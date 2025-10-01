Bedsure präsentiert gemütliche Angebote für beliebte Decken zum Prime Day im Oktober
Berlin (ots/PRNewswire) - Die virale Amazon-Bettwäschemarke bietet reduzierte
Decken für Lagerfeuer, Serienmarathons und kühle Morgenstunden
Mit dem Wechsel der Jahreszeiten und sinkenden Temperaturen hilft Bedsure, eine
führende Online-Bettwarenmarke, den Käufer:innen, sich mit hohen Rabatten auf
ihre beliebtesten Decken auf die kühle Jahreszeit einzustellen, pünktlich zu den
Amazon Prime Days im Oktober. Egal, ob zum Einkuscheln an gruseligen Filmabenden
in der Halloween-Saison oder für den frühzeitigen Startschuss in die
Weihnachtssaison - die komfortablen Designs von Bedsure bieten Wärme, Stil und
ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis.
Die Prime Day Highlights in Deutschland beinhalten:
Decken für Lagerfeuer, Serienmarathons und kühle Morgenstunden
Mit dem Wechsel der Jahreszeiten und sinkenden Temperaturen hilft Bedsure, eine
führende Online-Bettwarenmarke, den Käufer:innen, sich mit hohen Rabatten auf
ihre beliebtesten Decken auf die kühle Jahreszeit einzustellen, pünktlich zu den
Amazon Prime Days im Oktober. Egal, ob zum Einkuscheln an gruseligen Filmabenden
in der Halloween-Saison oder für den frühzeitigen Startschuss in die
Weihnachtssaison - die komfortablen Designs von Bedsure bieten Wärme, Stil und
ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis.
Die Prime Day Highlights in Deutschland beinhalten:
Anzeige
Präsentiert von
- Bedsure Fleecedecke (https://www.amazon.de/dp/B077D1V7SJ?th=1) - 32% off. Die
verbesserte Flanell-Fleecedecke ist jetzt noch weicher und wärmer - mit
hochwertiger Mikrofaser und OEKO-TEX® Standard 100-Zertifizierung. Leicht,
vielseitig und ideal für Kinderzimmer, Sofa oder Haustiere.
- Bedsure GentleSoft(TM) Kuscheldecke (https://www.amazon.de/dp/B0C4L7496Y?th=1)
- 29% off. Ultraweiche Kuscheldecke aus OEKO-TEX®-zertifizierter
Premium-Mikrofaser - warm, langlebig und stilvoll. Mit sauberer Verarbeitung,
brillanten Farben und perfekter Balance aus Gewicht und Wärme für das ganze
Jahr.
- Bedsure Sherpa Kuscheldecke (https://www.amazon.de/dp/B077FZDNJ2?th=1) - 25%
off. Der Klassiker mit OEKO-TEX® Standard 100 - doppelseitig weich mit 220 GSM
Flanell und 260 GSM Sherpa. Ideal für kalte Nächte oder gemütliche Stunden auf
dem Sofa.
- Bedsure GentleSoft(TM) Elektrische Flanell-Heizdecke
(https://www.amazon.de/dp/B0DP6W8YVC?th=1) - 23% off. Flauschige Heizdecke mit
Abschaltautomatik aus hochwertiger Mikrofaser - GS-, CE- und
ROHS-zertifiziert. Mit 6 Heizstufen, 10 Zeitstufen sowie einer
240-g-Flanell-Oberseite und 200-g-Premium-Sherpa-Unterseite für individuelle
Wärme und Stil.
- Bedsure Hoodie-Decke mit Ärmeln (https://www.amazon.de/dp/B093PHTM2N?th=1) -
20% off. Die Kuscheldecke mit Ärmeln aus flauschigem Sherpa bietet ultimativen
Komfort im Herbst und Winter - wie eine warme Umarmung. Mit Kapuze,
Seitentaschen und robuster Verarbeitung hält sie warm und ist
maschinenwaschbar.
- Bedsure Gewaschene Baumwolle Uni Bettwäsche Set
(https://www.amazon.de/dp/B0BFVN1JBN?ref=myi_title_dp&th=1) - 19% off.
Bettwäsche aus 100 % reiner Baumwolle mit OEKO-TEX®-Zertifizierung. Durch die
vorgewaschene Textur ist der Stoff besonders weich und atmungsaktiv.
Praktische Details: mit 8 Eckbändern, Reißverschluss und erhältlich in 6
Farben und 4 Größen.
- Bedsure Gebürstetes Polyester Mikrofaser-Bettwäsche
(https://www.amazon.de/dp/B09JFP9NGN) - 15% off. Dieses Bettwäsche-Set aus
Polyester-Mikrofaser in Hotelqualität ist außergewöhnlich weich und
atmungsaktiv. Erhältlich in 21 Uni- und Duo-Farben - stilvoll, pflegeleicht
und farbbeständig.
Alle Angebote sind während der Prime Days exklusiv bei Amazon erhältlich. Wenn
die frische Herbstluft hereinbricht, sind die gemütlichen Essentials von
Bedsure, die sich auf Tausende von 5-Sterne-Bewertungen und einen Ruf für
Qualität und Komfort stützen, die perfekte Wahl für alle, die sich eine gute
Nachtruhe wünschen. Weitere Informationen zu den Prime Day-Angeboten von Bedsure
finden Sie hier (https://www.amazon.de/s/ref=ams_pages?url=search-alias%3Daps&fi
eld-keywords=Bedsure) auf der deutschen Amazon-Seite.
Über Bedsure
Bedsure ist eine der meistverkauften Online-Bettwäschemarken auf Amazon
(https://www.amazon.de/stores/Bedsure/page/7DC5A9F8-2A3D-426B-B2F2-F819AE825B1F)
(über 100.000 5-Sterne-Bewertungen) und bietet eine Reihe von kuschelig weichen,
stilvollen und langlebigen Produkten. Der Slogan "Get Cozy" ist mehr als nur ein
Slogan, es ist das Gefühl, das beim Berühren der Produkte spürbar ist. Die mit
der einzigartigen GentleSoft(TM)-Technologie hergestellten Kuscheldecken,
Tagesdecken und Bettwäscheprodukte schaffen gemütliche Erlebnisse, die den
Komfort und die Schönheit eines jeden Zuhauses steigern - leicht erschwinglich,
leicht zugänglich, vielseitig und langlebig. Weitere Informationen finden Sie
auch auf der Website. (https://bedsurehome.com/)
View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/bedsure-
prasentiert-gemutliche-angebote-fur-beliebte-decken-zum-prime-day-im-oktober-302
569385.html
Pressekontakt:
Gee Ji yi.ji2@shinebed.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/163436/6129039
OTS: Bedsure
verbesserte Flanell-Fleecedecke ist jetzt noch weicher und wärmer - mit
hochwertiger Mikrofaser und OEKO-TEX® Standard 100-Zertifizierung. Leicht,
vielseitig und ideal für Kinderzimmer, Sofa oder Haustiere.
- Bedsure GentleSoft(TM) Kuscheldecke (https://www.amazon.de/dp/B0C4L7496Y?th=1)
- 29% off. Ultraweiche Kuscheldecke aus OEKO-TEX®-zertifizierter
Premium-Mikrofaser - warm, langlebig und stilvoll. Mit sauberer Verarbeitung,
brillanten Farben und perfekter Balance aus Gewicht und Wärme für das ganze
Jahr.
- Bedsure Sherpa Kuscheldecke (https://www.amazon.de/dp/B077FZDNJ2?th=1) - 25%
off. Der Klassiker mit OEKO-TEX® Standard 100 - doppelseitig weich mit 220 GSM
Flanell und 260 GSM Sherpa. Ideal für kalte Nächte oder gemütliche Stunden auf
dem Sofa.
- Bedsure GentleSoft(TM) Elektrische Flanell-Heizdecke
(https://www.amazon.de/dp/B0DP6W8YVC?th=1) - 23% off. Flauschige Heizdecke mit
Abschaltautomatik aus hochwertiger Mikrofaser - GS-, CE- und
ROHS-zertifiziert. Mit 6 Heizstufen, 10 Zeitstufen sowie einer
240-g-Flanell-Oberseite und 200-g-Premium-Sherpa-Unterseite für individuelle
Wärme und Stil.
- Bedsure Hoodie-Decke mit Ärmeln (https://www.amazon.de/dp/B093PHTM2N?th=1) -
20% off. Die Kuscheldecke mit Ärmeln aus flauschigem Sherpa bietet ultimativen
Komfort im Herbst und Winter - wie eine warme Umarmung. Mit Kapuze,
Seitentaschen und robuster Verarbeitung hält sie warm und ist
maschinenwaschbar.
- Bedsure Gewaschene Baumwolle Uni Bettwäsche Set
(https://www.amazon.de/dp/B0BFVN1JBN?ref=myi_title_dp&th=1) - 19% off.
Bettwäsche aus 100 % reiner Baumwolle mit OEKO-TEX®-Zertifizierung. Durch die
vorgewaschene Textur ist der Stoff besonders weich und atmungsaktiv.
Praktische Details: mit 8 Eckbändern, Reißverschluss und erhältlich in 6
Farben und 4 Größen.
- Bedsure Gebürstetes Polyester Mikrofaser-Bettwäsche
(https://www.amazon.de/dp/B09JFP9NGN) - 15% off. Dieses Bettwäsche-Set aus
Polyester-Mikrofaser in Hotelqualität ist außergewöhnlich weich und
atmungsaktiv. Erhältlich in 21 Uni- und Duo-Farben - stilvoll, pflegeleicht
und farbbeständig.
Alle Angebote sind während der Prime Days exklusiv bei Amazon erhältlich. Wenn
die frische Herbstluft hereinbricht, sind die gemütlichen Essentials von
Bedsure, die sich auf Tausende von 5-Sterne-Bewertungen und einen Ruf für
Qualität und Komfort stützen, die perfekte Wahl für alle, die sich eine gute
Nachtruhe wünschen. Weitere Informationen zu den Prime Day-Angeboten von Bedsure
finden Sie hier (https://www.amazon.de/s/ref=ams_pages?url=search-alias%3Daps&fi
eld-keywords=Bedsure) auf der deutschen Amazon-Seite.
Über Bedsure
Bedsure ist eine der meistverkauften Online-Bettwäschemarken auf Amazon
(https://www.amazon.de/stores/Bedsure/page/7DC5A9F8-2A3D-426B-B2F2-F819AE825B1F)
(über 100.000 5-Sterne-Bewertungen) und bietet eine Reihe von kuschelig weichen,
stilvollen und langlebigen Produkten. Der Slogan "Get Cozy" ist mehr als nur ein
Slogan, es ist das Gefühl, das beim Berühren der Produkte spürbar ist. Die mit
der einzigartigen GentleSoft(TM)-Technologie hergestellten Kuscheldecken,
Tagesdecken und Bettwäscheprodukte schaffen gemütliche Erlebnisse, die den
Komfort und die Schönheit eines jeden Zuhauses steigern - leicht erschwinglich,
leicht zugänglich, vielseitig und langlebig. Weitere Informationen finden Sie
auch auf der Website. (https://bedsurehome.com/)
View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/bedsure-
prasentiert-gemutliche-angebote-fur-beliebte-decken-zum-prime-day-im-oktober-302
569385.html
Pressekontakt:
Gee Ji yi.ji2@shinebed.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/163436/6129039
OTS: Bedsure
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Amazon - 906866 - US0231351067
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Amazon. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
aktien007 schrieb 29.09.25, 15:30
bleib entspanntmitdiskutieren »
finanzthema schrieb 25.09.25, 17:48
Gerade veröffentlicht die FTC Strafe wird mit einer Strafzahlung von 2,5 Milliarden Dollar beigelegt.mitdiskutieren »
Das ist richtig viel, und deutlich über dem was ich/man geschätzt hatte.
Das ist richtig viel, und deutlich über dem was ich/man geschätzt hatte.
Schlumpf23 schrieb 24.09.25, 18:05
mitdiskutieren »
Geduld, wird schon in den roten Bereich fallen, war klar. Wird dieses Jahr nix mit höheren ATH, hat schon überlegt Puts zu kaufen. Alleine schon wegen Trump.
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte