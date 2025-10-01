93 0 Kommentare 10-%-Dautrus-Anleihe: Leipzigs neues Quartier in Planung

Mit einem kraftvollen Schritt in die Zukunft hat die Dautrus Capital AG ihre neue Unternehmensanleihe erfolgreich platziert und damit den Grundstein für nachhaltige Wohnprojekte in Deutschland gelegt.

Die Dautrus Capital AG hat eine Unternehmensanleihe mit einem Gesamtvolumen von 50 Mio. EUR erfolgreich begeben und an der Börse Frankfurt notiert.

Die Anleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren und bietet einen festen Zinssatz von 10 % p.a.

Das Kapital aus der Anleihe soll für die Entwicklung von bezahlbarem und nachhaltigem Wohnraum in Deutschland verwendet werden.

Dautrus Capital plant mehrere Immobilienprojekte, darunter eine Quartiersentwicklung in Leipzig mit über 500 Wohneinheiten.

Die geplanten Mehrfamilienhäuser sollen in Holzständerhybridbauweise errichtet werden und die Standards des KfW 40 QNG erfüllen.

Dautrus Capital AG berät Kommunen und Unternehmen im Bereich nachhaltiger Wohnungsbau und hat langjährige Erfahrung in diesem Sektor.





