GOLDMAN SACHS stuft NOVO NORDISK auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 392 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Beim Pharmakonzern prägten die Evoke-Studien im Alzheimerbereich die kurzfristigen Perspektiven, schrieb James Quigley am Dienstag. Bis zum Jahresende sei das Profil von Chancen und Risiken positiv, doch für 2026 blieben die potenziellen Wachstumstreiber noch unklar./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 16:58 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,52 % und einem Kurs von 47,83EUR auf Tradegate (01. Oktober 2025, 11:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: James Quigley
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 392
Kursziel alt: 392
Währung: DKK
Zeitrahmen: 12m
