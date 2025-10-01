Christian Bachert wird General Director Sales Broadcast

Köln (ots) - Christian Bachert (41) übernimmt zum 1. Oktober die neu geschaffene

Position des General Director Sales Broadcast bei der Ad Alliance und berichtet

in dieser Funktion direkt an Chief Sales Officer Michael Dorn.



In seiner neuen Rolle gestaltet er die Transformation des linearen Fernsehens

hin zu einer konvergenten Bewegtbild-Zukunft maßgeblich mit. Dazu gehört

insbesondere die Weiterentwicklung innovativer Modelle zur Reichweiten- und

Leistungsbewertung - unter anderem durch die Einführung des TKP-Modells als

neuem Angebotsmodell für lineares TV -, um die Brücke zwischen klassischem TV

und digitalen Kanälen weiter auszubauen. Ziel ist es, die Stärken des linearen

Fernsehens in einem Marktumfeld zu sichern, in dem Videokanäle zunehmend

miteinander verschmelzen.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu RTL Group! Short 36,97€ 0,23 × 14,57 Zum Produkt Long 32,71€ 0,25 × 13,96 Zum Produkt