    Ausgabenexplosion bei den patentgeschützten Arzneimitteln stoppen / BKK Landesverband Bayern unterstützt Reformvorschläge zur Preisbildung bei patentgeschützten Arzneimitteln

    München (ots) - Die Ausgaben der Krankenkassen für Arzneimittel steigen
    kontinuierlich und bilden mit gut 55 Milliarden Euro (2024) mittlerweile den
    zweitgrößten Ausgabenblock in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Der
    wesentliche Grund für diese Ausgabenexplosion ist der zum Teil massive
    Kostenanstieg bei den patentgeschützten Arzneimitteln. Sie stehen zwar nur für
    rund 11 Prozent der verordneten Menge, verursachen aber rund 56 Prozent der
    Bruttoaufwendungen für Arzneimittel. Dr. Ralf Langejürgen, Vorstand des BKK
    Landesverbandes Bayern: "Die rapiden Preissteigerungen bei patentgeschützten
    Arzneimitteln schlagen voll auf die Beiträge der Versicherten durch. Wir
    brauchen dringend einen Richtungswechsel im Zusammenhang mit der Preisbildung
    bei patentgeschützten Arzneimitteln. Die Beitragsmittel dürfen nicht für die
    Standortförderung im Bereich der Pharmaindustrie zweckentfremdet werden."

    Mit dem Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz (AMNOG) legte der Gesetzgeber 2011
    zwar klare Regeln fest, um den Zugang zu neuen Wirkstoffen in Deutschland zu
    sichern und bezahlbar zu halten. Doch die Steuerung des Arzneimittelmarktes
    durch das AMNOG stößt an Grenzen. Extrembeispiele aus der Gentherapie
    verdeutlichen die Bandbreite medikamentenbasierter Therapien: Für eine
    Einmaltherapie werden inzwischen Preise zwischen 200 Tausend und drei Millionen
    Euro von den Herstellern aufgerufen.

    Vor diesem Hintergrund begrüßt der BKK Landesverband Bayern das Gutachten des
    Sachverständigenrates für das Gesundheitswesen zur Neugestaltung der
    Preisbildung und Nutzenbewertung von patentgeschützten Arzneimitteln. Die
    Empfehlungen zielen darauf ab, bei der Preisbildung die Transparenz zu erhöhen
    und damit den tatsächlichen Mehrwert einer neuen Therapie für die Versicherten
    in den Vordergrund zu stellen.

    Der Preis eines neuen Wirkstoffs soll sich in Zukunft an den Kosten der
    zweckmäßigen Vergleichstherapie orientieren. Höhere Preise dürfen nur dann
    verlangt werden, wenn ein echter Zusatznutzen des neuen Medikaments nachgewiesen
    ist. In diesem Zusammenhang schlägt der Sachverständigenrat vor, dass der
    Gemeinsame Bundesausschuss als wichtigstes Gremium der gemeinsamen
    Selbstverwaltung künftig regelmäßig neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu
    patentgeschützten Arzneimitteln sichtet und bei Bedarf die Preise neu bewertet.

    Ein weiterer Baustein wäre die Einführung jährlich anpassbarer Budgets für
    patentgeschützte, hochpreisige Arzneimittel. Diese Budgets sollen sich an
    gesamtwirtschaftlichen Indikatoren wie dem Bruttoinlandsprodukt orientieren und
    damit eine kalkulierbare Obergrenze für die Ausgaben der GKV schaffen.

    Langejürgen: "Die Vorschläge des Sachverständigenrats zeigen auf, wie ein
    Richtungswechsel im Sinne eines fairen, transparenten und leistungsorientierten
    Preissystems gelingen kann. Wir unterstützen diese Maßnahmen ausdrücklich, da
    sie zu einer innovativen aber gleichwohl bezahlbaren Versorgung unserer
    Versicherten beitragen können."

    Informationen und Hintergründe zur Arzneimittelversorgung bayern- und bundesweit
    auf: http://www.bkk-bayern.de/themen-im-fokus/arzneimittel/

    Zum Gutachten des Sachverständigenrats Gesundheit und Pflege 2025 http://www.svr
    -gesundheit.de/fileadmin/Gutachten/Gutachten_2025/SVR_Gutachten_2025.pdf

    Der BKK Landesverband Bayern vertritt als Körperschaft des öffentlichen Rechts
    die Interessen der Betriebskrankenkassen und ihrer Versicherten in Bayern.
    Aktuell zählt der BKK Landesverband Bayern 14 Betriebskrankenkassen als
    Mitglieder mit rund 3,3 Millionen Versicherten (Kassensitz). In Bayern selbst
    leben über 2,6 Millionen Menschen, die bei einer Betriebskrankenkasse (BKK)
    versichert sind. Damit verfügen die Betriebskrankenkassen im Freistaat über
    einen GKV-Marktanteil von rund 22 Prozent.

