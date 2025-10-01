Christian Bachert wird General Director Sales Broadcast

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOmnicom Group AktievorwärtsNachrichten zu Omnicom Group

    Köln (ots) - Christian Bachert (41) übernimmt zum 1. Oktober die neu geschaffene
    Position des General Director Sales Broadcast bei der Ad Alliance und berichtet
    in dieser Funktion direkt an Chief Sales Officer Michael Dorn.

    In seiner neuen Rolle gestaltet er die Transformation des linearen Fernsehens
    hin zu einer konvergenten Bewegtbild-Zukunft maßgeblich mit. Dazu gehört
    insbesondere die Weiterentwicklung innovativer Modelle zur Reichweiten- und
    Leistungsbewertung - unter anderem durch die Einführung des TKP-Modells als
    neuem Angebotsmodell für lineares TV -, um die Brücke zwischen klassischem TV
    und digitalen Kanälen weiter auszubauen. Ziel ist es, die Stärken des linearen
    Fernsehens in einem Marktumfeld zu sichern, in dem Videokanäle zunehmend
    miteinander verschmelzen.

    Michael Dorn , Chief Sales Officer, Ad Alliance: "Mit Christian haben wir einen
    erfahrenen Medienexperten für uns gewinnen können, der alles mitbringt, um
    unsere Konvergenzstrategie weiter voranzutreiben. Mit seiner tiefgehenden
    Expertise für TV und Video sowie in den Bereichen Measurement und Currency weiß
    er genau um die Bedürfnisse und Herausforderungen unseres Videomarktes. Mit
    seinem ganzheitlichen Blick wird er wichtige Impulse einbringen, um lineares
    Fernsehen optimal in eine konvergente Zukunft einzubetten."

    Christian Bachert ergänzt: "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und die
    Chance, gemeinsam mit der Ad Alliance die Bewegtbild-Zukunft aktiv
    mitzugestalten. Lineares TV bleibt ein zentraler Treiber für Reichweite und
    Wirkung - meine Aufgabe sehe ich darin, dieses Potenzial mit digitalen Lösungen
    zu verbinden und so das Beste aus beiden Welten für unsere Kunden und Partner
    nutzbar zu machen."

    Kurzprofil Christian Bachert

    Christian Bachert kommt von Amazon Online Germany, wo er zuletzt als Senior
    Agency Development Manager tätig war und zuvor als Senior Product Specialist die
    Entwicklung und Positionierung innovativer Video- und Advertising-Lösungen
    verantwortete. Seine mehr als 15 Jahre Mediaexpertise sammelte er sowohl auf
    Agentur- als auch auf Vermarktungsseite. Seine berufliche Laufbahn startete 2007
    als TV-Planner bei der Omnicom Media Group, danach bei ZenithMedia. 2013 folgte
    der Wechsel auf Vermarkterseite zur Seven.One Entertainment Group als Account
    Manager. Anschließend übernahm er bei OMD Düsseldorf verschiedene leitende
    Funktionen, zuletzt als Managing Partner Activation TV. 2021 wechselte er zur
    Mediaplus, wo er bis 2024 als General Manager Video Consulting für strategische
    und technische Fragestellungen im Bereich Bewegtbild verantwortlich war.

    Ad Alliance

    Ad Alliance ist die Vermarktungseinheit von RTL Deutschland. Führend in Sachen
    individueller, crossmedialer Markenkommunikation und verantwortlich für die
    Vermarktung der Sender und Angebote von RTL Deutschland, der Bauer Media Group
    sowie des Video- und Addressable TV-Netzwerk von RTL AdAlliance. Zusätzlich
    vermarktet das Team ausgewählte Marken bzw. Gattungen für Media Impact als
    Dienstleister bzw. Eigenhändler. Das Portfolio umfasst rund 500 Medienmarken
    sowie die Gattungen TV, Print, Digital, ATV und Audio - und erreicht somit knapp
    100 Prozent der Menschen in Deutschland. Inhaltliche Beratung sowie der Einsatz
    innovativer technologischer Lösungen ist Teil der Markeninszenierungen - von
    Programmatic bis hin zur kontext- und datenbasierten Werbeausspielung.
    https://www.ad-alliance.de/cms/datenschutz/impressum.html sowie LinkedIN (https:
    //eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fc
    ompany%2Fad-alliance%2Fposts%2F%3FfeedView%3Dall&data=05%7C02%7C%7C470ddfc94d8a4
    b77cec208de00179516%7Cefce8346592b4b6eb1c20fd07bd5e442%7C0%7C0%7C638948298527066
    582%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJX
    aW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=AbMt0C6AU%2BEFoxyhZE
    V7fhTS4AFEV%2Fnn3p88hHe4%2BqU%3D&reserved=0)

    Pressekontakt:

    Zarifa Schmitt
    Senior Managerin Unternehmenskommunikation RTL Deutschland
    T: +49 221-456-74201
    zarifa.schmitt@rtl.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/129273/6129042
    OTS: Ad Alliance


    Verfasst von news aktuell
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
