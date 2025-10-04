Steht das klassische Geld vor seinem Ende?

Parallel dazu entwickelt sich die digitale Zahlungswelt rasant. Nicht nur Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum , die grenzüberschreitend und ohne zentrale Kontrolle funktionieren, gewinnen an Bedeutung, sondern auch digitale Zentralbankwährungen (CBDCs), die staatlich ausgegebenes digitales Geld repräsentieren. Die Zahl der digitalen Transaktionen pro Kopf kletterte weltweit von 179 im Jahr 2012 auf 332 im Jahr 2021, zeigen Daten der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIS) – Tendenz stark steigend. Die Zahl bargeldloser Transaktionen könnte bis 2028 global einen Umsatz von über 3 Billionen US-Dollar erreichen.

Seit dem Ende des Goldstandards in den 1970er Jahren basieren moderne Währungen auf dem Vertrauen in Staaten und Zentralbanken. Diese so genannten Fiat-Währungen – Geld ohne inneren Wert – haben Jahrzehnte lang funktioniert, unterstützt durch Globalisierung, günstige Energiepreise und wachsende Handelsströme, die die Inflation stabil hielten. Doch die Rahmenbedingungen verändern sich. Steigende Energiepreise, Deglobalisierung und die wachsende Staatsverschuldung vieler Industrieländer setzen das bisherige System unter Druck.

Kryptowährungen bieten Transparenz, Autonomie und Sicherheit, unterliegen jedoch extremer Volatilität. So schwankte Bitcoin im November 2022 über 100 Prozent innerhalb von zehn Tagen. Auch rechtliche Rahmenbedingungen sind unterschiedlich: Einige Länder akzeptieren Krypto als Anlageklasse, andere verbieten es oder setzen strenge Restriktionen. Dennoch steigt die Nutzerzahl weltweit auf über 650 Millionen Menschen, unterstützt durch stabile Coins, digitale Wallets und institutionelle Investments.

CBDCs wiederum verbinden die Vorteile digitaler Zahlungen mit staatlicher Kontrolle. Sie ermöglichen schnellere, günstigere Transaktionen, erhöhen die Finanzinklusion und erlauben Regierungen, Geldpolitik effizienter umzusetzen. China pilotierte bereits 987 Milliarden US-Dollar in Transaktionen mit dem e-CNY, während der digitale Euro in Europa bis 2028 eingeführt werden soll. Gleichzeitig bleibt Bargeld laut Bundesbank für Notfälle, Naturkatastrophen und als Kulturgut unverzichtbar.

Was ist der Unterschied zwischen Fiatgeld und Bargeld?

Fiat-Währung und Bargeld sind nicht dasselbe, auch wenn die Begriffe häufig ähnlich verwendet werden. Eine Fiat-Währung ist ein gesetzliches Zahlungsmittel, dessen Wert nicht durch einen Rohstoff wie Gold gedeckt ist, sondern allein auf dem Vertrauen in die ausgebende Regierung oder Zentralbank beruht. Beispiele dafür sind der US-Dollar, der Euro oder der Schweizer Franken. Fiat-Währungen existieren sowohl in physischer Form als Münzen und Banknoten als auch digital, etwa als Guthaben auf Girokonten oder in Form der oben genannten digitalen Zentralbankwährungen (CBDCs). Bargeld hingegen bezeichnet ausschließlich die physische Form von Geld – also Münzen und Scheine, die direkt übergeben werden können. Während Bargeld immer eine Fiat-Währung ist, muss eine Fiat-Währung nicht zwangsläufig physisch vorliegen, sondern kann auch rein digital existieren. Somit ist Bargeld nur eine Erscheinungsform von Fiat-Währung, die jedoch nicht deren gesamten Umfang abbildet.

Die Herausforderungen für Fiat-Währungen sind deutlich: Sie sind abhängig von der jeweiligen Regierung, von der Inflation, Defiziten und dem Vertrauen der Bevölkerung. Die US-Verschuldung etwa steigt rasant, und Rating-Agenturen senken die Kreditwürdigkeit. Experten wie Ray Dalio warnen: Fiat-Währungen könnten als Wertaufbewahrungsmittel zunehmend unattraktiv werden. Gold und nicht-staatliche Währungen könnten künftig an Bedeutung gewinnen, während das Vertrauen in den US-Dollar und andere traditionelle Währungen schwindet.

Die wahrscheinlichste Entwicklung ist jedoch kein vollständiger Ersatz von Fiat, sondern ein hybrides System. Digitale Euros, andere CBDCs und Kryptowährungen werden zunehmend parallel zu traditionellen Währungen genutzt. Digitale Wallets, Instant Payments und Blockchain-Technologien revolutionieren den Zahlungsverkehr, ohne Fiat vollständig zu ersetzen. Unternehmen müssen sich darauf einstellen, unterschiedliche Zahlungsmethoden anzubieten und regulatorische Entwicklungen im Blick zu behalten, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Kurz gesagt: Fiat ist nicht tot, aber es verändert sich radikal. Die Finanzwelt bewegt sich hin zu einem flexiblen System, das traditionelle staatliche Währungen mit digitalen Assets kombiniert. Wer sich frühzeitig auf diesen Wandel einstellt, kann die Vorteile der neuen Geldformen nutzen und gleichzeitig das Risiko eines reinen Fiat-Zusammenbruchs minimieren.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion