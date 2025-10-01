    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Zustimmung zur Energiewende stabilisiert sich auf hohem Niveau

    - 83 Prozent der deutschen Haushalte halten die Energiewende für wichtig oder
    sehr wichtig
    - 13,5 Millionen Haushalte nutzen mindestens eine Energiewendetechnologie - ein
    Plus von 800.000 zum Vorjahr
    - Photovoltaik auf Rang eins, Batteriespeicher und Elektroautos mit hohen
    Zuwachsraten

    Stärkere Klimaschutzmaßnahmen verlieren derzeit in vielen Ländern an
    Popularität. Umso erfreulicher ist es, dass die Zustimmung zur Energiewende in
    Deutschland sich nach einem deutlichen Rückgang im vergangenen Jahr wieder
    leicht erhöht hat. 83 Prozent der deutschen Haushalte gaben in einer Umfrage an,
    dass die Energiewende wichtig oder sehr wichtig ist. Im Vorjahr waren es 82
    Prozent, im Jahr 2023 noch 88 Prozent. Damit scheint eine Stabilisierung
    eingekehrt zu sein.

    Das sind Ergebnisse des KfW-Energiewendebarometers, für das KfW Research
    zwischen Dezember 2024 und Ende März 2025 etwa 5000 Privathaushalte in
    Deutschland repräsentativ befragen ließ.

    Allerdings sind immer weniger Haushalte bereit, die Energiewende auch durch
    eigene Aktivität voranzutreiben. Nur noch 59 Prozent äußerten eine hohe
    Handlungsbereitschaft, das ist der niedrigste Wert seit Start der Erhebung im
    Jahr 2018. Während es bei der grundsätzlichen Zustimmung zur Energiewende kaum
    Unterschiede gibt zwischen Haushalten mit hohem und geringem Einkommen, ist es
    bei der Handlungsbereitschaft anders: Diese ist bei den Haushalten mit den
    niedrigsten Einkommen in den vergangenen Jahren sehr deutlich zurückgegangen.

    "Viele einkommensschwache Haushalte stehen unter hohem Kostendruck. Sie haben
    wenig Spielraum, um in die Energiewende zu investieren. Auch diese
    Bevölkerungsgruppe gilt es in den Blick zu nehmen, um die bisher breite
    Zustimmung zur Energiewende und das private Engagement hochzuhalten", sagt Dr.
    Dirk Schumacher, Chefvolkswirt der KfW.

    Insgesamt nutzen 13,5 Millionen und damit 33 Prozent der deutschen Haushalte
    mindestens eine Energiewendetechnologie. Das ist ein Anstieg um 800.000
    Haushalte oder zwei Prozentpunkte zum Vorjahr. Zu den Energiewendetechnologien
    zählen Wärmepumpen, Photovoltaikanlagen, Solarthermie-Anlagen, Batteriespeicher,
    Kraft-Wärme-Kopplungen, Holzpelletheizungen und Elektroautos.

    Unangefochtene Nummer eins ist dabei die Photovoltaikanlage. 16 Prozent der
    deutschen Haushalte haben eine PV-Anlage auf dem Dach - ein Plus von zwei
    Prozentpunkten zum Vorjahr. Auf Platz zwei folgen Solarthermieanlagen, die elf
    Prozent der Befragten nutzen. Besonders starke Anstiege gab es bei
    Batteriespeichern und Elektroautos. Die Nutzung von Batteriespeichern hat sich
    innerhalb von zwei Jahren verdreifacht - von drei Prozent der Haushalte auf
    inzwischen neun Prozent. Ein Elektroauto besitzen ebenfalls neun Prozent aller
    Haushalte - zwei Jahre zuvor waren es nur knapp sechs Prozent. Wärmepumpen sind
    in acht Prozent der Haushalte zu finden, zwei Prozentpunkte mehr als im Vorjahr.

    Bei der Nutzung der Energiewendetechnologien zeigt sich ein klares
    Einkommensgefälle. Die wohlhabendsten Haushalte der Republik nutzen die
    Technologien über drei Mal so häufig wie die einkommensschwächsten Haushalte (50
    Prozent versus 16 Prozent). Ein Jahr zuvor waren die Anteile nur um das
    2,5-fache höher.

    Das Bundesland mit den meisten Energiewendehaushalten ist Baden-Württemberg.
    Hier nutzen 46 Prozent der Haushalte mindestens eine der Technologien. Es folgt
    Bayern mit 42 Prozent. Schlusslichter sind die Stadt-Staaten Bremen und Hamburg
    mit zwölf beziehungsweise 15 Prozent, gefolgt von Sachsen-Anhalt und Thüringen
    mit jeweils 20 Prozent.

    "Der Klimawandel scheint derzeit in der öffentlichen politischen Debatte in den
    Hintergrund zu geraten. Die grundsätzliche Überzeugung, dass das Thema eine
    große Bedeutung hat, ist in der Bevölkerung aber weiter vorhanden. Diese
    Stimmung sollte genutzt werden, um die Energiewende weiter voranzutreiben.
    Gefragt sind kluge technische Lösungen, die auch den Wirtschaftsstandort
    Deutschland bereichern können", sagt Dr. Dirk Schumacher.

    Das aktuelle Energiewendebarometer sowie eine Auswertung der Ergebnisse aus
    einzelnen Bundesländern finden Sie zum Download auf KfW-Energiewendebarometer |
    KfW (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/KfW-Research/KfW-Energiewendebarometer
    .html) .

