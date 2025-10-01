    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNetmarble JH AktievorwärtsNachrichten zu Netmarble JH
    NETMARBLES ULTIMATIVES DARK-FANTASY-MMORPG RAVEN2 IST FÜR DEN WELTWEITEN START AM 22. OKTOBER VORGESEHEN

    Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Netmarble, ein renommierter Entwickler und
    Herausgeber hochwertiger Spiele, hat offiziell bekannt gegeben, dass sein
    kommendes Dark Fantasy MMORPG, Raven2 , am 22. Oktober weltweit sowohl auf
    mobilen als auch auf PC-Plattformen erscheinen wird, wobei der Vorab-Download am
    21. Oktober beginnt. Die Ankündigung wurde in der neuesten Episode von "INSIDE
    RAVEN2" mitgeteilt.

    In der neu veröffentlichten Episode "Dev's Message" hob Executive Producer
    Doo-Hyun Cho die Vision von Raven2 hervor, drei zentrale MMORPG-Erlebnisse zu
    bieten. Spieler erkunden eine nahtlose, düstere Fantasiewelt mit hochwertigen,
    kinoreifen Szenenbildern. Acht unterschiedliche Klassen bieten Anpassungen an
    die Spielweise, und das gewaltige, einheitliche Schlachtfeld unterstützt sowohl
    großangelegte Kooperation als auch erbitterte Kämpfe.

    Die globale Version von Raven2 wird 150 Länder und 16 Sprachen unterstützen,
    darunter Englisch, Thailändisch, Deutsch, Französisch, Indonesisch, Malaiisch
    und weitere. Der Service wird in drei Hauptregionen unterteilt: Nordamerika,
    Südostasien und Ozeanien sowie Europa. Jede Region wird 2 Welten mit jeweils 12
    Servern beherbergen, sodass Spieler jeden Server innerhalb ihrer Region frei
    wählen können.

    Zu Ehren der Markteinführung hat Raven2 eine besondere Eröffnungsveranstaltung
    vorbereitet. Spieler können sich durch Stufenaufstiege Kristalle verdienen und
    die 100 besten Spieler pro Server werden um eine Million Kristalle kämpfen.
    Zusätzlich wird ein spezieller Steuerfond von einer Million Kristallen auf dem
    Markt eines jeden Servers hinterlegt, den Spieler durch die Teilnahme an
    Gildenaktivitäten beanspruchen können. Die vollständige Version des Videos
    "Dev's Message" ist auf den offiziellen Kanälen von Raven2, auf YouTube,
    Facebook, Discord sowie auf dem YouTube-Kanal von Epic Games verfügbar.

    Spieler können sich bei Google Play und im App Store vorab registrieren oder das
    Spiel im Epic Games Store auf ihre Wunschliste setzen. Vorregistrierte Spieler
    erhalten zum offiziellen Start des Spiels exklusive Belohnungen, darunter ein
    heiliges Gewand der Heldenklasse und ein besonderes Paket.

    Unterstützt von der Unreal Engine beeindruckt Raven2 mit unvergleichlicher
    Grafik und einem gewaltigen Universum in einem Dark-Fantasy-Reich, in dem
    Spieler Teil des Spezialkorps werden, welches das "Cursed Stigma" (das
    verfluchte Stigma) trägt. Während sie seltsame und gefährliche Phänomene
    untersuchen, die sich auf der ganzen Welt ereignen, begeben sie sich auf eine
    Reise, um Dämonen zu besiegen und die Geheimnisse hinter dem Schicksal der Welt
    aufzudecken. Die groß angelegten, gildenbasierten Kämpfe in Raven2 sind das
    Markenzeichen eines wirklich fesselnden und hochwertigen MMORPG-Erlebnisses.

    Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website
    (https://raven2w.netmarble.com/) und folgen Sie Raven2 auch auf YouTube
    (https://www.youtube.com/@RAVEN2_gb) , Facebook
    (https://www.facebook.com/raven2gb) und Discord, (https://discord.gg/raven2) um
    neue "INSIDE RAVEN2"-Folgen zu sehen und auf dem Laufenden zu bleiben.

    Informationen zu Netmarble Corporation

    Die im Jahr 2000 in Korea gegründete Netmarble Corporation ist ein weltweit
    führender Spieleentwickler und -herausgeber. Durch gefeierte Franchises und
    strategische Partnerschaften mit erstklassigen IP-Inhabern bietet das
    Unternehmen innovative und fesselnde Spielerlebnisse für ein weltweites
    Publikum. Als Muttergesellschaft von Kabam, SpinX Games und Jam City sowie als
    Hauptaktionär von HYBE und NCSOFT umfasst das vielfältige Portfolio von
    Netmarble Solo Leveling:ARISE , Seven Knights Idle Adventure, Tower of God: New
    World, Lineage 2: Revolution, MARVEL Future Fight, Ni no Kuni: Cross Worlds und
    The Seven Deadly Sins: Grand Cross . Weitere Informationen finden Sie auf
    http://company.netmarble.com/ .

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2783042/RAVEN2__251001_Global_Launch_Dat
    e_Reveal.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/netmarbl
    es-ultimatives-dark-fantasy-mmorpg-raven2-ist-fur-den-weltweiten-start-am-22-okt
    ober-vorgesehen-302569058.html

    Pressekontakt:

    Amber Lee,
    powerof2@netmarble.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/117076/6129040
    OTS: Netmarble


