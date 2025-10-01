Loady und OCCON starten Kooperation zur Optimierung von Frachttendern
Mannheim (ots) - Die Loady GmbH und die OCCON GmbH geben den Start einer
strategischen Zusammenarbeit bekannt. Ziel der Kooperation ist es, den Prozess
von Frachttenderausschreibungen für Unternehmen deutlich effizienter,
transparenter und fehlerfreier zu gestalten.
Durch die Integration von Loady in die Tenderprozesse von OCCON reduzieren
Kunden den Aufwand bei der Aufbereitung von Ausschreibungsanforderungen
erheblich. Einheitlich und für alle Bieter transparent bereitgestellte
Verladeanforderungen minimieren das Risiko von Kalkulationsfehlern. Das
Ergebnis: weniger Missverständnisse, weniger Fehler in der Transportabwicklung
und eine nachhaltige Prozessoptimierung auch nach Abschluss des Tenders.
Im Gegenzug profitieren Loady-Kunden von der besonderen Flexibilität und
Servicequalität, für die OCCON seit vielen Jahren im Markt bekannt ist.
"Unsere Kooperation mit Loady bietet unseren Kunden einen doppelten Mehrwert:
effiziente, transparente Prozesse auf der einen Seite und maßgeschneiderte,
flexible Services auf der anderen", erklärt Sabrina Bähr, Geschäftsführerin der
OCCON GmbH.
Auch Stefanie Kraus, CEO der Loady GmbH, betont die Bedeutung der Partnerschaft:
"Dass OCCON uns als lokaler Anbieter einer international erfolgreichen
Einkaufslösung direkt integriert, macht uns richtig stolz. Der Mehrwert für ihre
Kunden erschloss sich der Geschäftsführung von OCCON sofort: Das
ressourcenintensive und kostenaufwendige Aufbereiten von Daten gehört nun der
Vergangenheit an."
Loady-Kunden aus dem Konzernumfeld nutzen die Plattform bereits heute in
Verbindung mit großen Einkaufs- und Sourcing-Lösungen. Speditionen, die zu
Frachtausschreibungen eingeladen werden, erhalten dadurch logistische
Anforderungen strukturiert und nachvollziehbar bereitgestellt. Dies steigert
sowohl die Effizienz als auch die Qualität im Angebotsprozess und reduziert die
bisherigen Aufwände in der Datenaufbereitung um bis zu 80%.
Erste gemeinsame Gespräche mit Industriekunden sind bereits angelaufen. Beide
Partner unterstreichen mit der Kooperation ihren Anspruch, Innovationen in der
Logistikpraxis voranzutreiben und Unternehmen langfristig Wettbewerbsvorteile zu
sichern.
Initial joint discussions with industrial customers are already underway. With
this partnership, both companies reaffirm their commitment to driving innovation
in logistics practice and securing long-term competitive advantages for their
customers.
Über Loady
Loady ist ein 2023 in Mannheim aus der Chemiebranche heraus gegründetes Startup.
Mit seiner zentralen Drehscheibe für standardisierte Ladeanforderungen
ermöglicht Loady dass Verlader, Warenempfänger und Logistikdienstleister
reibungslos, digitalfähig und ohne Medienbrüche zusammenarbeiten. Für die
Industrielogistik bedeutet das effizientere und kostengünstigere Abläufe und
einen klarer Beitrag zur Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele. Loady bietet
Schnittstellen für gängige Logistikanwendungen, u.a. SAP S/4HANA, und außerdem
Online-Ansichten für Disponenten und Fahrer - verfügbar in 13 Sprachen. Über
4.000 Transportlinien in Europa und den USA profitieren schon von verlässlichen
Informationen.
Über OCCON
Das unabhängige, eigentümergeführte Beratungs- und Softwareunternehmen mit
Standorten in Ludwigshafen, Mannheim und Riga unterstützt weltweit produzierende
Unternehmen und Handelsunternehmen verschiedener Branchen im Bereich Einkauf und
Logistik.
Das Unternehmen steht für hohe Servicequalität, maßgeschneiderte Konzepte und
innovative Lösungen. Über die inhouse entwickelte Plattform u-tender wird ein
jährliches Einkaufsvolumen von 9 Mrd. USD abgewickelt.
Mehr Informationen unter: http://www.occon.de
Pressekontakt:
Pressekontakt Loady:
Stefanie Kraus, CEO
+49 (0) 151 2371 2351
mailto:stefanie.kraus@loady.com
Pressekontakt OCCON:
Sabrina Bähr, Geschäftsführerin
+49 (0) 621 5968 3262-10
mailto:s.baehr@occon.de
http://presseportal.de/pm/170432/6129055
OTS: Loady
