GOLDMAN SACHS stuft Freenet Namensaktien auf 'Sell'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Freenet von 26,50 auf 26,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Andrew Lee passte seine Schätzungen für den Mobilfunkanbieter am Dienstagabend an jüngste Trends sowie den abgeschlossenen Verkauf der Cloud Group an./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 18:52 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,46 % und einem Kurs von 26,94EUR auf Tradegate (01. Oktober 2025, 11:38 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Andrew Lee
Analysiertes Unternehmen: Freenet Namensaktien
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 26,00
Kursziel alt: 26,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
