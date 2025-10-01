Ausgabenexplosion bei den patentgeschützten Arzneimitteln stoppen / BKK Landesverband Bayern unterstützt Reformvorschläge zur Preisbildung bei patentgeschützten Arzneimitteln
München (ots) - Die Ausgaben der Krankenkassen für Arzneimittel steigen
kontinuierlich und bilden mit gut 55 Milliarden Euro (2024) mittlerweile den
zweitgrößten Ausgabenblock in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Der
wesentliche Grund für diese Ausgabenexplosion ist der zum Teil massive
Kostenanstieg bei den patentgeschützten Arzneimitteln. Sie stehen zwar nur für
rund 11 Prozent der verordneten Menge, verursachen aber rund 56 Prozent der
Bruttoaufwendungen für Arzneimittel. Dr. Ralf Langejürgen, Vorstand des BKK
Landesverbandes Bayern: "Die rapiden Preissteigerungen bei patentgeschützten
Arzneimitteln schlagen voll auf die Beiträge der Versicherten durch. Wir
brauchen dringend einen Richtungswechsel im Zusammenhang mit der Preisbildung
bei patentgeschützten Arzneimitteln. Die Beitragsmittel dürfen nicht für die
Standortförderung im Bereich der Pharmaindustrie zweckentfremdet werden."
Mit dem Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz (AMNOG) legte der Gesetzgeber 2011
zwar klare Regeln fest, um den Zugang zu neuen Wirkstoffen in Deutschland zu
sichern und bezahlbar zu halten. Doch die Steuerung des Arzneimittelmarktes
durch das AMNOG stößt an Grenzen. Extrembeispiele aus der Gentherapie
verdeutlichen die Bandbreite medikamentenbasierter Therapien: Für eine
Einmaltherapie werden inzwischen Preise zwischen 200 Tausend und drei Millionen
Euro von den Herstellern aufgerufen.
Vor diesem Hintergrund begrüßt der BKK Landesverband Bayern das Gutachten des
Sachverständigenrates für das Gesundheitswesen zur Neugestaltung der
Preisbildung und Nutzenbewertung von patentgeschützten Arzneimitteln. Die
Empfehlungen zielen darauf ab, bei der Preisbildung die Transparenz zu erhöhen
und damit den tatsächlichen Mehrwert einer neuen Therapie für die Versicherten
in den Vordergrund zu stellen.
Der Preis eines neuen Wirkstoffs soll sich in Zukunft an den Kosten der
zweckmäßigen Vergleichstherapie orientieren. Höhere Preise dürfen nur dann
verlangt werden, wenn ein echter Zusatznutzen des neuen Medikaments nachgewiesen
ist. In diesem Zusammenhang schlägt der Sachverständigenrat vor, dass der
Gemeinsame Bundesausschuss als wichtigstes Gremium der gemeinsamen
Selbstverwaltung künftig regelmäßig neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu
patentgeschützten Arzneimitteln sichtet und bei Bedarf die Preise neu bewertet.
Ein weiterer Baustein wäre die Einführung jährlich anpassbarer Budgets für
patentgeschützte, hochpreisige Arzneimittel. Diese Budgets sollen sich an
gesamtwirtschaftlichen Indikatoren wie dem Bruttoinlandsprodukt orientieren und
damit eine kalkulierbare Obergrenze für die Ausgaben der GKV schaffen.
Langejürgen: "Die Vorschläge des Sachverständigenrats zeigen auf, wie ein
Richtungswechsel im Sinne eines fairen, transparenten und leistungsorientierten
Preissystems gelingen kann. Wir unterstützen diese Maßnahmen ausdrücklich, da
sie zu einer innovativen aber gleichwohl bezahlbaren Versorgung unserer
Versicherten beitragen können."
Informationen und Hintergründe zur Arzneimittelversorgung bayern- und bundesweit
auf: http://www.bkk-bayern.de/themen-im-fokus/arzneimittel/
Zum Gutachten des Sachverständigenrats Gesundheit und Pflege 2025 http://www.svr
-gesundheit.de/fileadmin/Gutachten/Gutachten_2025/SVR_Gutachten_2025.pdf
Der BKK Landesverband Bayern vertritt als Körperschaft des öffentlichen Rechts
die Interessen der Betriebskrankenkassen und ihrer Versicherten in Bayern.
Aktuell zählt der BKK Landesverband Bayern 14 Betriebskrankenkassen als
Mitglieder mit rund 3,3 Millionen Versicherten (Kassensitz). In Bayern selbst
leben über 2,6 Millionen Menschen, die bei einer Betriebskrankenkasse (BKK)
versichert sind. Damit verfügen die Betriebskrankenkassen im Freistaat über
einen GKV-Marktanteil von rund 22 Prozent.
Pressekontakt:
BKK Landesverband Bayern
Stabsstelle Kommunikation
Pressestelle
Tel.: +49 89 74579 - 421 / - 423
E-Mail: mailto:presse@bkk-lv-bayern.de
Internet: http://www.bkk-bayern.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/77668/6129084
OTS: BKK Landesverband Bayern
