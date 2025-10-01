Wohnungsmarkt mit stabilem Preiswachstum, Häusermarkt holt auf

Nürnberg (ots) - Das sind die Ergebnisse der neuen Ausgabe des immoweltPreiskompass für das 3. Quartal 2025:- Eigentumswohnungen im Bestand verteuerten sich zwischen Juli und Septemberdeutschlandweit um 1,3 Prozent; Einfamilienhäuser um 0,8 Prozent- 12 der 15 größten Städte verzeichneten im 3. Quartal einen Anstieg derWohnungspreise - in der Spitze um 4,4 Prozent- Einfamilienhäuser verteuerten sich in 11 von 15 Städten um bis zu 4,1 Prozent- Erschwerte Leistbarkeit und schwierige konjunkturelle Lage könntenPreisanstiege künftig verlangsamenDer deutsche Immobilienmarkt hat sich auch im 3. Quartal robust gezeigt undseine Erholung fortgesetzt. Eigentumswohnungen verteuerten sich zwischen Juliund September bundesweit um durchschnittlich 1,3 Prozent auf 3.230 Euro proQuadratmeter (Q2: +1,3 Prozent) und weisen damit ein stabiles Wachstum auf. BeiEinfamilienhäusern hat sich die Dynamik gegenüber dem 2. Quartal sogar leichtverstärkt: Nach einem Plus von 0,4 Prozent zwischen April und Juni stiegen diePreise in den vergangenen drei Monaten um 0,8 Prozent auf 2.801 Euro proQuadratmeter. Das geht aus der aktuellen Ausgabe des immowelt Preiskompass fürdas 3. Quartal 2025 hervor. Darin wurde analysiert, wie sich die Angebotspreisevon Bestandswohnungen und Bestandshäusern in Deutschland sowie den 15 größtendeutschen Städten mit mehr als 500.000 Einwohnern entwickelt haben."Der Markt für Wohnimmobilien erweist sich als sehr widerstandsfähig. DieAngebotspreise haben auch unter den aktuell schwierigerenFinanzierungsbedingungen moderat zugelegt", sagt immowelt Geschäftsführer Dr.Robert Wagner. "Das zeigt, dass die Nachfrage nach Wohneigentum nach wie vorstabil ist und die Kaufinteressenten sich an das neue Zinsumfeld angepassthaben. Zum Gesamtbild gehört aber auch, dass die Preise noch immer unter demAllzeithoch von 2022 liegen. Damit besteht für Käufer derzeit weiterhin dieChance, eine Immobilie zu erwerben, ohne das frühere Höchstniveau zahlen zumüssen."Anstieg der Wohnungspreise in 12 der 15 größten StädtenDie Angebotspreise von Bestandswohnungen entwickelten sich in denbevölkerungsreichsten deutschen Städten überwiegend positiv. Wie bereits imVorquartal kam es auch im 3. Quartal in 12 der 15 größten Städte zuPreissteigerungen. Besonders kräftig fiel das Plus in Duisburg aus: Nachdeutlichen Rückgängen im Frühjahr zogen die Preise nun um 4,4 Prozent aufdurchschnittlich 1.861 Euro pro Quadratmeter an. Auch in Dortmund (+3,8 Prozentauf 2.644 Euro), Essen (+3,6 Prozent auf 2.658 Euro) und Leipzig (+3,0 Prozent