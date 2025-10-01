    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Loady und OCCON starten Kooperation zur Optimierung von Frachttendern

    Mannheim (ots) - Die Loady GmbH und die OCCON GmbH geben den Start einer
    strategischen Zusammenarbeit bekannt. Ziel der Kooperation ist es, den Prozess
    von Frachttenderausschreibungen für Unternehmen deutlich effizienter,
    transparenter und fehlerfreier zu gestalten.

    Durch die Integration von Loady in die Tenderprozesse von OCCON reduzieren
    Kunden den Aufwand bei der Aufbereitung von Ausschreibungsanforderungen
    erheblich. Einheitlich und für alle Bieter transparent bereitgestellte
    Verladeanforderungen minimieren das Risiko von Kalkulationsfehlern. Das
    Ergebnis: weniger Missverständnisse, weniger Fehler in der Transportabwicklung
    und eine nachhaltige Prozessoptimierung auch nach Abschluss des Tenders.

    Im Gegenzug profitieren Loady-Kunden von der besonderen Flexibilität und
    Servicequalität, für die OCCON seit vielen Jahren im Markt bekannt ist.

    "Unsere Kooperation mit Loady bietet unseren Kunden einen doppelten Mehrwert:
    effiziente, transparente Prozesse auf der einen Seite und maßgeschneiderte,
    flexible Services auf der anderen", erklärt Sabrina Bähr, Geschäftsführerin der
    OCCON GmbH.

    Auch Stefanie Kraus, CEO der Loady GmbH, betont die Bedeutung der Partnerschaft:

    "Dass OCCON uns als lokaler Anbieter einer international erfolgreichen
    Einkaufslösung direkt integriert, macht uns richtig stolz. Der Mehrwert für ihre
    Kunden erschloss sich der Geschäftsführung von OCCON sofort: Das
    ressourcenintensive und kostenaufwendige Aufbereiten von Daten gehört nun der
    Vergangenheit an."

    Loady-Kunden aus dem Konzernumfeld nutzen die Plattform bereits heute in
    Verbindung mit großen Einkaufs- und Sourcing-Lösungen. Speditionen, die zu
    Frachtausschreibungen eingeladen werden, erhalten dadurch logistische
    Anforderungen strukturiert und nachvollziehbar bereitgestellt. Dies steigert
    sowohl die Effizienz als auch die Qualität im Angebotsprozess und reduziert die
    bisherigen Aufwände in der Datenaufbereitung um bis zu 80%.

    Erste gemeinsame Gespräche mit Industriekunden sind bereits angelaufen. Beide
    Partner unterstreichen mit der Kooperation ihren Anspruch, Innovationen in der
    Logistikpraxis voranzutreiben und Unternehmen langfristig Wettbewerbsvorteile zu
    sichern.

    Initial joint discussions with industrial customers are already underway. With
    this partnership, both companies reaffirm their commitment to driving innovation
    in logistics practice and securing long-term competitive advantages for their
    customers.

    Über Loady

    Loady ist ein 2023 in Mannheim aus der Chemiebranche heraus gegründetes Startup.
    Mit seiner zentralen Drehscheibe für standardisierte Ladeanforderungen
    ermöglicht Loady dass Verlader, Warenempfänger und Logistikdienstleister
    reibungslos, digitalfähig und ohne Medienbrüche zusammenarbeiten. Für die
    Industrielogistik bedeutet das effizientere und kostengünstigere Abläufe und
    einen klarer Beitrag zur Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele. Loady bietet
    Schnittstellen für gängige Logistikanwendungen, u.a. SAP S/4HANA, und außerdem
    Online-Ansichten für Disponenten und Fahrer - verfügbar in 13 Sprachen. Über
    4.000 Transportlinien in Europa und den USA profitieren schon von verlässlichen
    Informationen.

    Über OCCON

    Das unabhängige, eigentümergeführte Beratungs- und Softwareunternehmen mit
    Standorten in Ludwigshafen, Mannheim und Riga unterstützt weltweit produzierende
    Unternehmen und Handelsunternehmen verschiedener Branchen im Bereich Einkauf und
    Logistik.

    Das Unternehmen steht für hohe Servicequalität, maßgeschneiderte Konzepte und
    innovative Lösungen. Über die inhouse entwickelte Plattform u-tender wird ein
    jährliches Einkaufsvolumen von 9 Mrd. USD abgewickelt.

    Mehr Informationen unter: http://www.occon.de

    Pressekontakt:

    Pressekontakt Loady:
    Stefanie Kraus, CEO
    +49 (0) 151 2371 2351
    mailto:stefanie.kraus@loady.com

    Pressekontakt OCCON:
    Sabrina Bähr, Geschäftsführerin
    +49 (0) 621 5968 3262-10
    mailto:s.baehr@occon.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/170432/6129055
    OTS: Loady




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Loady und OCCON starten Kooperation zur Optimierung von Frachttendern Die Loady GmbH und die OCCON GmbH geben den Start einer strategischen Zusammenarbeit bekannt. Ziel der Kooperation ist es, den Prozess von Frachttenderausschreibungen für Unternehmen deutlich effizienter, transparenter und fehlerfreier zu gestalten. …