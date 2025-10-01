BUILD-A-BEAR kehrt mit neuem Online-Shop und Standorten nach Deutschland zurück (FOTO)
Kopenhagen (ots) - Beliebte Erlebnis-Einzelhandelsmarke startet eigenen
deutschen Online-Shop, Filialen in Frankfurt und Berlin folgen Ende Oktober
Das Warten hat ein Ende! Build-A-Bear Workshop, eine der beliebtesten
Erlebnis-Einzelhandelsmarken der Welt, kehrt im Oktober mit dem Start eines
eigenen deutschen Online-Shops offiziell nach Deutschland zurück. Familien im
ganzen Land können ab sofort das gesamte Build-A-Bear-Sortiment online unter
buildabear.de
(https://89016.eu1.cleverreach.com/cp/47408044/d2def9a212c04-t3ciun) erkunden
und die Magie von flauschigen Freunden, Outfits und Accessoires direkt zu sich
nach Hause holen.
Und das ist noch nicht alles: Ende Oktober eröffnet Build-A-Bear seine ersten
beiden neuen deutschen Standorte, am 31. Oktober in der Mall of Berlin und am 1.
November im Frankfurter Einkaufszentrum MyZeil , um das charakteristische
"Make-Your-Own"-Erlebnis der Marke im Store wieder zum Leben zu erwecken. Die
Gäste können ihren eigenen kuscheligen Freund auswählen, an der Herzzeremonie
teilnehmen und ihren Begleiter mit Outfits, Schuhen und Accessoires
personalisieren, während sie unvergessliche Erinnerungen schaffen. Jeder Bär
erhält außerdem eine personalisierte Geburtsurkunde, was ihn zu einem Andenken
macht, das man für immer in Ehren halten wird.
"Der Build-A-Bear Workshop ist mehr als nur ein Laden - es ist ein Ort, an dem
Familien zusammenkommen, um etwas Besonderes zu schaffen", sagt Gitte
Lykkegaard, Brand Experience Director, Intersource A/S. "Mit dem Start unseres
Online-Shops können Familien in ganz Deutschland das Build-A-Bear-Erlebnis von
zu Hause aus genießen, und mit unseren Eröffnungen in Frankfurt und Berlin im
November diesen Jahres freuen wir uns, wieder Gäste im Geschäft begrüßen zu
dürfen, um die Freude am gemeinsamen Schaffen von Erinnerungen zu teilen."
Über Build-A-Bear
Seit seinen Anfängen im Jahr 1997 hat sich Build-A-Bear zu einer beliebten
Mehrgenerationenmarke entwickelt, die sich der Mission verschreibt, "ein
bisschen mehr Herz ins Leben zu bringen". Gäste jeden Alters erstellen ihre
eigenen flauschigen Freunde, um besondere Momente im Leben zu feiern und
festzuhalten. Dabei nehmen sie aktiv am Befüllen, Anziehen, Ausstatten und
Benennen ihrer personalisierten Stofftiere teil. Die Auswahl an alltäglichen und
saisonalen Produkten wird eigens von Build-A-Bear entwickelt und hergestellt,
außerdem bieten Kooperationen mit verschiedensten Lizenzpartnern die
Möglichkeit, spezielle Kuscheltiere aus einzigartigen Film-Welten zu kreieren.
Der praxisnahe und interaktive Charakter der über 600 weltweiten Standorte, die
sowohl aus unternehmenseigenen, von Partnern betriebenen oder
Franchise-Erlebnisstandorten bestehen, kombiniert mit der popkulturellen
Anziehungskraft von Build-A-Bear, fördert oft eine dauerhafte und emotionale
Markenbindung zu den Verbrauchern. Dies ermöglichte dem Unternehmen über seine
Einzelhandelsgeschäfte hinaus zu expandieren und E-Commerce-Verkäufe auf
buildabear.com
(https://89016.eu1.cleverreach.com/cp/47408046/538c6f0712cdf-t3chym) sowie
nicht-plüschige Markenprodukte durch ausgehende Lizenzvereinbarungen mit
führenden Herstellern sowie die Erstellung ansprechender Inhalte über
Build-A-Bear Entertainment (eine Tochtergesellschaft von Build-A-Bear Workshop,
Inc.) aufzunehmen. Die neueste Kommunikationskampagne der Marke, "The Stuff You
Love", erinnert an mehr als ein Vierteljahrhundert, in dem weltweit wertvolle
Erinnerungen geschaffen wurden. Build-A-Bear Workshop, Inc. (NYSE: BBW) erzielte
für das Geschäftsjahr 2024 einen konsolidierten Gesamtumsatz von 496,0 Mio. $.
Weitere Informationen finden Sie im Bereich Investor Relations auf
buildabear.com
(https://89016.eu1.cleverreach.com/cp/47408046/538c6f0712cdf-t3chym)
https://89016.eu1.cleverreach.com/cp/47408047/538c6f0712cdf-t3chym
Einladung zur Eröffnung:
Pressevertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen, den Eröffnungen in
Berlin und Frankfurt beizuwohnen. An beiden Standorten beginnt der Einlass für
die Presse um 9:15 Uhr, inklusive Willkommensfrühstück. Gegen 9:30 Uhr startet
die Pressekonferenz mit Vorstellung des Stores und des Konzepts. Um 10:00 Uhr
folgt die offizielle Eröffnung mit dem traditionellen Durchschneiden des Bandes.
Im Anschluss sind die Türen für die Öffentlichkeit geöffnet.
Wir freuen uns über Ihre Teilnahme. Bitte melden Sie sich, wenn möglich, vorab
kurz per E-Mail an: mailto:buildabear@bohmerang.de
Pressekontakt:
Build-A-Bear PR-Team
Larissa Korscow & Lena Magda
E-Mail: mailto:buildabear@bohmerang.de
Telefon: +49 151 70587012
