Industriestimmung trübt sich wie erwartet ein

LONDON (dpa-AFX) - In der britischen Industrie hat sich die Stimmung im September wie erwartet eingetrübt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) fiel im September um 0,8 Punkte auf 46,2 Punkte, wie das Marktforschungsunternehmen S&P Global am Mittwoch in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Damit wurde eine erste Schätzung wie von Volkswirten erwartet bestätigt.

Der Indikator befindet sich mittlerweile den zwölften Monaten unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Werte unter dieser Marke signalisieren ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivitäten.