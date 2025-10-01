Ausgabenexplosion bei den patentgeschützten Arzneimitteln stoppen / BKK Landesverband Bayern unterstützt Reformvorschläge zur Preisbildung bei patentgeschützten Arzneimitteln

München (ots) - Die Ausgaben der Krankenkassen für Arzneimittel steigen

kontinuierlich und bilden mit gut 55 Milliarden Euro (2024) mittlerweile den

zweitgrößten Ausgabenblock in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Der

wesentliche Grund für diese Ausgabenexplosion ist der zum Teil massive

Kostenanstieg bei den patentgeschützten Arzneimitteln. Sie stehen zwar nur für

rund 11 Prozent der verordneten Menge, verursachen aber rund 56 Prozent der

Bruttoaufwendungen für Arzneimittel. Dr. Ralf Langejürgen, Vorstand des BKK

Landesverbandes Bayern: "Die rapiden Preissteigerungen bei patentgeschützten

Arzneimitteln schlagen voll auf die Beiträge der Versicherten durch. Wir

brauchen dringend einen Richtungswechsel im Zusammenhang mit der Preisbildung

bei patentgeschützten Arzneimitteln. Die Beitragsmittel dürfen nicht für die

Standortförderung im Bereich der Pharmaindustrie zweckentfremdet werden."



Mit dem Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz (AMNOG) legte der Gesetzgeber 2011

zwar klare Regeln fest, um den Zugang zu neuen Wirkstoffen in Deutschland zu

sichern und bezahlbar zu halten. Doch die Steuerung des Arzneimittelmarktes

durch das AMNOG stößt an Grenzen. Extrembeispiele aus der Gentherapie

verdeutlichen die Bandbreite medikamentenbasierter Therapien: Für eine

Einmaltherapie werden inzwischen Preise zwischen 200 Tausend und drei Millionen

Euro von den Herstellern aufgerufen.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Bayer AG! Long 26,61€ 2,47 × 13,20 Zum Produkt Short 30,41€ 1,87 × 13,15 Zum Produkt