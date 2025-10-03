Die KI-Revolution kostet Billionen! Experten warnen vor Investitionsbedarf

Das kanadische Vermögensverwaltungsunternehmen Brookfield Asset Management rechnet damit, dass rund sieben Billionen US-Dollar an Kapital nötig sind, um das rasante Wachstum der künstlichen Intelligenz zu finanzieren. Das erklärte Hadley Peer Marshall, Finanzvorstand des Investmentriesen, in einem Interview mit Bloomberg TV. "Was wir aufbauen, ist das Rückgrat der KI", sagte Peer Marshall zudem auf der Bloomberg-Konferenz Women, Money & Power in London.

Brookfield plant, seine bestehenden Geschäftsbereiche – Infrastruktur, erneuerbare Energien und Immobilien – zu einer speziellen KI-Strategie zu bündeln. Ziel sei es, "ganzheitliche Lösungen zu produzieren, weil viele dieser Investitionen große industrielle Dimensionen haben werden", so Marshall. Die Strategie soll sowohl neue Datenzentren als auch andere Infrastrukturprojekte für künstliche Intelligenz umfassen.

Bereits zuvor hatte das Unternehmen angekündigt, in Frankreich in den kommenden fünf Jahren 20 Milliarden Euro in den Aufbau von Datenzentren und KI-Infrastruktur zu investieren. In Schweden plant Brookfield zusätzlich Investitionen von bis zu 95 Milliarden Schwedischen Kronen (rund 8,61 Milliarden Euro), um KI-Infrastruktur zu entwickeln. Das Projekt soll sich über zehn bis fünfzehn Jahre erstrecken.

Private Kapitalgeber drängen in den Markt

Brookfield ist nicht der einzige große Investor, der im Bereich KI-Infrastruktur aktiv werden will. Auch Ares Management plant, über acht Milliarden US-Dollar an Eigenkapital einzusammeln, um Datenzentren unter anderem in London, Japan und Brasilien zu finanzieren. Damit positionieren sich private Kapitalgeber zunehmend als zentrale Akteure beim Aufbau der kritischen Infrastruktur für künstliche Intelligenz.

Peer Marshall betonte: "Wir sprechen hier nicht nur über einzelne Projekte, sondern über das Fundament, auf dem die nächste Generation von KI wachsen wird." Mit dem Ansatz, Infrastruktur, erneuerbare Energien und Immobilien zu verbinden, will Brookfield die langfristigen Investitionsbedarfe in einem Markt abdecken, der Experten zufolge in den nächsten Jahren exponentiell wachsen wird.

