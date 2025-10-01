Trump 2.0: Warum dieser Shutdown gefährlicher ist als 2018

An der Wall Street reagierten die Indizes zunächst gelassen. Der Dow Jones erreichte sogar ein neues Hoch, Nvidia schloss auf Rekordniveau mit einer Marktkapitalisierung von 4,5 Billionen US-Dollar. CoreWeave sprang nach dem Milliarden-Deal mit Meta um fast zwölf Prozent. Doch die Unsicherheit wächst.

Die US-Regierung hat den Betrieb eingestellt, nachdem sich Kongress und Senat nicht auf ein Budget einigen konnten. Rund 750.000 Bundesangestellte sind betroffen, darunter auch das Bureau of Labor Statistics. Damit dürfte der für Freitag erwartete Arbeitsmarktbericht für September verschoben werden – ein Ausfall, der sowohl für die Federal Reserve als auch für Investoren eine zentrale Entscheidungsgrundlage nimmt.

Entscheidend ist nun die Dauer der Blockade. Adam Crisafulli von Vital Knowledge warnte: "Sollte diese länger als zwei Wochen andauern, werden die Menschen allmählich besorgter werden." Laut Bank of America dauerten Shutdowns seit 1990 im Schnitt 14 Tage, der S&P 500 zeigte dabei meist stabile bis leicht positive Renditen. Selbst der längste Stillstand in der Geschichte der USA unter Trump 2018/19 führte nicht zu einem Einbruch – im Gegenteil, der Index gewann währenddessen rund zehn Prozent. Nach Angaben des Congressional Budget Office kostete dieser Shutdown die amerikanische Wirtschaft schätzungsweise 11 Milliarden US-Dollar.

Diesmal ist die Ausgangslage komplexer. Die DZ Bank spricht von einem möglichen "Stresstest für die Aktienmärkte". Zwar hätten sich frühere Shutdowns als vorübergehendes Schauspiel erwiesen, diesmal aber drohe eine gefährliche Mischung aus fehlenden Wirtschaftsdaten, hoher Bewertung und unsicherer Geldpolitik. Besonders die Verzögerung von Arbeitsmarkt- und Inflationszahlen erschwert es der Fed, die nächsten Zinsschritte zu kalibrieren.

Hinzu kommt eine neue Dimension: US-Präsident Donald Trump hat angedeutet, Bundesangestellte im Falle eines längeren Shutdowns dauerhaft entlassen zu wollen. "Wir werden viele der Leute entlassen, die ... wir dauerhaft entlassen können", sagte er gegenüber NBC News. Ökonomen wie Pooja Sriram sehen darin eine erhebliche Abweichung von der bisherigen Praxis – mit potenziell stärkeren Folgen für Wirtschaft und Märkte.

Analysten rechnen kurzfristig mit höherer Volatilität, langfristig jedoch mit Stabilität. "Dieser Shutdown könnte größere Auswirkungen als üblich haben, da die Einsätze schon vor dem Ereignis so hoch waren", erklärte Steve Sosnick von Interactive Brokers. Ob die Märkte die neue Gemengelage ähnlich gelassen verkraften wie 2018, wird entscheidend davon abhängen, wie lange Washington blockiert bleibt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





