sichtbar sein und trittsicher arbeiten (FOTO)

Da habe ich doch einen Moment gelacht. Problemlöser hier im Forum.

Alle Probleme gelöst. Leider denke ich heute an den kommenden Shut Down schon Ende des Monats und das sind nur ein paar Tage in USA.

Dann die Vorhersage des Immobliencrashs in USA weil die Hypothekenzinsen ja nicht sinken und abgekoppelt sind von den Marktzinsen. Dann die Vorhersage des Aktiencrashs in USA. Die ist zwar immer da,

aber zur Zeit sollen die Shorts auf den Index S&P noch viel viel größer geworden sein und die Longpositionen reduziert.( Stammt von der französischen Soc.Gen, weil ich ja die Shortzahlen nicht habe )

Da muß ich den Finger von der Taste lassen. Wenn man dieselben Fehler mehrmals macht, ist das Dummheit und dumm will ich als Betriebswirtschaftler ja nicht sein.

Grüße Anfaenger