    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Immobilienpreise im 3. Quartal erneut gestiegen

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wohnungsmarkt mit stabilem Preiswachstum, Häusermarkt holt auf

    Nürnberg (ots) - Das sind die Ergebnisse der neuen Ausgabe des immowelt
    Preiskompass für das 3. Quartal 2025:

    - Eigentumswohnungen im Bestand verteuerten sich zwischen Juli und September
    deutschlandweit um 1,3 Prozent; Einfamilienhäuser um 0,8 Prozent
    - 12 der 15 größten Städte verzeichneten im 3. Quartal einen Anstieg der
    Wohnungspreise - in der Spitze um 4,4 Prozent
    - Einfamilienhäuser verteuerten sich in 11 von 15 Städten um bis zu 4,1 Prozent
    - Erschwerte Leistbarkeit und schwierige konjunkturelle Lage könnten
    Preisanstiege künftig verlangsamen

    Der deutsche Immobilienmarkt hat sich auch im 3. Quartal robust gezeigt und
    seine Erholung fortgesetzt. Eigentumswohnungen verteuerten sich zwischen Juli
    und September bundesweit um durchschnittlich 1,3 Prozent auf 3.230 Euro pro
    Quadratmeter (Q2: +1,3 Prozent) und weisen damit ein stabiles Wachstum auf. Bei
    Einfamilienhäusern hat sich die Dynamik gegenüber dem 2. Quartal sogar leicht
    verstärkt: Nach einem Plus von 0,4 Prozent zwischen April und Juni stiegen die
    Preise in den vergangenen drei Monaten um 0,8 Prozent auf 2.801 Euro pro
    Quadratmeter. Das geht aus der aktuellen Ausgabe des immowelt Preiskompass für
    das 3. Quartal 2025 hervor. Darin wurde analysiert, wie sich die Angebotspreise
    von Bestandswohnungen und Bestandshäusern in Deutschland sowie den 15 größten
    deutschen Städten mit mehr als 500.000 Einwohnern entwickelt haben.

    "Der Markt für Wohnimmobilien erweist sich als sehr widerstandsfähig. Die
    Angebotspreise haben auch unter den aktuell schwierigeren
    Finanzierungsbedingungen moderat zugelegt", sagt immowelt Geschäftsführer Dr.
    Robert Wagner. "Das zeigt, dass die Nachfrage nach Wohneigentum nach wie vor
    stabil ist und die Kaufinteressenten sich an das neue Zinsumfeld angepasst
    haben. Zum Gesamtbild gehört aber auch, dass die Preise noch immer unter dem
    Allzeithoch von 2022 liegen. Damit besteht für Käufer derzeit weiterhin die
    Chance, eine Immobilie zu erwerben, ohne das frühere Höchstniveau zahlen zu
    müssen."

    Anstieg der Wohnungspreise in 12 der 15 größten Städten

    Die Angebotspreise von Bestandswohnungen entwickelten sich in den
    bevölkerungsreichsten deutschen Städten überwiegend positiv. Wie bereits im
    Vorquartal kam es auch im 3. Quartal in 12 der 15 größten Städte zu
    Preissteigerungen. Besonders kräftig fiel das Plus in Duisburg aus: Nach
    deutlichen Rückgängen im Frühjahr zogen die Preise nun um 4,4 Prozent auf
    durchschnittlich 1.861 Euro pro Quadratmeter an. Auch in Dortmund (+3,8 Prozent
    auf 2.644 Euro), Essen (+3,6 Prozent auf 2.658 Euro) und Leipzig (+3,0 Prozent
    Seite 1 von 2 



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Immobilienpreise im 3. Quartal erneut gestiegen Wohnungsmarkt mit stabilem Preiswachstum, Häusermarkt holt auf Das sind die Ergebnisse der neuen Ausgabe des immowelt Preiskompass für das 3. Quartal 2025: - Eigentumswohnungen im Bestand verteuerten sich zwischen Juli und September deutschlandweit um 1,3 Prozent; Einfamilienhäuser um 0,8 Prozent - 12 der 15 …