Zwischen Wachstum und Wohnungsnot
Tschechien vor der Richtungswahl
Berlin, Prag (ots) - In der Tschechischen Republik finden am 3. und 4. Oktober
2025 Parlamentswahlen statt. Nach letzten Wahlumfragen dürfte die amtierende
Regierung aus konservativen und liberalen Kräften ihre Mehrheit verlieren. Mit
Abstand stärkste Partei könnte die rechtspopulistische Bewegung ANO werden, die
vom Unternehmer und früheren Ministerpräsidenten Andrej Babis angeführt wird.
Darüber hinaus dürften mehrere Parteien von den extremen Rändern die
5-Prozent-Hürde überwinden, was die Regierungsbildung zusätzlich erschweren
könnte.
"ANO hat angekündigt, im Falle eines Wahlsieges die militärische Unterstützung
für die Ukraine zurückzufahren. Dafür investiert Tschechien künftig mehr in die
grenzüberschreitende Infrastruktur, auch Richtung Deutschland.
Investitionshilfen für strukturschwache Regionen entlang der sächsischen Grenze
könnten Konkurrenz für Gewerbegebiete auf deutscher Seite bedeuten", sagt Gerit
Schulze von Germany Trade & Invest (GTAI) in Prag.
Wirtschaftlich läuft es in Tschechien viel besser als in vielen Staaten
Westeuropas. Seit dem Amtsantritt der aktuellen Regierung im Dezember 2021 ist
die Wirtschaft in keinem Jahr in die Rezession gerutscht. Für 2025 erwartet das
tschechische Finanzministerium ein Plus von 2,1 Prozent, für das Folgejahr zwei
Prozent. Vergangenes Jahr erzielte die Automobilindustrie einen
Produktionsrekord, die Staatsfinanzen gelten als solide, die Arbeitslosigkeit
ist niedrig.
Trotz einer auf den ersten Blick stabilen Wirtschaftslage ist die Kaufkraft nach
Russlands Angriff auf die Ukraine und dem folgenden Energiepreissprung drastisch
eingebrochen. Die Stimmung in der Bevölkerung ist laut Schulze entsprechend
angespannt: "Zwei Jahre lang legten die Energiepreise zweistellig zu, während
die Reallöhne sich noch auf dem Niveau von 2019 bewegen. Neben Strom, Heizung
und Lebensmitteln sind auch die Wohnungspreise explodiert. In Prag kostet eine
Neubauwohnung beispielsweise mehr als in Rom oder Mailand."
Fast alle Parteien versprechen schnellere Genehmigungsverfahren für Bauvorhaben
und weniger Bürokratie. Auch beim Ausbau der Infrastruktur und bei der
Beteiligung privater Investoren gibt es kaum Unterschiede. Einig sind sich zudem
alle Parteien über den Ausbau der Kernkraft. "Die Euro-Einführung spielt
hingegen keine Rolle. Das Thema wäre derzeit auch nicht mehrheitsfähig, obwohl
Tschechiens Unternehmen 2024 mehr als die Hälfte ihres Außenhandelsvolumens mit
der Eurozone abwickelten", so Schulze weiter.
Tschechien ist Deutschlands zehntwichtigster Handelspartner mit einem
Handelsvolumen von mehr als 110 Milliarden Euro (2024). Als Beschaffungsmarkt
rangiert es sogar auf Platz sieben. Die wichtigsten Handelsgüter in beide
Richtungen sind Maschinen, Elektrotechnik, Autos und Kfz-Teile.
