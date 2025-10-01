Herbst auf der Baustelle
sichtbar sein und trittsicher arbeiten (FOTO)
den Arbeitsalltag beeinträchtigen, steigt das Risiko für Unfälle auf Baustellen.
Die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) rät Unternehmen, jetzt
verstärkt auf sichere Verkehrswege und gute Sichtbarkeit zu achten.
"Gerade in der dunklen Jahreszeit kann eine gute Sichtbarkeit Leben retten.
Warnkleidung und persönliche Schutzausrüstung sind unverzichtbar, um rechtzeitig
gesehen zu werden und sich vor Witterungseinflüssen zu schützen", sagt
Hans-Jürgen Wellnhofer, kommissarischer Leiter der Hauptabteilung Prävention der
BG BAU. Tragen Beschäftigte am Bau leuchtende und reflektierende Warnkleidung,
sind sie auch bei schlechten Sichtverhältnissen, zum Beispiel bei Nebel oder in
der Dämmerung, schon aus einer großen Entfernung von bis zu 150 Metern
erkennbar. Auf Baustellen sollte die Warnkleidung mindestens der Klasse 2, auf
Straßenbaustellen muss sie der Klasse 3 entsprechen. Je höher die Klasse ist,
desto größer sind die reflektierenden und fluoreszierenden Textilflächen.
Besteht die Warnkleidung aus wind- und wasserdichten, atmungsaktiven
Materialien, schützt sie außerdem auch vor Kälte und Nässe. So wird nicht nur
die Sichtbarkeit garantiert, sondern auch die Gesundheit geschützt.
Rutsch- und Sturzgefahren entstehen im Herbst durch Laub und Nässe, aber auch
durch aufgeweichte Böden. Deshalb müssen Arbeitsplätze und Verkehrswege, wozu
auch Gerüste, Laufstege und Treppen gehören, regelmäßig gereinigt werden. Das
Tragen von Sicherheitsschuhen mit stark profilierter Sohle sorgt auf rutschigem
Untergrund für zusätzliche Standsicherheit.
Beleuchtung auf Baustellen
Reicht das Tageslicht auf der Baustelle zum Beispiel in den dunklen herbstlichen
Morgen- und Abendstunden nicht mehr aus, ist eine künstliche Beleuchtung
unerlässlich. Verkehrswege benötigen Lichtquellen mit einer Beleuchtungsstärke
von mindestens 20 Lux, Arbeitsbereiche je nach Tätigkeit bis zu 500 Lux. Für
einen zuverlässigen Einsatz müssen Lichtquellen regelmäßig gewartet und
gereinigt werden. Alles Wesentliche rund um die künstliche Beleuchtung auf
Baustellen ist im BG BAU-Baustein A 024 (https://www.bgbau.de/service/angebote/m
edien-center-suche/medium/kuenstliche-beleuchtung-auf-baustellen)
zusammengefasst.
Weitere Informationen:
- Themenseite Herbst und Winter: http://www.bgbau.de/herbst-winter
Über die BG BAU
Die BG BAU ist eine der großen Berufsgenossenschaften in Deutschland. Als Träger
der gesetzlichen Unfallversicherung für die Bauwirtschaft und für baunahe
Dienstleistungen betreut die BG BAU mehr als drei Millionen Versicherte, rund
604.000 gewerbsmäßige Unternehmen und ca. 56.000 private Bauvorhaben. Im Rahmen
ihres gesetzlichen Auftrags fördert die BG BAU Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten zu
vermeiden. Kommt es dennoch zu Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, bietet die
BG BAU umfassende medizinische Betreuung und Rehabilitation mit allen geeigneten
Mitteln. Zudem sorgt sie für die Wiedereingliederung der Betroffenen in das
berufliche und soziale Leben und leistet finanzielle Entschädigung. Weitere
Informationen unter https://www.bgbau.de/ .
Social Media und Newsletter
Folgen Sie uns auch via Social Media bei Facebook
(https://www.facebook.com/BGBAU/) , Instagram
(https://www.instagram.com/_BGBAU/) , YouTube (https://www.youtube.com/BGBAU1) ,
LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/bgbau/?original_referer=) , TikTok
(https://www.tiktok.com/@bg_bau) und Bluesky
(https://bsky.app/profile/bgbau.bsky.social) . Mit dem Newsletter der BG BAU
erhalten Sie alle wichtigen Meldungen und aktuelle Informationen zum Thema
Arbeitsschutz per E-Mail. Jetzt abonnieren! (http://www.bgbau.de/newsletter)
Hinweis zu den Bildrechten
Das Pressebild kann von Ihnen für redaktionelle Zwecke einmalig und im
Zusammenhang mit der Berichterstattung über die BG BAU verwendet werden. Bitte
beachten Sie, dass das Bild ausschließlich in der von der BG BAU gelieferten
Form verwendet werden darf und eine Veränderung sowie eine urheberrechtliche
Bearbeitung nicht gestattet sind. Die Weitergabe der Nutzungsrechte an Dritte
ist ausgeschlossen. Sehen Sie hierzu auch die Hinweise zu Logo- und Bildanfragen
(https://www.bgbau.de/die-bg-bau/presse/hinweise-zu-pressebildern-und-bg-bau-sig
net) der BG BAU.
Pressekontakt:
Birte Hagedorn, Telefon: 030 85781-681
Katrin Lemcke-Kamrath, Telefon: 030 85781-461
BG BAU - Pressestelle, Bundesallee 210, 10719 Berlin
E-Mail: mailto:presse@bgbau.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/60172/6129067
OTS: BG BAU Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Intel - 855681 - US4581401001
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Intel. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Mit dem Musterdepot Aktientrend sind wir bei Intel rund 72% im Plus. Mitte Juni sind wir eingestiegen bei um 17€ und ich habe damals im Video bei YouTube und hier im Forum kurz erklärt, warum ich Intel zukünftig in der Riege der wertvollsten Unternehmen sehe und der Kurs erstmal bis 40€ gehen wird. Damals ging ich grundsätzlich vom richtigen Trend aus, der Fertigung, die Intel beflügeln wird. Lag aber bei dem Schluss falsch, dass bereits 18A die Rettung sein wird. Was sich als vollständig falsch erwies. Dennoch lag ich richtig in der Annahme, das 1 Grosser wie NVIDIA früher oder später bei Intel zugreifen muss, auf Grund der politischen Entwicklung seit Biden bzgl. Chips. Man muss vollständig unabhängig von China und Taiwan werden und das bietet Intel als Alleinstellungsmerkmal, sowie das Wissen und Kapazitäten für die Entwicklung neuester Chips. Meiner Meinung nach wird Intel langfristig die 100€ Marke knacken ein Investment macht also derzeit fast zu jedem Kurs einen Sinn, wenn man auch langfristig halten will. Gleichzeitig wird eine solche Zusammenarbeit auch andere Kunden anlocken, wenn Intel bei NVIDIA sein Können nachweisen kann.
https://www.golem.de/news/beteiligung-intel-bittet-apple-um-milliarden-dollar-und-partnerschaft-2509-200518.html
@PeterPrima73 : die Deutsche Rentenversicherung ist nicht dabei…
Da habe ich doch einen Moment gelacht. Problemlöser hier im Forum.