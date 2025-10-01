Tschechien vor der Richtungswahl

Berlin, Prag (ots) - In der Tschechischen Republik finden am 3. und 4. Oktober

2025 Parlamentswahlen statt. Nach letzten Wahlumfragen dürfte die amtierende

Regierung aus konservativen und liberalen Kräften ihre Mehrheit verlieren. Mit

Abstand stärkste Partei könnte die rechtspopulistische Bewegung ANO werden, die

vom Unternehmer und früheren Ministerpräsidenten Andrej Babis angeführt wird.

Darüber hinaus dürften mehrere Parteien von den extremen Rändern die

5-Prozent-Hürde überwinden, was die Regierungsbildung zusätzlich erschweren

könnte.



"ANO hat angekündigt, im Falle eines Wahlsieges die militärische Unterstützung

für die Ukraine zurückzufahren. Dafür investiert Tschechien künftig mehr in die

grenzüberschreitende Infrastruktur, auch Richtung Deutschland.

Investitionshilfen für strukturschwache Regionen entlang der sächsischen Grenze

könnten Konkurrenz für Gewerbegebiete auf deutscher Seite bedeuten", sagt Gerit

Schulze von Germany Trade & Invest (GTAI) in Prag.





Wirtschaftlich läuft es in Tschechien viel besser als in vielen Staaten

Westeuropas. Seit dem Amtsantritt der aktuellen Regierung im Dezember 2021 ist

die Wirtschaft in keinem Jahr in die Rezession gerutscht. Für 2025 erwartet das

tschechische Finanzministerium ein Plus von 2,1 Prozent, für das Folgejahr zwei

Prozent. Vergangenes Jahr erzielte die Automobilindustrie einen

Produktionsrekord, die Staatsfinanzen gelten als solide, die Arbeitslosigkeit

ist niedrig.



Trotz einer auf den ersten Blick stabilen Wirtschaftslage ist die Kaufkraft nach

Russlands Angriff auf die Ukraine und dem folgenden Energiepreissprung drastisch

eingebrochen. Die Stimmung in der Bevölkerung ist laut Schulze entsprechend

angespannt: "Zwei Jahre lang legten die Energiepreise zweistellig zu, während

die Reallöhne sich noch auf dem Niveau von 2019 bewegen. Neben Strom, Heizung

und Lebensmitteln sind auch die Wohnungspreise explodiert. In Prag kostet eine

Neubauwohnung beispielsweise mehr als in Rom oder Mailand."



Fast alle Parteien versprechen schnellere Genehmigungsverfahren für Bauvorhaben

und weniger Bürokratie. Auch beim Ausbau der Infrastruktur und bei der

Beteiligung privater Investoren gibt es kaum Unterschiede. Einig sind sich zudem

alle Parteien über den Ausbau der Kernkraft. "Die Euro-Einführung spielt

hingegen keine Rolle. Das Thema wäre derzeit auch nicht mehrheitsfähig, obwohl

Tschechiens Unternehmen 2024 mehr als die Hälfte ihres Außenhandelsvolumens mit

der Eurozone abwickelten", so Schulze weiter.



Tschechien ist Deutschlands zehntwichtigster Handelspartner mit einem

Handelsvolumen von mehr als 110 Milliarden Euro (2024). Als Beschaffungsmarkt

rangiert es sogar auf Platz sieben. Die wichtigsten Handelsgüter in beide

Richtungen sind Maschinen, Elektrotechnik, Autos und Kfz-Teile.



Weitere Informationen und Wirtschaftsberichte zur Tschechischen Republik

erhalten Sie unter: http://www.gtai.de/tschechien



Germany Trade & Invest (GTAI) ist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der

Bundesrepublik Deutschland. Die Gesellschaft informiert deutsche Unternehmen

über Auslandsmärkte, wirbt für den Wirtschafts- und Technologiestandort

Deutschland und begleitet ausländische Unternehmen bei der Ansiedlung in

Deutschland.



