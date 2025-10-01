Barclays senkt Ziel für Sartorius auf 280 Euro - 'Overweight'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,98 % und einem Kurs von 212,3 auf Tradegate (01. Oktober 2025, 10:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um -4,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,58 %.

Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 8,00 Mrd..

Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3300 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 267,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 260,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +21,44 %/-81,32 % bedeutet.