    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Großbritannien

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Industriestimmung trübt sich wie erwartet ein

    Für Sie zusammengefasst
    • Stimmung in britischer Industrie trübt sich weiter ein.
    • PMI fiel im September auf 46,2 Punkte, unter 50.
    • Hersteller kämpfen mit Aufträgen und hohen Kosten.

    LONDON (dpa-AFX) - In der britischen Industrie hat sich die Stimmung im September wie erwartet eingetrübt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) fiel im September um 0,8 Punkte auf 46,2 Punkte, wie das Marktforschungsunternehmen S&P Global am Mittwoch in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Damit wurde eine erste Schätzung wie von Volkswirten erwartet bestätigt.

    Der Indikator befindet sich mittlerweile den zwölften Monaten unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Werte unter dieser Marke signalisieren ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivitäten.

    "Die endgültigen Ergebnisse des Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe liefern weitere beunruhigende Nachrichten für die Gesundheit der britischen Industrie", kommentierte S&P Global-Experte Rob Dobson. Die Hersteller würden sich mit einem zunehmend schwierigem Umfeld konfrontiert sehen. "Die Auftragseingänge und das Produktionsniveau leiden unter der schwachen Marktstimmung, einem Mangel an neuen Exportaufträgen und einem durch Steuer- und Lohnkostensteigerungen verschärften Hochkostenumfeld."/jsl/stk






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Großbritannien Industriestimmung trübt sich wie erwartet ein In der britischen Industrie hat sich die Stimmung im September wie erwartet eingetrübt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) fiel im September um 0,8 Punkte auf 46,2 Punkte, wie das Marktforschungsunternehmen S&P Global am Mittwoch in London …