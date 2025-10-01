sichtbar sein und trittsicher arbeiten (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIntel AktievorwärtsNachrichten zu Intel

    Berlin (ots) - Wenn die Tage kürzer werden und Dunkelheit sowie Nässe und Kälte
    den Arbeitsalltag beeinträchtigen, steigt das Risiko für Unfälle auf Baustellen.
    Die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) rät Unternehmen, jetzt
    verstärkt auf sichere Verkehrswege und gute Sichtbarkeit zu achten.

    "Gerade in der dunklen Jahreszeit kann eine gute Sichtbarkeit Leben retten.
    Warnkleidung und persönliche Schutzausrüstung sind unverzichtbar, um rechtzeitig
    gesehen zu werden und sich vor Witterungseinflüssen zu schützen", sagt
    Hans-Jürgen Wellnhofer, kommissarischer Leiter der Hauptabteilung Prävention der
    BG BAU. Tragen Beschäftigte am Bau leuchtende und reflektierende Warnkleidung,
    sind sie auch bei schlechten Sichtverhältnissen, zum Beispiel bei Nebel oder in
    der Dämmerung, schon aus einer großen Entfernung von bis zu 150 Metern
    erkennbar. Auf Baustellen sollte die Warnkleidung mindestens der Klasse 2, auf
    Straßenbaustellen muss sie der Klasse 3 entsprechen. Je höher die Klasse ist,
    desto größer sind die reflektierenden und fluoreszierenden Textilflächen.
    Besteht die Warnkleidung aus wind- und wasserdichten, atmungsaktiven
    Materialien, schützt sie außerdem auch vor Kälte und Nässe. So wird nicht nur
    die Sichtbarkeit garantiert, sondern auch die Gesundheit geschützt.

    Sicher gehen und stehen

    Rutsch- und Sturzgefahren entstehen im Herbst durch Laub und Nässe, aber auch
    durch aufgeweichte Böden. Deshalb müssen Arbeitsplätze und Verkehrswege, wozu
    auch Gerüste, Laufstege und Treppen gehören, regelmäßig gereinigt werden. Das
    Tragen von Sicherheitsschuhen mit stark profilierter Sohle sorgt auf rutschigem
    Untergrund für zusätzliche Standsicherheit.

    Beleuchtung auf Baustellen

    Reicht das Tageslicht auf der Baustelle zum Beispiel in den dunklen herbstlichen
    Morgen- und Abendstunden nicht mehr aus, ist eine künstliche Beleuchtung
    unerlässlich. Verkehrswege benötigen Lichtquellen mit einer Beleuchtungsstärke
    von mindestens 20 Lux, Arbeitsbereiche je nach Tätigkeit bis zu 500 Lux. Für
    einen zuverlässigen Einsatz müssen Lichtquellen regelmäßig gewartet und
    gereinigt werden. Alles Wesentliche rund um die künstliche Beleuchtung auf
    Baustellen ist im BG BAU-Baustein A 024 (https://www.bgbau.de/service/angebote/m
    edien-center-suche/medium/kuenstliche-beleuchtung-auf-baustellen)
    zusammengefasst.

    Weitere Informationen:

    - Themenseite Herbst und Winter: http://www.bgbau.de/herbst-winter

    Über die BG BAU

    Die BG BAU ist eine der großen Berufsgenossenschaften in Deutschland. Als Träger
    der gesetzlichen Unfallversicherung für die Bauwirtschaft und für baunahe
    Dienstleistungen betreut die BG BAU mehr als drei Millionen Versicherte, rund
    604.000 gewerbsmäßige Unternehmen und ca. 56.000 private Bauvorhaben. Im Rahmen
    ihres gesetzlichen Auftrags fördert die BG BAU Arbeitssicherheit und
    Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten zu
    vermeiden. Kommt es dennoch zu Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, bietet die
    BG BAU umfassende medizinische Betreuung und Rehabilitation mit allen geeigneten
    Mitteln. Zudem sorgt sie für die Wiedereingliederung der Betroffenen in das
    berufliche und soziale Leben und leistet finanzielle Entschädigung. Weitere
    Informationen unter https://www.bgbau.de/ .

