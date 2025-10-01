Merz will Deutschland "wieder an die Spitze" bringen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will Deutschland in der Konkurrenzfähigkeit wieder zu einer führenden Wirtschaftsnation machen.



"Wir haben den Anspruch, dass wir wieder an die Spitze kommen", sagte Merz am Mittwoch nach dem Abschluss der zweitägigen Kabinettsklausur in der Villa Borsig in Berlin. Dazu habe man nun unter anderem eine "Hightech-Agenda" beschlossen. Diese sei "umfassend" und "richtig gut für unsere Wirtschaft", sagte der Kanzler.



Zudem lobte Merz das Klima innerhalb der Regierung. Es gebe eine "sehr, sehr gute, sehr kollegiale, sehr offene Arbeitsatmosphäre" in der Koalition. Weiter sprach er von einer "sehr partnerschaftlichen Zusammenarbeit". Daher sei er "sehr zuversichtlich", dass man die anstehenden Aufgaben werde lösen können, sagte Merz.



