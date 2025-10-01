Personalie
Christian Bachert wird General Director Sales Broadcast
Köln (ots) - Christian Bachert (41) übernimmt zum 1. Oktober die neu geschaffene
Position des General Director Sales Broadcast bei der Ad Alliance und berichtet
in dieser Funktion direkt an Chief Sales Officer Michael Dorn.
In seiner neuen Rolle gestaltet er die Transformation des linearen Fernsehens
hin zu einer konvergenten Bewegtbild-Zukunft maßgeblich mit. Dazu gehört
insbesondere die Weiterentwicklung innovativer Modelle zur Reichweiten- und
Leistungsbewertung - unter anderem durch die Einführung des TKP-Modells als
neuem Angebotsmodell für lineares TV -, um die Brücke zwischen klassischem TV
und digitalen Kanälen weiter auszubauen. Ziel ist es, die Stärken des linearen
Fernsehens in einem Marktumfeld zu sichern, in dem Videokanäle zunehmend
miteinander verschmelzen.
Position des General Director Sales Broadcast bei der Ad Alliance und berichtet
in dieser Funktion direkt an Chief Sales Officer Michael Dorn.
In seiner neuen Rolle gestaltet er die Transformation des linearen Fernsehens
hin zu einer konvergenten Bewegtbild-Zukunft maßgeblich mit. Dazu gehört
insbesondere die Weiterentwicklung innovativer Modelle zur Reichweiten- und
Leistungsbewertung - unter anderem durch die Einführung des TKP-Modells als
neuem Angebotsmodell für lineares TV -, um die Brücke zwischen klassischem TV
und digitalen Kanälen weiter auszubauen. Ziel ist es, die Stärken des linearen
Fernsehens in einem Marktumfeld zu sichern, in dem Videokanäle zunehmend
miteinander verschmelzen.
Anzeige
Präsentiert von
Michael Dorn , Chief Sales Officer, Ad Alliance: "Mit Christian haben wir einen
erfahrenen Medienexperten für uns gewinnen können, der alles mitbringt, um
unsere Konvergenzstrategie weiter voranzutreiben. Mit seiner tiefgehenden
Expertise für TV und Video sowie in den Bereichen Measurement und Currency weiß
er genau um die Bedürfnisse und Herausforderungen unseres Videomarktes. Mit
seinem ganzheitlichen Blick wird er wichtige Impulse einbringen, um lineares
Fernsehen optimal in eine konvergente Zukunft einzubetten."
Christian Bachert ergänzt: "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und die
Chance, gemeinsam mit der Ad Alliance die Bewegtbild-Zukunft aktiv
mitzugestalten. Lineares TV bleibt ein zentraler Treiber für Reichweite und
Wirkung - meine Aufgabe sehe ich darin, dieses Potenzial mit digitalen Lösungen
zu verbinden und so das Beste aus beiden Welten für unsere Kunden und Partner
nutzbar zu machen."
Kurzprofil Christian Bachert
Christian Bachert kommt von Amazon Online Germany, wo er zuletzt als Senior
Agency Development Manager tätig war und zuvor als Senior Product Specialist die
Entwicklung und Positionierung innovativer Video- und Advertising-Lösungen
verantwortete. Seine mehr als 15 Jahre Mediaexpertise sammelte er sowohl auf
Agentur- als auch auf Vermarktungsseite. Seine berufliche Laufbahn startete 2007
als TV-Planner bei der Omnicom Media Group, danach bei ZenithMedia. 2013 folgte
der Wechsel auf Vermarkterseite zur Seven.One Entertainment Group als Account
Manager. Anschließend übernahm er bei OMD Düsseldorf verschiedene leitende
Funktionen, zuletzt als Managing Partner Activation TV. 2021 wechselte er zur
Mediaplus, wo er bis 2024 als General Manager Video Consulting für strategische
und technische Fragestellungen im Bereich Bewegtbild verantwortlich war.
Ad Alliance
Ad Alliance ist die Vermarktungseinheit von RTL Deutschland. Führend in Sachen
individueller, crossmedialer Markenkommunikation und verantwortlich für die
Vermarktung der Sender und Angebote von RTL Deutschland, der Bauer Media Group
sowie des Video- und Addressable TV-Netzwerk von RTL AdAlliance. Zusätzlich
vermarktet das Team ausgewählte Marken bzw. Gattungen für Media Impact als
Dienstleister bzw. Eigenhändler. Das Portfolio umfasst rund 500 Medienmarken
sowie die Gattungen TV, Print, Digital, ATV und Audio - und erreicht somit knapp
100 Prozent der Menschen in Deutschland. Inhaltliche Beratung sowie der Einsatz
innovativer technologischer Lösungen ist Teil der Markeninszenierungen - von
Programmatic bis hin zur kontext- und datenbasierten Werbeausspielung.
https://www.ad-alliance.de/cms/datenschutz/impressum.html sowie LinkedIN (https:
//eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fc
ompany%2Fad-alliance%2Fposts%2F%3FfeedView%3Dall&data=05%7C02%7C%7C470ddfc94d8a4
b77cec208de00179516%7Cefce8346592b4b6eb1c20fd07bd5e442%7C0%7C0%7C638948298527066
582%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJX
aW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=AbMt0C6AU%2BEFoxyhZE
V7fhTS4AFEV%2Fnn3p88hHe4%2BqU%3D&reserved=0)
Pressekontakt:
Zarifa Schmitt
Senior Managerin Unternehmenskommunikation RTL Deutschland
T: +49 221-456-74201
zarifa.schmitt@rtl.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/129273/6129042
OTS: Ad Alliance
erfahrenen Medienexperten für uns gewinnen können, der alles mitbringt, um
unsere Konvergenzstrategie weiter voranzutreiben. Mit seiner tiefgehenden
Expertise für TV und Video sowie in den Bereichen Measurement und Currency weiß
er genau um die Bedürfnisse und Herausforderungen unseres Videomarktes. Mit
seinem ganzheitlichen Blick wird er wichtige Impulse einbringen, um lineares
Fernsehen optimal in eine konvergente Zukunft einzubetten."
Christian Bachert ergänzt: "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und die
Chance, gemeinsam mit der Ad Alliance die Bewegtbild-Zukunft aktiv
mitzugestalten. Lineares TV bleibt ein zentraler Treiber für Reichweite und
Wirkung - meine Aufgabe sehe ich darin, dieses Potenzial mit digitalen Lösungen
zu verbinden und so das Beste aus beiden Welten für unsere Kunden und Partner
nutzbar zu machen."
Kurzprofil Christian Bachert
Christian Bachert kommt von Amazon Online Germany, wo er zuletzt als Senior
Agency Development Manager tätig war und zuvor als Senior Product Specialist die
Entwicklung und Positionierung innovativer Video- und Advertising-Lösungen
verantwortete. Seine mehr als 15 Jahre Mediaexpertise sammelte er sowohl auf
Agentur- als auch auf Vermarktungsseite. Seine berufliche Laufbahn startete 2007
als TV-Planner bei der Omnicom Media Group, danach bei ZenithMedia. 2013 folgte
der Wechsel auf Vermarkterseite zur Seven.One Entertainment Group als Account
Manager. Anschließend übernahm er bei OMD Düsseldorf verschiedene leitende
Funktionen, zuletzt als Managing Partner Activation TV. 2021 wechselte er zur
Mediaplus, wo er bis 2024 als General Manager Video Consulting für strategische
und technische Fragestellungen im Bereich Bewegtbild verantwortlich war.
Ad Alliance
Ad Alliance ist die Vermarktungseinheit von RTL Deutschland. Führend in Sachen
individueller, crossmedialer Markenkommunikation und verantwortlich für die
Vermarktung der Sender und Angebote von RTL Deutschland, der Bauer Media Group
sowie des Video- und Addressable TV-Netzwerk von RTL AdAlliance. Zusätzlich
vermarktet das Team ausgewählte Marken bzw. Gattungen für Media Impact als
Dienstleister bzw. Eigenhändler. Das Portfolio umfasst rund 500 Medienmarken
sowie die Gattungen TV, Print, Digital, ATV und Audio - und erreicht somit knapp
100 Prozent der Menschen in Deutschland. Inhaltliche Beratung sowie der Einsatz
innovativer technologischer Lösungen ist Teil der Markeninszenierungen - von
Programmatic bis hin zur kontext- und datenbasierten Werbeausspielung.
https://www.ad-alliance.de/cms/datenschutz/impressum.html sowie LinkedIN (https:
//eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fc
ompany%2Fad-alliance%2Fposts%2F%3FfeedView%3Dall&data=05%7C02%7C%7C470ddfc94d8a4
b77cec208de00179516%7Cefce8346592b4b6eb1c20fd07bd5e442%7C0%7C0%7C638948298527066
582%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJX
aW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=AbMt0C6AU%2BEFoxyhZE
V7fhTS4AFEV%2Fnn3p88hHe4%2BqU%3D&reserved=0)
Pressekontakt:
Zarifa Schmitt
Senior Managerin Unternehmenskommunikation RTL Deutschland
T: +49 221-456-74201
zarifa.schmitt@rtl.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/129273/6129042
OTS: Ad Alliance
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte