Loady und OCCON starten Kooperation zur Optimierung von Frachttendern

Mannheim (ots) - Die Loady GmbH und die OCCON GmbH geben den Start einer

strategischen Zusammenarbeit bekannt. Ziel der Kooperation ist es, den Prozess

von Frachttenderausschreibungen für Unternehmen deutlich effizienter,

transparenter und fehlerfreier zu gestalten.



Durch die Integration von Loady in die Tenderprozesse von OCCON reduzieren

Kunden den Aufwand bei der Aufbereitung von Ausschreibungsanforderungen

erheblich. Einheitlich und für alle Bieter transparent bereitgestellte

Verladeanforderungen minimieren das Risiko von Kalkulationsfehlern. Das

Ergebnis: weniger Missverständnisse, weniger Fehler in der Transportabwicklung

und eine nachhaltige Prozessoptimierung auch nach Abschluss des Tenders.





Im Gegenzug profitieren Loady-Kunden von der besonderen Flexibilität und

Servicequalität, für die OCCON seit vielen Jahren im Markt bekannt ist.



"Unsere Kooperation mit Loady bietet unseren Kunden einen doppelten Mehrwert:

effiziente, transparente Prozesse auf der einen Seite und maßgeschneiderte,

flexible Services auf der anderen", erklärt Sabrina Bähr, Geschäftsführerin der

OCCON GmbH.



Auch Stefanie Kraus, CEO der Loady GmbH, betont die Bedeutung der Partnerschaft:



"Dass OCCON uns als lokaler Anbieter einer international erfolgreichen

Einkaufslösung direkt integriert, macht uns richtig stolz. Der Mehrwert für ihre

Kunden erschloss sich der Geschäftsführung von OCCON sofort: Das

ressourcenintensive und kostenaufwendige Aufbereiten von Daten gehört nun der

Vergangenheit an."



Loady-Kunden aus dem Konzernumfeld nutzen die Plattform bereits heute in

Verbindung mit großen Einkaufs- und Sourcing-Lösungen. Speditionen, die zu

Frachtausschreibungen eingeladen werden, erhalten dadurch logistische

Anforderungen strukturiert und nachvollziehbar bereitgestellt. Dies steigert

sowohl die Effizienz als auch die Qualität im Angebotsprozess und reduziert die

bisherigen Aufwände in der Datenaufbereitung um bis zu 80%.



Erste gemeinsame Gespräche mit Industriekunden sind bereits angelaufen. Beide

Partner unterstreichen mit der Kooperation ihren Anspruch, Innovationen in der

Logistikpraxis voranzutreiben und Unternehmen langfristig Wettbewerbsvorteile zu

sichern.



Initial joint discussions with industrial customers are already underway. With

this partnership, both companies reaffirm their commitment to driving innovation

in logistics practice and securing long-term competitive advantages for their

customers.



Über Loady



Loady ist ein 2023 in Mannheim aus der Chemiebranche heraus gegründetes Startup.

Mit seiner zentralen Drehscheibe für standardisierte Ladeanforderungen

ermöglicht Loady dass Verlader, Warenempfänger und Logistikdienstleister

reibungslos, digitalfähig und ohne Medienbrüche zusammenarbeiten. Für die

Industrielogistik bedeutet das effizientere und kostengünstigere Abläufe und

einen klarer Beitrag zur Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele. Loady bietet

Schnittstellen für gängige Logistikanwendungen, u.a. SAP S/4HANA, und außerdem

Online-Ansichten für Disponenten und Fahrer - verfügbar in 13 Sprachen. Über

4.000 Transportlinien in Europa und den USA profitieren schon von verlässlichen

Informationen.



Über OCCON



Das unabhängige, eigentümergeführte Beratungs- und Softwareunternehmen mit

Standorten in Ludwigshafen, Mannheim und Riga unterstützt weltweit produzierende

Unternehmen und Handelsunternehmen verschiedener Branchen im Bereich Einkauf und

Logistik.



Das Unternehmen steht für hohe Servicequalität, maßgeschneiderte Konzepte und

innovative Lösungen. Über die inhouse entwickelte Plattform u-tender wird ein

jährliches Einkaufsvolumen von 9 Mrd. USD abgewickelt.



Mehr Informationen unter: http://www.occon.de



