    Zwischen Wachstum und Wohnungsnot

    Tschechien vor der Richtungswahl

    Berlin, Prag (ots) - In der Tschechischen Republik finden am 3. und 4. Oktober
    2025 Parlamentswahlen statt. Nach letzten Wahlumfragen dürfte die amtierende
    Regierung aus konservativen und liberalen Kräften ihre Mehrheit verlieren. Mit
    Abstand stärkste Partei könnte die rechtspopulistische Bewegung ANO werden, die
    vom Unternehmer und früheren Ministerpräsidenten Andrej Babis angeführt wird.
    Darüber hinaus dürften mehrere Parteien von den extremen Rändern die
    5-Prozent-Hürde überwinden, was die Regierungsbildung zusätzlich erschweren
    könnte.

    "ANO hat angekündigt, im Falle eines Wahlsieges die militärische Unterstützung
    für die Ukraine zurückzufahren. Dafür investiert Tschechien künftig mehr in die
    grenzüberschreitende Infrastruktur, auch Richtung Deutschland.
    Investitionshilfen für strukturschwache Regionen entlang der sächsischen Grenze
    könnten Konkurrenz für Gewerbegebiete auf deutscher Seite bedeuten", sagt Gerit
    Schulze von Germany Trade & Invest (GTAI) in Prag.

    Wirtschaftlich läuft es in Tschechien viel besser als in vielen Staaten
    Westeuropas. Seit dem Amtsantritt der aktuellen Regierung im Dezember 2021 ist
    die Wirtschaft in keinem Jahr in die Rezession gerutscht. Für 2025 erwartet das
    tschechische Finanzministerium ein Plus von 2,1 Prozent, für das Folgejahr zwei
    Prozent. Vergangenes Jahr erzielte die Automobilindustrie einen
    Produktionsrekord, die Staatsfinanzen gelten als solide, die Arbeitslosigkeit
    ist niedrig.

    Trotz einer auf den ersten Blick stabilen Wirtschaftslage ist die Kaufkraft nach
    Russlands Angriff auf die Ukraine und dem folgenden Energiepreissprung drastisch
    eingebrochen. Die Stimmung in der Bevölkerung ist laut Schulze entsprechend
    angespannt: "Zwei Jahre lang legten die Energiepreise zweistellig zu, während
    die Reallöhne sich noch auf dem Niveau von 2019 bewegen. Neben Strom, Heizung
    und Lebensmitteln sind auch die Wohnungspreise explodiert. In Prag kostet eine
    Neubauwohnung beispielsweise mehr als in Rom oder Mailand."

    Fast alle Parteien versprechen schnellere Genehmigungsverfahren für Bauvorhaben
    und weniger Bürokratie. Auch beim Ausbau der Infrastruktur und bei der
    Beteiligung privater Investoren gibt es kaum Unterschiede. Einig sind sich zudem
    alle Parteien über den Ausbau der Kernkraft. "Die Euro-Einführung spielt
    hingegen keine Rolle. Das Thema wäre derzeit auch nicht mehrheitsfähig, obwohl
    Tschechiens Unternehmen 2024 mehr als die Hälfte ihres Außenhandelsvolumens mit
    der Eurozone abwickelten", so Schulze weiter.

    Tschechien ist Deutschlands zehntwichtigster Handelspartner mit einem
    Handelsvolumen von mehr als 110 Milliarden Euro (2024). Als Beschaffungsmarkt
    rangiert es sogar auf Platz sieben. Die wichtigsten Handelsgüter in beide
    Richtungen sind Maschinen, Elektrotechnik, Autos und Kfz-Teile.

    Weitere Informationen und Wirtschaftsberichte zur Tschechischen Republik
    erhalten Sie unter: http://www.gtai.de/tschechien

    Germany Trade & Invest (GTAI) ist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der
    Bundesrepublik Deutschland. Die Gesellschaft informiert deutsche Unternehmen
    über Auslandsmärkte, wirbt für den Wirtschafts- und Technologiestandort
    Deutschland und begleitet ausländische Unternehmen bei der Ansiedlung in
    Deutschland.

