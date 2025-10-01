    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJC Decaux AktievorwärtsNachrichten zu JC Decaux
    GOLDMAN SACHS stuft JCDecaux auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für JCDecaux von 18,30 auf 17,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Tate rechnet laut seinem Ausblick auf die Berichtssaison europäischer Spezialisten für Außenwerbung mit niedrig-einstelligem Rückgang des Wachstums aus eigener Kraft. Im Vorjahr sorgten nämlich Großereignisse wie die Fußball-Europameisterschaft und die Olympiade für Auftrieb. Zudem belaste aktuell das schwache Wirtschaftsumfeld./ag/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 16:45 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die JC Decaux Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,74 % und einem Kurs von 14,90EUR auf Tradegate (01. Oktober 2025, 09:44 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: James Tate
    Analysiertes Unternehmen: JCDecaux
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 17,80
    Kursziel alt: 18,30
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


