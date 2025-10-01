NETMARBLES ULTIMATIVES DARK-FANTASY-MMORPG RAVEN2 IST FÜR DEN WELTWEITEN START AM 22. OKTOBER VORGESEHEN

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Netmarble, ein renommierter Entwickler und

Herausgeber hochwertiger Spiele, hat offiziell bekannt gegeben, dass sein

kommendes Dark Fantasy MMORPG, Raven2 , am 22. Oktober weltweit sowohl auf

mobilen als auch auf PC-Plattformen erscheinen wird, wobei der Vorab-Download am

21. Oktober beginnt. Die Ankündigung wurde in der neuesten Episode von "INSIDE

RAVEN2" mitgeteilt.



In der neu veröffentlichten Episode "Dev's Message" hob Executive Producer

Doo-Hyun Cho die Vision von Raven2 hervor, drei zentrale MMORPG-Erlebnisse zu

bieten. Spieler erkunden eine nahtlose, düstere Fantasiewelt mit hochwertigen,

kinoreifen Szenenbildern. Acht unterschiedliche Klassen bieten Anpassungen an

die Spielweise, und das gewaltige, einheitliche Schlachtfeld unterstützt sowohl

großangelegte Kooperation als auch erbitterte Kämpfe.





