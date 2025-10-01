BUILD-A-BEAR kehrt mit neuem Online-Shop und Standorten nach Deutschland zurück (FOTO)

Kopenhagen (ots) - Beliebte Erlebnis-Einzelhandelsmarke startet eigenen

deutschen Online-Shop, Filialen in Frankfurt und Berlin folgen Ende Oktober



Das Warten hat ein Ende! Build-A-Bear Workshop, eine der beliebtesten

Erlebnis-Einzelhandelsmarken der Welt, kehrt im Oktober mit dem Start eines

eigenen deutschen Online-Shops offiziell nach Deutschland zurück. Familien im

ganzen Land können ab sofort das gesamte Build-A-Bear-Sortiment online unter

buildabear.de

(https://89016.eu1.cleverreach.com/cp/47408044/d2def9a212c04-t3ciun) erkunden

und die Magie von flauschigen Freunden, Outfits und Accessoires direkt zu sich

nach Hause holen.





Und das ist noch nicht alles: Ende Oktober eröffnet Build-A-Bear seine ersten

beiden neuen deutschen Standorte, am 31. Oktober in der Mall of Berlin und am 1.

November im Frankfurter Einkaufszentrum MyZeil , um das charakteristische

"Make-Your-Own"-Erlebnis der Marke im Store wieder zum Leben zu erwecken. Die

Gäste können ihren eigenen kuscheligen Freund auswählen, an der Herzzeremonie

teilnehmen und ihren Begleiter mit Outfits, Schuhen und Accessoires

personalisieren, während sie unvergessliche Erinnerungen schaffen. Jeder Bär

erhält außerdem eine personalisierte Geburtsurkunde, was ihn zu einem Andenken

macht, das man für immer in Ehren halten wird.



"Der Build-A-Bear Workshop ist mehr als nur ein Laden - es ist ein Ort, an dem

Familien zusammenkommen, um etwas Besonderes zu schaffen", sagt Gitte

Lykkegaard, Brand Experience Director, Intersource A/S. "Mit dem Start unseres

Online-Shops können Familien in ganz Deutschland das Build-A-Bear-Erlebnis von

zu Hause aus genießen, und mit unseren Eröffnungen in Frankfurt und Berlin im

November diesen Jahres freuen wir uns, wieder Gäste im Geschäft begrüßen zu

dürfen, um die Freude am gemeinsamen Schaffen von Erinnerungen zu teilen."



Über Build-A-Bear



Seit seinen Anfängen im Jahr 1997 hat sich Build-A-Bear zu einer beliebten

Mehrgenerationenmarke entwickelt, die sich der Mission verschreibt, "ein

bisschen mehr Herz ins Leben zu bringen". Gäste jeden Alters erstellen ihre

eigenen flauschigen Freunde, um besondere Momente im Leben zu feiern und

festzuhalten. Dabei nehmen sie aktiv am Befüllen, Anziehen, Ausstatten und

Benennen ihrer personalisierten Stofftiere teil. Die Auswahl an alltäglichen und

saisonalen Produkten wird eigens von Build-A-Bear entwickelt und hergestellt,

außerdem bieten Kooperationen mit verschiedensten Lizenzpartnern die

Möglichkeit, spezielle Kuscheltiere aus einzigartigen Film-Welten zu kreieren.



Der praxisnahe und interaktive Charakter der über 600 weltweiten Standorte, die

sowohl aus unternehmenseigenen, von Partnern betriebenen oder

Franchise-Erlebnisstandorten bestehen, kombiniert mit der popkulturellen

Anziehungskraft von Build-A-Bear, fördert oft eine dauerhafte und emotionale

Markenbindung zu den Verbrauchern. Dies ermöglichte dem Unternehmen über seine

Einzelhandelsgeschäfte hinaus zu expandieren und E-Commerce-Verkäufe auf

buildabear.com

(https://89016.eu1.cleverreach.com/cp/47408046/538c6f0712cdf-t3chym) sowie

nicht-plüschige Markenprodukte durch ausgehende Lizenzvereinbarungen mit

führenden Herstellern sowie die Erstellung ansprechender Inhalte über

Build-A-Bear Entertainment (eine Tochtergesellschaft von Build-A-Bear Workshop,

Inc.) aufzunehmen. Die neueste Kommunikationskampagne der Marke, "The Stuff You

Love", erinnert an mehr als ein Vierteljahrhundert, in dem weltweit wertvolle

Erinnerungen geschaffen wurden. Build-A-Bear Workshop, Inc. (NYSE: BBW) erzielte

für das Geschäftsjahr 2024 einen konsolidierten Gesamtumsatz von 496,0 Mio. $.



Weitere Informationen finden Sie im Bereich Investor Relations auf

buildabear.com

(https://89016.eu1.cleverreach.com/cp/47408046/538c6f0712cdf-t3chym)

https://89016.eu1.cleverreach.com/cp/47408047/538c6f0712cdf-t3chym



Einladung zur Eröffnung:



Pressevertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen, den Eröffnungen in

Berlin und Frankfurt beizuwohnen. An beiden Standorten beginnt der Einlass für

die Presse um 9:15 Uhr, inklusive Willkommensfrühstück. Gegen 9:30 Uhr startet

die Pressekonferenz mit Vorstellung des Stores und des Konzepts. Um 10:00 Uhr

folgt die offizielle Eröffnung mit dem traditionellen Durchschneiden des Bandes.

Im Anschluss sind die Türen für die Öffentlichkeit geöffnet.



Wir freuen uns über Ihre Teilnahme. Bitte melden Sie sich, wenn möglich, vorab

kurz per E-Mail an: mailto:buildabear@bohmerang.de



Pressekontakt:



Build-A-Bear PR-Team

Larissa Korscow & Lena Magda

E-Mail: mailto:buildabear@bohmerang.de

Telefon: +49 151 70587012







