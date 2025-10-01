    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSartorius Vz. AktievorwärtsNachrichten zu Sartorius Vz.

    ANALYSE-FLASH

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Barclays senkt Ziel für Sartorius auf 280 Euro - 'Overweight'

    Für Sie zusammengefasst
    • Barclays senkt Kursziel für Sartorius auf 280 Euro.
    • Einstufung bleibt auf "Overweight" bestehen.
    • Nachfrage nach Labor-Equipment könnte steigen.
    ANALYSE-FLASH - Barclays senkt Ziel für Sartorius auf 280 Euro - 'Overweight'
    Foto: Sartorius

    LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sartorius von 300 auf 280 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Nachfrage nach Labor-Equipment dürfte bald wieder anziehen, schrieb Charles Pitman-King am Dienstagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Seine Umsatzprognose für das Quartal dämpfte er aber etwas./ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 21:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 03:00 / GMT

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Sartorius Vz!
    Short
    237,33€
    Basispreis
    2,56
    Ask
    × 9,18
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    189,49€
    Basispreis
    2,57
    Ask
    × 7,73
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Sartorius Vz.

    +7,89 %
    -4,68 %
    -0,58 %
    -8,66 %
    -21,04 %
    -43,46 %
    -43,34 %
    +271,50 %
    +1.784.066,67 %
    ISIN:DE0007165631WKN:716563

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie

    Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,98 % und einem Kurs von 212,3 auf Tradegate (01. Oktober 2025, 10:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um -4,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,58 %.

    Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 8,00 Mrd..

    Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3300 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 267,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 260,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +21,44 %/-81,32 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: Barclays Capital
    Kursziel: 280 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 280,00, was eine Steigerung von +29,81% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Sartorius Vz. - 716563 - DE0007165631

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Sartorius Vz.. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Barclays senkt Ziel für Sartorius auf 280 Euro - 'Overweight' Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sartorius von 300 auf 280 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Nachfrage nach Labor-Equipment dürfte bald wieder anziehen, schrieb Charles Pitman-King am …