Bedsure präsentiert gemütliche Angebote für beliebte Decken zum Prime Day im Oktober

Berlin (ots/PRNewswire) - Die virale Amazon-Bettwäschemarke bietet reduzierte

Decken für Lagerfeuer, Serienmarathons und kühle Morgenstunden



Mit dem Wechsel der Jahreszeiten und sinkenden Temperaturen hilft Bedsure, eine

führende Online-Bettwarenmarke, den Käufer:innen, sich mit hohen Rabatten auf

ihre beliebtesten Decken auf die kühle Jahreszeit einzustellen, pünktlich zu den

Amazon Prime Days im Oktober. Egal, ob zum Einkuscheln an gruseligen Filmabenden

in der Halloween-Saison oder für den frühzeitigen Startschuss in die

Weihnachtssaison - die komfortablen Designs von Bedsure bieten Wärme, Stil und

ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis.



Die Prime Day Highlights in Deutschland beinhalten:





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Amazon.com Inc.! Short 231,87€ 1,25 × 14,99 Zum Produkt Long 203,54€ 1,25 × 14,75 Zum Produkt