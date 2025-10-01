Neue Normalität: Wall Street wittert Mega-Melt-up – letzter Aufruf zum Einstieg!

"Vielleicht sollten wir uns an den heutigen Multiplikatoren als neuer Normalzustand orientieren, anstatt eine Rückkehr zum Mittelwert einer vergangenen Ära zu erwarten", schrieb Savita Subramanian, Aktienstrategin der Bank of America. Sam Stovall von CFRA Research betonte, dass die Bewertungen zwar hoch seien, "aber im Vergleich zu den letzten fünf Jahren – einer Phase, die von Megacaps und starken Fundamentaldaten geprägt war – eher gerechtfertigt erscheinen".

An der Wall Street zeichnet sich ein Paradigmenwechsel ab: Strategen sprechen von einer "neuen Normalität", bei der hohe Aktienbewertungen nicht mehr als Ausnahme, sondern als dauerhafter Zustand gelten. Hintergrund ist die Kombination aus robuster Gewinnentwicklung und der wachsenden Dominanz von Technologie- und KI-Konzernen.

Fed-Chef Jerome Powell sprach zuletzt von "ziemlich hoch bewerteten" Märkten. Manche Beobachter erinnern sich an Alan Greenspans Warnung vor "irrationaler Überschwänglichkeit" 1996 – drei Jahre, bevor die Dotcom-Blase platzte. Barry Ritholtz von Ritholtz Wealth Management warnte Investoren jedoch davor, den Höchststand timen zu wollen: "Wenn Sie als Investor versuchen, den Höchststand zu erraten, stehen Ihre Chancen sehr schlecht."

Auch Marktkenner wie Ed Yardeni verweisen auf Unterschiede zu den 1990ern. Damals stellten Tech- und Kommunikationswerte 40 Prozent der Marktkapitalisierung des S&P 500, trugen aber nur 23 Prozent zum Gewinn bei. Heute liegt der Anteil bei 44 Prozent Marktgewicht und 37 Prozent Gewinnanteil. Gleichzeitig steigen die Gewinnprognosen weiter, gestützt von starker Konjunktur und hohen Barmittelreserven. Gene Goldman von Cetera Financial sieht eher das Risiko eines "Melt-up" als eines Crashs: "Wir riskieren einen Melt-up, bei dem alle einsteigen und aggressiv kaufen."

Von der Debatte um Überbewertungen grenzt sich auch Byron Deeter von Bessemer Venture Partners klar ab. Er betont, dass die hohen Multiplikatoren im KI-Sektor durch außergewöhnliches Umsatzwachstum gedeckt seien: "Die Zahlen sind ziemlich hoch, aber diesmal ist die Umsatzseite der Unterschied." Unternehmen wie OpenAI oder Anthropic erzielten Milliardenumsätze in einer Geschwindigkeit, "die wir in der Geschichte der Software noch nie gesehen haben".

Deeter sieht in KI keine Blase, sondern eine industrielle Revolution, die Effizienz, Produktivität und letztlich auch neue Arbeitsplätze schafft. "Wir sprechen davon, eine Null an alle Zahlen anzuhängen, die wir historisch im Softwarebereich gesehen haben", so Deeter. Selbst Herausforderungen wie der hohe Energiebedarf würden seiner Ansicht nach durch Innovationen und den verstärkten Ausbau von Kernkraft adressiert.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



