Alvarez & Marsal / Alvarez & Marsal verstärkt sein Führungsteam im ...

- Simon Oertel wird Managing Director, um das Angebot des Unternehmens im Bereich Operational Due Diligence in der DACH-Region auszubauen.

Das weltweit tätige Beratungsunternehmen Alvarez & Marsal (https://www.alvarezandmarsal.com) (A&M) gibt mit sofortiger Wirkung die Ernennung von Simon Oertel (https://www.linkedin.com/in/simon-oertel/) als Managing Director im Bereich Private Equity Performance Improvement (PEPI) bekannt.



Dies ist die dritte Neueinstellung eines Managing Directors für das PEPI-Team in den letzten vier Monaten. Bereits im Juni dieses Jahres konnte A&M David Pérez (https://www.linkedin.com/in/david-p%C3%A9rez-1778951/) und Anfang dieses Monats Pierre de Raismes (https://www.linkedin.com/in/pierre-de-raismes/) für diesen Geschäftsbereich gewinnen.



Simon Oertel kommt von EY-Parthenon, wo er in den vergangenen vier Jahren als Partner tätig war. Bei Alvarez & Marsal wird er sich auf den weiteren Ausbau des Angebots im Bereich Operational Due Diligence in der DACH-Region konzentrieren - mit einem besonderen Fokus auf den Industriesektor. Zuvor war er dreizehn Jahre bei Oliver Wyman, wo er erfolgreich Projekte in Deutschland und Europa sowie in den USA, Kanada und dem Nahen Osten begleitete.



Seine Expertise umfasst die Beratung von Large- und Mid-Cap-Fonds über den gesamten Transaktionszyklus hinweg - von der operativen Due Diligence über die Entwicklung bis hin zur Umsetzung konkreter Maßnahmen zur Steigerung der Profitabilität in erworbenen Portfoliounternehmen während der Haltephase.

Bob Rajan (https://www.linkedin.com/in/bob-rajan-50799241/) , Managing Director und Co-Head des European Private Equity Performance Improvement Teams bei Alvarez & Marsal, kommentiert den Neuzugang wie folgt:

"Mit dieser dritten Neueinstellung in leitender Position innerhalb von vier Monaten investieren wir gezielt in genau jene Kompetenzfelder, die unsere Private-Equity-Kunden im aktuell herausfordernden Marktumfeld besonders nachfragen. Durch den Zugang von Simon Oertel stärken wir unser Team erfahrener Berater im Bereich operative Due Diligence und bauen unsere Umsetzungs-Exzellenz weiter aus. Mit David Pérez, der kürzlich zu uns gestoßen ist, um unsere Präsenz in Skandinavien zu stärken und unsere Expertise im Gesundheitswesen auszubauen, Pierre de Raismes, der seit Anfang des Monats unser Wachstum auf dem französischen Markt sowie unsere Kompetenz im Bereich Finanzdienstleistungen vorantreibt, und nun Simon Oertel, der unser Angebot in der DACH-Region weiter vertieft, freuen wir uns, unsere Due-Diligence-Praxis in ganz Europa konsequent auszubauen."



Steffen Kroner (https://www.linkedin.com/in/steffen-kroner/) , Managing Director und Head des deutschen PEPI-Teams bei Alvarez & Marsal, sagt zur Verstärkung seines Teams:



"Wir freuen uns sehr, Simon Oertel in einer Phase starken Wachstums in der DACH-Region in unserem Team begrüßen zu dürfen. Vor dem Hintergrund einer steigenden Nachfrage nach fundierter operativer Due Diligence und tiefgreifender Branchenexpertise - insbesondere in



Zeiten, in denen sich viele etablierte Industrien an einem strategischen Wendepunkt befinden - sind wir überzeugt, dass Simon Oertels Erfahrung und Perspektive für unsere Klienten in der DACH-Region und darüber hinaus einen echten Mehrwert schaffen werden."



Zu seiner neuen Position sagt Simon Oertel:



"A&M ist in meinem Fachgebiet hervorragend positioniert und genießt einen exzellenten Ruf, wenn es darum geht, Private-Equity-Kunden bei der Wertsteigerung ihrer Portfoliounternehmen zu unterstützen. Besonders beeindruckt hat mich der praxisorientierte Ansatz, mit dem erfahrene Berater eng mit den Kunden zusammenarbeiten, um komplexe Herausforderungen zu lösen. Ich freue mich sehr darauf, die starke Marktposition von A&M weiter auszubauen und meine Expertise einzubringen, um unseren Kunden dabei zu helfen, nachhaltigen Erfolg in einem anspruchsvollen Umfeld zu erzielen."



Über Alvarez & Marsal



Alvarez & Marsal (https://www.alvarezandmarsal.com/de/global-locations/germany) wurde 1983 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen für professionelle Dienstleistungen. Das Unternehmen ist bekannt für seine Führungsqualität, sein engagiertes, ergebnisorientiertes Handeln - Leadership, Action, Results und bietet Beratungs-, Leistungsverbesserungs- und Turnaround-Management-Services an. Alvarez & Marsal liefert praktische Lösungen für die individuellen Herausforderungen seiner Kunden. Mit seinem weltweiten Netzwerk von erfahrenen Mitarbeitern, erstklassigen Beratern sowie Experten mit langjähriger Erfahrung in Aufsichtsbehörden und Industrieunternehmen unterstützt Alvarez & Marsal Unternehmen, Vorstände, Private-Equity-Unternehmen, Anwaltskanzleien und Regierungsbehörden dabei, ihre Transformation voranzutreiben, Risiken zu minimieren und in jeder Wachstumsphase Mehrwert zu schaffen.



