    Bedsure präsentiert gemütliche Angebote für beliebte Decken zum Prime Day im Oktober

    Berlin (ots/PRNewswire) - Die virale Amazon-Bettwäschemarke bietet reduzierte
    Decken für Lagerfeuer, Serienmarathons und kühle Morgenstunden

    Mit dem Wechsel der Jahreszeiten und sinkenden Temperaturen hilft Bedsure, eine
    führende Online-Bettwarenmarke, den Käufer:innen, sich mit hohen Rabatten auf
    ihre beliebtesten Decken auf die kühle Jahreszeit einzustellen, pünktlich zu den
    Amazon Prime Days im Oktober. Egal, ob zum Einkuscheln an gruseligen Filmabenden
    in der Halloween-Saison oder für den frühzeitigen Startschuss in die
    Weihnachtssaison - die komfortablen Designs von Bedsure bieten Wärme, Stil und
    ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis.

    Die Prime Day Highlights in Deutschland beinhalten:

    - Bedsure Fleecedecke (https://www.amazon.de/dp/B077D1V7SJ?th=1) - 32% off. Die
    verbesserte Flanell-Fleecedecke ist jetzt noch weicher und wärmer - mit
    hochwertiger Mikrofaser und OEKO-TEX® Standard 100-Zertifizierung. Leicht,
    vielseitig und ideal für Kinderzimmer, Sofa oder Haustiere.
    - Bedsure GentleSoft(TM) Kuscheldecke (https://www.amazon.de/dp/B0C4L7496Y?th=1)
    - 29% off. Ultraweiche Kuscheldecke aus OEKO-TEX®-zertifizierter
    Premium-Mikrofaser - warm, langlebig und stilvoll. Mit sauberer Verarbeitung,
    brillanten Farben und perfekter Balance aus Gewicht und Wärme für das ganze
    Jahr.
    - Bedsure Sherpa Kuscheldecke (https://www.amazon.de/dp/B077FZDNJ2?th=1) - 25%
    off. Der Klassiker mit OEKO-TEX® Standard 100 - doppelseitig weich mit 220 GSM
    Flanell und 260 GSM Sherpa. Ideal für kalte Nächte oder gemütliche Stunden auf
    dem Sofa.
    - Bedsure GentleSoft(TM) Elektrische Flanell-Heizdecke
    (https://www.amazon.de/dp/B0DP6W8YVC?th=1) - 23% off. Flauschige Heizdecke mit
    Abschaltautomatik aus hochwertiger Mikrofaser - GS-, CE- und
    ROHS-zertifiziert. Mit 6 Heizstufen, 10 Zeitstufen sowie einer
    240-g-Flanell-Oberseite und 200-g-Premium-Sherpa-Unterseite für individuelle
    Wärme und Stil.
    - Bedsure Hoodie-Decke mit Ärmeln (https://www.amazon.de/dp/B093PHTM2N?th=1) -
    20% off. Die Kuscheldecke mit Ärmeln aus flauschigem Sherpa bietet ultimativen
    Komfort im Herbst und Winter - wie eine warme Umarmung. Mit Kapuze,
    Seitentaschen und robuster Verarbeitung hält sie warm und ist
    maschinenwaschbar.
    - Bedsure Gewaschene Baumwolle Uni Bettwäsche Set
    (https://www.amazon.de/dp/B0BFVN1JBN?ref=myi_title_dp&th=1) - 19% off.
    Bettwäsche aus 100 % reiner Baumwolle mit OEKO-TEX®-Zertifizierung. Durch die
    vorgewaschene Textur ist der Stoff besonders weich und atmungsaktiv.
    Praktische Details: mit 8 Eckbändern, Reißverschluss und erhältlich in 6
    Farben und 4 Größen.
    - Bedsure Gebürstetes Polyester Mikrofaser-Bettwäsche
    (https://www.amazon.de/dp/B09JFP9NGN) - 15% off. Dieses Bettwäsche-Set aus
    Polyester-Mikrofaser in Hotelqualität ist außergewöhnlich weich und
    atmungsaktiv. Erhältlich in 21 Uni- und Duo-Farben - stilvoll, pflegeleicht
    und farbbeständig.

    Alle Angebote sind während der Prime Days exklusiv bei Amazon erhältlich. Wenn
    die frische Herbstluft hereinbricht, sind die gemütlichen Essentials von
    Bedsure, die sich auf Tausende von 5-Sterne-Bewertungen und einen Ruf für
    Qualität und Komfort stützen, die perfekte Wahl für alle, die sich eine gute
    Nachtruhe wünschen. Weitere Informationen zu den Prime Day-Angeboten von Bedsure
    finden Sie hier (https://www.amazon.de/s/ref=ams_pages?url=search-alias%3Daps&fi
    eld-keywords=Bedsure) auf der deutschen Amazon-Seite.

    Über Bedsure

    Bedsure ist eine der meistverkauften Online-Bettwäschemarken auf Amazon
    (https://www.amazon.de/stores/Bedsure/page/7DC5A9F8-2A3D-426B-B2F2-F819AE825B1F)
    (über 100.000 5-Sterne-Bewertungen) und bietet eine Reihe von kuschelig weichen,
    stilvollen und langlebigen Produkten. Der Slogan "Get Cozy" ist mehr als nur ein
    Slogan, es ist das Gefühl, das beim Berühren der Produkte spürbar ist. Die mit
    der einzigartigen GentleSoft(TM)-Technologie hergestellten Kuscheldecken,
    Tagesdecken und Bettwäscheprodukte schaffen gemütliche Erlebnisse, die den
    Komfort und die Schönheit eines jeden Zuhauses steigern - leicht erschwinglich,
    leicht zugänglich, vielseitig und langlebig. Weitere Informationen finden Sie
    auch auf der Website. (https://bedsurehome.com/)

    View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/bedsure-
    prasentiert-gemutliche-angebote-fur-beliebte-decken-zum-prime-day-im-oktober-302
    569385.html

    Pressekontakt:

    Gee Ji yi.ji2@shinebed.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/163436/6129039
    OTS: Bedsure


