Einstufung bleibt auf "Overweight" bestehen.
- Nachfrage nach Labor-Equipment könnte steigen.
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sartorius von 300 auf 280 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Nachfrage nach Labor-Equipment dürfte bald wieder anziehen, schrieb Charles Pitman-King am Dienstagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Seine Umsatzprognose für das Quartal dämpfte er aber etwas./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 21:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 03:00 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie
Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,98 % und einem Kurs von 212,3 auf Tradegate (01. Oktober 2025, 10:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um -4,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,58 %.
Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 8,00 Mrd..
Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3300 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 267,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 260,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +21,44 %/-81,32 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 280 Euro
Schöner Anstieg heute früh, übrigens. Freu Dich mal.
Bin heute auch 'rein. Ich denke, der Rückgang kürzlich war übertrieben.