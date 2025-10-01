    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBuild-A-Bear Workshop AktievorwärtsNachrichten zu Build-A-Bear Workshop
    BUILD-A-BEAR kehrt mit neuem Online-Shop und Standorten nach Deutschland zurück (FOTO)

    Kopenhagen (ots) - Beliebte Erlebnis-Einzelhandelsmarke startet eigenen
    deutschen Online-Shop, Filialen in Frankfurt und Berlin folgen Ende Oktober

    Das Warten hat ein Ende! Build-A-Bear Workshop, eine der beliebtesten
    Erlebnis-Einzelhandelsmarken der Welt, kehrt im Oktober mit dem Start eines
    eigenen deutschen Online-Shops offiziell nach Deutschland zurück. Familien im
    ganzen Land können ab sofort das gesamte Build-A-Bear-Sortiment online unter
    buildabear.de
    (https://89016.eu1.cleverreach.com/cp/47408044/d2def9a212c04-t3ciun) erkunden
    und die Magie von flauschigen Freunden, Outfits und Accessoires direkt zu sich
    nach Hause holen.

    Und das ist noch nicht alles: Ende Oktober eröffnet Build-A-Bear seine ersten
    beiden neuen deutschen Standorte, am 31. Oktober in der Mall of Berlin und am 1.
    November im Frankfurter Einkaufszentrum MyZeil , um das charakteristische
    "Make-Your-Own"-Erlebnis der Marke im Store wieder zum Leben zu erwecken. Die
    Gäste können ihren eigenen kuscheligen Freund auswählen, an der Herzzeremonie
    teilnehmen und ihren Begleiter mit Outfits, Schuhen und Accessoires
    personalisieren, während sie unvergessliche Erinnerungen schaffen. Jeder Bär
    erhält außerdem eine personalisierte Geburtsurkunde, was ihn zu einem Andenken
    macht, das man für immer in Ehren halten wird.

    "Der Build-A-Bear Workshop ist mehr als nur ein Laden - es ist ein Ort, an dem
    Familien zusammenkommen, um etwas Besonderes zu schaffen", sagt Gitte
    Lykkegaard, Brand Experience Director, Intersource A/S. "Mit dem Start unseres
    Online-Shops können Familien in ganz Deutschland das Build-A-Bear-Erlebnis von
    zu Hause aus genießen, und mit unseren Eröffnungen in Frankfurt und Berlin im
    November diesen Jahres freuen wir uns, wieder Gäste im Geschäft begrüßen zu
    dürfen, um die Freude am gemeinsamen Schaffen von Erinnerungen zu teilen."

    Über Build-A-Bear

    Seit seinen Anfängen im Jahr 1997 hat sich Build-A-Bear zu einer beliebten
    Mehrgenerationenmarke entwickelt, die sich der Mission verschreibt, "ein
    bisschen mehr Herz ins Leben zu bringen". Gäste jeden Alters erstellen ihre
    eigenen flauschigen Freunde, um besondere Momente im Leben zu feiern und
    festzuhalten. Dabei nehmen sie aktiv am Befüllen, Anziehen, Ausstatten und
    Benennen ihrer personalisierten Stofftiere teil. Die Auswahl an alltäglichen und
    saisonalen Produkten wird eigens von Build-A-Bear entwickelt und hergestellt,
    außerdem bieten Kooperationen mit verschiedensten Lizenzpartnern die
    Möglichkeit, spezielle Kuscheltiere aus einzigartigen Film-Welten zu kreieren.

    Der praxisnahe und interaktive Charakter der über 600 weltweiten Standorte, die
    sowohl aus unternehmenseigenen, von Partnern betriebenen oder
    Franchise-Erlebnisstandorten bestehen, kombiniert mit der popkulturellen
    Anziehungskraft von Build-A-Bear, fördert oft eine dauerhafte und emotionale
    Markenbindung zu den Verbrauchern. Dies ermöglichte dem Unternehmen über seine
    Einzelhandelsgeschäfte hinaus zu expandieren und E-Commerce-Verkäufe auf
    buildabear.com
    (https://89016.eu1.cleverreach.com/cp/47408046/538c6f0712cdf-t3chym) sowie
    nicht-plüschige Markenprodukte durch ausgehende Lizenzvereinbarungen mit
    führenden Herstellern sowie die Erstellung ansprechender Inhalte über
    Build-A-Bear Entertainment (eine Tochtergesellschaft von Build-A-Bear Workshop,
    Inc.) aufzunehmen. Die neueste Kommunikationskampagne der Marke, "The Stuff You
    Love", erinnert an mehr als ein Vierteljahrhundert, in dem weltweit wertvolle
    Erinnerungen geschaffen wurden. Build-A-Bear Workshop, Inc. (NYSE: BBW) erzielte
    für das Geschäftsjahr 2024 einen konsolidierten Gesamtumsatz von 496,0 Mio. $.

    Weitere Informationen finden Sie im Bereich Investor Relations auf
    buildabear.com
    (https://89016.eu1.cleverreach.com/cp/47408046/538c6f0712cdf-t3chym)
    https://89016.eu1.cleverreach.com/cp/47408047/538c6f0712cdf-t3chym

    Einladung zur Eröffnung:

    Pressevertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen, den Eröffnungen in
    Berlin und Frankfurt beizuwohnen. An beiden Standorten beginnt der Einlass für
    die Presse um 9:15 Uhr, inklusive Willkommensfrühstück. Gegen 9:30 Uhr startet
    die Pressekonferenz mit Vorstellung des Stores und des Konzepts. Um 10:00 Uhr
    folgt die offizielle Eröffnung mit dem traditionellen Durchschneiden des Bandes.
    Im Anschluss sind die Türen für die Öffentlichkeit geöffnet.

    Wir freuen uns über Ihre Teilnahme. Bitte melden Sie sich, wenn möglich, vorab
    kurz per E-Mail an: mailto:buildabear@bohmerang.de

    Pressekontakt:

    Build-A-Bear PR-Team
    Larissa Korscow & Lena Magda
    E-Mail: mailto:buildabear@bohmerang.de
    Telefon: +49 151 70587012




