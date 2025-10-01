Immobilienpreise im 3. Quartal erneut gestiegen
Wohnungsmarkt mit stabilem Preiswachstum, Häusermarkt holt auf
Nürnberg (ots) - Das sind die Ergebnisse der neuen Ausgabe des immowelt
Preiskompass für das 3. Quartal 2025:
- Eigentumswohnungen im Bestand verteuerten sich zwischen Juli und September
deutschlandweit um 1,3 Prozent; Einfamilienhäuser um 0,8 Prozent
- 12 der 15 größten Städte verzeichneten im 3. Quartal einen Anstieg der
Wohnungspreise - in der Spitze um 4,4 Prozent
- Einfamilienhäuser verteuerten sich in 11 von 15 Städten um bis zu 4,1 Prozent
- Erschwerte Leistbarkeit und schwierige konjunkturelle Lage könnten
Preisanstiege künftig verlangsamen
Der deutsche Immobilienmarkt hat sich auch im 3. Quartal robust gezeigt und
seine Erholung fortgesetzt. Eigentumswohnungen verteuerten sich zwischen Juli
und September bundesweit um durchschnittlich 1,3 Prozent auf 3.230 Euro pro
Quadratmeter (Q2: +1,3 Prozent) und weisen damit ein stabiles Wachstum auf. Bei
Einfamilienhäusern hat sich die Dynamik gegenüber dem 2. Quartal sogar leicht
verstärkt: Nach einem Plus von 0,4 Prozent zwischen April und Juni stiegen die
Preise in den vergangenen drei Monaten um 0,8 Prozent auf 2.801 Euro pro
Quadratmeter. Das geht aus der aktuellen Ausgabe des immowelt Preiskompass für
das 3. Quartal 2025 hervor. Darin wurde analysiert, wie sich die Angebotspreise
von Bestandswohnungen und Bestandshäusern in Deutschland sowie den 15 größten
deutschen Städten mit mehr als 500.000 Einwohnern entwickelt haben.
"Der Markt für Wohnimmobilien erweist sich als sehr widerstandsfähig. Die
Angebotspreise haben auch unter den aktuell schwierigeren
Finanzierungsbedingungen moderat zugelegt", sagt immowelt Geschäftsführer Dr.
Robert Wagner. "Das zeigt, dass die Nachfrage nach Wohneigentum nach wie vor
stabil ist und die Kaufinteressenten sich an das neue Zinsumfeld angepasst
haben. Zum Gesamtbild gehört aber auch, dass die Preise noch immer unter dem
Allzeithoch von 2022 liegen. Damit besteht für Käufer derzeit weiterhin die
Chance, eine Immobilie zu erwerben, ohne das frühere Höchstniveau zahlen zu
müssen."
Anstieg der Wohnungspreise in 12 der 15 größten Städten
Die Angebotspreise von Bestandswohnungen entwickelten sich in den
bevölkerungsreichsten deutschen Städten überwiegend positiv. Wie bereits im
Vorquartal kam es auch im 3. Quartal in 12 der 15 größten Städte zu
Preissteigerungen. Besonders kräftig fiel das Plus in Duisburg aus: Nach
deutlichen Rückgängen im Frühjahr zogen die Preise nun um 4,4 Prozent auf
durchschnittlich 1.861 Euro pro Quadratmeter an. Auch in Dortmund (+3,8 Prozent
auf 2.644 Euro), Essen (+3,6 Prozent auf 2.658 Euro) und Leipzig (+3,0 Prozent
